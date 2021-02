PRIVATIST-EKSAMEN: Selv om skriftlige eksamener i videregående er avlyst, så blir det fortsatt mulig å avlegge muntlig eksamen og eksamen som privatist. Bildet er fra privatist-eksamen i Valhall Arena i Oslo i juni 2020. Foto: Lise Åserud, NTB

Lærere i coronaskolen: Økt press for å «pumpe» opp karakterer

Lærere i videregående merker et økende press for å gi gode standpunkt-karakterer. Det første corona-kullet fikk rekordhøyt karaktersnitt, men rapporterer selv om mindre læring.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Standpunkt-karakterene for videregående-elevene er mer verdt etter at regjeringen mandag for andre gang på to år besluttet å avlyse skriftlig eksamen.

Eksamenskarakterene, som gis ved en uavhengig ekstern sensur, trekker som oftest ned karaktersnittet. Dette snittet, eller sluttsummen med karakterpoeng og vitnemålet er avgjørende for om søkere kommer inn på drømmestudiet.

Spesielt gjelder dette i tider som nå hvor det er svært mange som søker høyere utdanning. Nåløyet for å komme inn på studier, er med andre ord trangere enn noen gang, viser søkertallene fra i fjor.

Samme år økte gjennomsnittskarakteren i 41 av 46 fellesfag i videregående skoler, ifølge karakter-statistikken fra Utdanningsdirektoratet.

AVLYSNINGS-MINISTER: Guri Melby (V) og regjeringen har avlyst eksamener både i 2020 og i 2021 - etter at hun startet som kunnskapsminister da Norge ble nedstengt 12. mars 2020. Bildet er fra pressekonferansen om avlyst eksamen sist mandag. Foto: Lise Åserud, NTB

«Selv om økningen i hvert enkelt fag ikke nødvendigvis er så stor, er det uvanlig at økningen slår inn i såpass mange fag samtidig,» skriver Utdanningsdirektoratet i sin analyse av karakterene som det første corona-kullet fikk etter avsluttet videregående skole i 2020.

Leder Rita Helgesen i Norsk Lektorlag vedgå at noen standpunkt-karakterer som fastsettes i coronaskolen kan være bedre enn det eleven fortjener.

– Presses til å gi bedre karakterer

– Våre undersøkelser viser at en del lærere presses av skolens ledelse til å la elever bestå eller få bedre karakterer enn det er faglig grunnlag for. Mange får også press fra elever og foreldre for å sette høyere karakterer. Er du som lærer i tvil om du fikk mulighet til å gi god nok undervisning, setter du kanskje opp karakteren, skriver Helgesen i en e-post til VG.

LEKTOR-SJEF: Rita Helgesen er leder i Norsk Lektorlag. Foto: Norsk Lektorlag

I en fersk undersøkelse blant lektorlagets medlemmer fra januar 2021, svarer 36 prosent av de spurte ja eller delvis på spørsmålet - «opplevde du press for å sette karakterer ved halvårsvurderingen, om du manglet vurderingsgrunnlag dette årsskiftet?».

Av de som opplevde press, svarer hele 70 prosent at presset har blitt sterkere grunnet corona, men at det også har vært der tidligere, 16 prosent svarer at presset kom med pandemien.

FRA ROMERIKE: Maria Hafsahl Karlsen (20) fra Lørenskog og Henriette Hauge Klopstad (20) fra Rælingen mener regjeringen må komme opp med en ordning som utjevner den skjeve konkurransen om studieplasser etter at avgangskullene for både 2020 og 2021 slapp- og slipper skriftlig eksamen. Foto: Privat

Venninnene Henriette Hauge Klopstad (20) og Maria Hafsahl Karlsen (20) gikk begge ut av videregående i 2019. Da var det ikke pandemi og avlyste eksamener.

Begge opplevde å bli utkonkurrert av elever fra coronakullet ved studieopptaket i fjor. Nå har Henriette tatt opp igjen ti fag for å stille sterkere ved neste opptak. Også hun mener det virker lettere å oppnå bedre standpunkt-karakterer på tross av mindre undervisning i corona-skolen.

– Ekstra snille lærere

– Det er mange lærere som er ekstra snille nå i disse tider og vipper heller elever opp enn ned. Dette er noe vi fra 2000-kullet og oppover ikke har hatt en fordel av. Dette syns jeg er hårreisende urettferdig, skriver Klopstad i en e-post. Målet er å komme inn på et studium i datateknologi på NTNU i Trondheim.

Maria Hafsahl Karlsen er enig. Hun har en direkte oppfordring til kunnskapsministeren og regjeringen for å rette opp i skjevheten.

– Det som vil være aller mest rettferdig er at vi får søke på likt grunnlag som de to coronakullene og at alle eksamener strykes fra vårt førstegangsvitnemål, foreslår Maria.

Rita Helgesen i Lektorlaget har selv mange år bak seg som faglærer i videregående skole. Hun tror ikke det har noe for seg å stryke eksamenskarakterene for 2019-kullet som nå er kommet i en vanskelig konkurranse-situasjon.

– Det synes jeg ikke er noen god løsning, sier Helgesen som mener lærerne må være seg bevisst sitt ansvar når de setter standpunktkarakterer i uke 23 i juni.

Hun tror hyppig bruk av hjemmeskole også har hatt noen positive følger:

– Skriftlig hjemmearbeid og muntlige presentasjoner ble bedre enn normalt med bare digital undervisning, melder lektorer.

Helgesen legger til at læreren vanskeligere kan sjekke hva som var elevens egne kunnskaper.

– Kanskje var noen lærer snillere med karakterene, men vi må ha tillit til at lærerne er profesjonelle og vurderer ut fra læreplanenes krav, sier Helgesen.

FORSKER: Professor Henning Fjørtoft ved NTNU forsker på utdanning og blant annet vurdering av elevprestasjoner. Foto: NTNU

To eksperter i elev-vurdering som VG har snakket med, mener det er for tidlig å konkludere med at faglærere har gitt elevene i corona-kullene bedre karakterer enn fortjent.

Henning Fjørtoft er professor og utdanningsforsker ved NTNU:

– Vi vet at de gjennomsnittlige standpunkt-karakterene til avgangselevene i videregående har gått opp - også våren 2020. Det er vanskelig å si om dette er fordi elevene lærer mer eller om elevene vurderes annerledes, sier Fjørtoft til VG.

Han minner om at karakterene skal bygge på et bredt grunnlag, og at de utgjør 80 prosent av vitnemålet som eleven tar med seg videre.

– Det er god grunn til å tro at det er troverdige karakterer. Men det er samtidig veldig få retningslinjer om hvordan karakterer skal settes i hvert enkelt fag, sier Fjørtoft.

– Er det et paradoks at det våren 2020 ble satt et rekordhøyt karaktersnitt - etter et halvår med hjemmeskole, redusert undervisning og læringsutbytte?

– Det er et interessant spørsmål, men hva som er årsakene til de standpunktkarakterene, er det for tidlig å svare på. Husk, mange av disse elevene har vært inne i et slags langvarig traume i pandemi-tiden.

– Kan det ha ført til at noen elever har fått sympati-karakterer?

– Det tror jeg ikke, men corona-skolen vil prege kvaliteten på undervisning og læringen til elevene. Det er også kjent at en skole med mindre undervisning og tilrettelegging samt mer hjemmeskole skaper et større skille mellom elever med høye karakterer og elever med lave karakterer, svarer forskeren.

FORSKER: Professor Lise Vikan Sandvik forsker på utdanning ved NTNU i Trondheim. Foto: NTNU

En annen utdanningsforsker, professor Lise Vikan Sandvik ved NTNU, ser ikke umiddelbart noe som kan sikre mer likeverdig behandling mellom kullene ved neste studieopptak. Søknadsfristen er allerede om to måneder.

– Dette finnes det ikke noe enkelt svar på. Å endre opptaksordninger til høyere utdanning og endre eksamensordninger i videregående skole er kompliserte prosesser som krever grundig utredninger, utprøvinger og evalueringer før man kan ta beslutninger, skriver Sandvik i en e-post.

Hun legger til:

– Det er mange som opplever å bli urettferdig behandlet nå, og det er stor forståelse for det. Så er det slik at vi kanskje aldri kan gjøre det helt rettferdig for alle, og når vi er i en unntakstilstand som coronakrisen er, prøver man å finne løsninger som vil være best for de fleste. Det vil alltid være vanskelig – både for de som tar beslutningene og de som beslutningene går ut over.

Senest sist høst ledet Sandvik en stor studie om hvordan lærere og elever i videregående opplever vurdering i corona-skolen.

Der kom det blant annet frem at mange lærere mener at hjemmeskole har gått ut over muligheten til å vurdere for riktig standpunktkarakter.

Det gikk også frem av undersøkelsen at mange elever opplevde å få mindre læringsutbytte enn i et vanlig skoleår.

LAVERE SNITT: Avgangselev Christine Sylling Clausen (19) fra Oslo tror pandemien har ført til at hun får dårligere karakterer enn hun kunne hatt. Foto: Privat

Christine Sylling Clausen (19) går i tredjeklasse på Ullern videregående skole i Oslo. Corona-året har vært preget av mye digital undervisning.

– Jeg føler jeg har fått dårligere karakterer nå enn jeg kunne hatt, sier Clausen til VG.

Hun legger til:

– Jeg har mye mindre læringsutbytte nå enn før pandemien, særlig de dagene jeg har digital undervisning.

Clausen sier det fortsatt er slitsomt å sitte en hel uke i strekk hjemme på Teams. - Vi klarte det i fjor vår, men det går en grense for hvor lenge vi kan holde på. Jeg tror mange allerede har nådd det bristepunktet.

19-åringen mener det er bra at skriftlig eksamen er avlyst, men:

– Jeg er lei av å høre at jeg er heldig som slipper eksamen, når jeg synes det er kjipt. I teorien hadde jeg ikke hatt noe problem med å ha eksamen, men pandemien har ødelagt for meg.