EKSPERTISEN OG POLITIKERNE: Her er helsedirektør Bjørn Guldvåg (f.v.), justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg samlet i november under en av de mange pressekonferansene om coronasituasjonen. Foto: Berit Roald, NTB

Tidligere ansatt: − FHI gjør politiske vurderinger

Folkehelseinstituttet (FHI) går langt ut over det de skal, nemlig å gi helsefaglige råd om pandemien. I tillegg synser de og kommer med politiske vurderinger, mener tidligere ansatt.

Publisert: Nå nettopp

Erik Nord er tidligere seniorforsker ved instituttet og professor emeritus i helseøkonomi. Han mener instituttet blander kortene og at det er behov for å vurdere dets rolle og måten regjeringen benytter seg av FHI når Erna & Co skal begrunne tiltak og avgjørelser i forbindelse med corona-smitten.

– Falskt inntrykk

– Det skapes et falskt inntrykk av tyngde når regjeringen kaller rådene for faglige når det også er snakk om synsing eller politiske vurderinger, sier Nord til VG.

LANG FARTSTID: Erik Nord jobbet ved FHi i over 30 år. Foto: Privat

Som et eksempel på politisering, nevner han at FHI omtaler portforbud som et «unødvendig grovt virkemiddel».

– FHI rapporterte om tiltakets forventede smitteverneffekt som FHI

skal gjøre, men frarådet samtidig tiltaket på moralsk, menneskerettslig grunnlag. Spørsmålet blir da: Med hvilken begrunnelse fortjener summen av personlige moralske meninger hos ikke-folkevalgte som Camilla Stoltenberg, Geir Bukholm, Frode Forland, Line Vold og Preben Aavitsland langt større vekt i den politiske beslutningsprosess enn meningene til fem vanlige borgere? Dette skriver Nord i en kronikk i VG som tidligere er publisert hans egen blogg, Koronaposten.

– Ikke skarpt skille

FHI-sjef Camilla Stoltenberg mener mange sider ved helse kan omtales som politikk – for eksempel den sosiale ulikheten i tiltaksbyrden ved et effektivt smitteverntiltak.

– Det finnes ikke et skarpt skille mellom faglige og politiske vurderinger, skriver hun i en e-post formidlet via kommunikasjonsavdelingen.

– Vår jobb er å vurdere effekten av smitteverntiltak, og å bidra til å vurdere det opp mot byrden for den enkelte, samfunnet og økonomien. Det ville være uforsvarlig av FHI å ikke se både på tiltakenes effekt og byrden ved dem samlet, før vi gir en anbefaling til Helsedirektoratet, regjeringen og andre, legger hun til.

– Smittevernloven og annet lovverk tilsier at vi skal etterstrebe å vurdere den samlede effekten av tiltakene. De må også være gjennomførbare i praksis, opplyser Stoltenberg og viser til at uttalelsen om portforbud er utarbeidet av fagfolk ved FHI som er ansatt nettopp på grunn av sin kompetanse om menneskerettigheter og helse. Se ytterligere kommentarer lenger ned i saken.

ÅPENHET: Camilla Stoltenberg , direktør ved FHI, sier de etterstreber åpenhet og tydelighet om hvilke vitenskapelige baserte vurderinger de gjør, hvilke skjønnsmessige ekspertvurderinger de gjør, og når disse vurderingene grenser til eller overlapper med etiske og mer politiske vurderinger. Foto: Odin Jæger

– Opportunistiske

Nord mener FHI må slutte med synsing og politisering ut over kjerneoppdraget, som er å gi råd basert på helsefaglige premisser for valg som skal tas av politikerne.

– Jeg synes regjeringen og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er opportunistiske. De fremhever at de følger et «faglig råd» hvis de liker det FHI kommer med, og gjør seg dermed vanskelige å kritisere. Hvis de ikke liker rådet, sier de at de må ta videre vurderinger, sier Nord.

– Veier ulike hensyn

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i HOD opplyser at regjeringen mottar en rekke faglige råd fra Helsedirektoratet og FHI, og at disse er svært viktige.

– Samtidig beslutter regjeringen på egen hånd og veier ulike hensyn. Regjeringens beslutninger er basert på en helhetsvurdering og må tidvis ta hensyn utover rådene om smittevern og helsetjenestene fordi dette er en pandemi som virker inn på absolutt alle områder av samfunnet vårt, både nasjonalt og internasjonalt, skriver han i en e-post formidlet via departementets kommunikasjonsavdeling.

Erik Nord mener FHIs leder Camilla Stoltenberg fortjenesfullt har redusert blandingen av fag og politikk.

– Men FHI har i hele coronaperioden gått lenger enn de skal og veid smitteverneffekten mot ulempene. Denne veiingen er en verdivurdering og politisk, sier Nord som frykter at dette kan skape usikkerhet om FHIs objektivitet i rent helsefaglige vurderinger.

Han mener striden om geografisk fordeling av vaksiner aktualiserer problemet.

– Folk flest forstår ikke hva FHI holder på med når de ikke prioriterer høysmitteområder. Det kan oppstå usikkerhet pga. FHIs praksis med å politisere, sier Nord som savner en helsefaglig begrunnelse for at Norge fordeler vaksinene likt til alle kommuner, fordelt på befolkning i risikogruppene og ikke på smittetrykk.

– Denne saken er kanskje en varm potet og kan provosere ukant-Norge. Men det må ikke holde FHI tilbake fra å legge frem tallene slik de faktisk er. Så får politikerne ta valget, sier Nord.

FHI avviser at de gjør politiske vurderinger med hensyn til vaksinefordeling.

– Nettopp fordelingen av vaksine er et godt eksempel på at vi legger kunnskap om smitteverneffekten av vaksinene til grunn, og ikke gjør politiske vurderinger. Her har vi flere ganger vist til at helseeffekten av vaksinefordelingen for Norge som helhet er størst ved en lik fordeling av vaksinene. Regnestykket Nord mener vi ikke gjør, er blant annet beskrevet i flere intervjuer, på en litt vrien måte i NRK debatten og i en egen nyhetssak på våre nettsider, skriver Stoltenberg.

Hun peker på at pandemien har vist at det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget ofte er svakt både når det gjelder effekten av hvert enkelt smitteverntiltak og ringvirkningene.

– Vi må likevel gi råd, samtidig som vi redegjør for usikkerhet og mangler i kunnskapen. Dette har vi vært åpne om siden pandemien begynte.