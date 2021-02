Hør Krimpodden: To jenter savnet i Baneheia

I to døgn var Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) savnet i Baneheia.

Publisert: Nå nettopp

I denne Krimpodden-episoden tar vi for oss døgnene de to jentene var savnet i det populære friluftsområdet i Kristiansand. Vi møter han som lette og fant noe han stusset veldig over, og journalisten som så helikopteret sveve over sitt eget hjemområde.

Og vi møter en ung journalistspire som hadde sin første alenevakt på NRK Sørlandet lørdag den 20. mai i 2000. Nemlig Tor-Erling Thømt Ruud som nå er Krimpoddens programleder.

Hør episoden her:

Sjefen for Heimevernet på Sørlandet, Stein Borgersen, var med og lette etter jentene. Han følte en uro og en trang til å gå på egen hånd. Han ble oppmerksom på noe som ikke stemte. Her er han fra 2000 der han står foran HV-soldatene. Hør hans historie i Krimpodden. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

les også Baneheia-gjenopptagelsen: Dette står bevisstriden om

Torsdag er det ventet at Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker kommer med avgjørelse om begjæringen om gjenåpning fra den ene dømte mannen i saken, Viggo Kristiansen, skal tas til følge. Krimpodden kommer med en spesialepisode om det når avgjørelsen foreligger.

Du kan også lytte til Krimpodden på Spotify eller iTunes, eller andre podkastplattformer.

Har du spørsmål til Krimpodden? Besøk Krimpodden på Facebook, eller send mail til krimpodden@vg.no.