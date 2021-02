SKUFFET: Andreas Guttormsen Wetteland (30) er skuffet over at rehabiliteringssenteret ikke hadde en annen plan for pasientene dersom det kom smitte inn. Han frykter å ende opp på gaten om det samme skjer igjen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Smitterammet rusbehandlingssenter sendte alle ut på dagen: − De gambler med livene våre

RØYKEN (VG) Smittevernet trumfet alle andre hensyn da ansatte ved rehabiliteringssenteret måtte i karantene. Elleve ruspasienter ble sendt ut. For noen gikk det galt.

– De gambler med livene våre, rett og slett. Det er ikke greit.

Andreas Guttormsen Wetteland (30) setter fra seg vannflasken i snøen og retter på munnbindet sitt.

– Blir vi sendt tilbake til våre gamle miljøer igjen, så dør vi hele gjengen, fortsetter Wetteland.

Han møter VG utenfor Manifestsenteret i Røyken. 30-åringen er opprørt. Men først og fremst er han redd.

Det hadde gått tre måneder siden Wetteland kom til rehabiliteringssenteret da det ble kjent at flere ansatte hadde testet positivt for coronaviruset 2. februar.

Timer etterpå fikk de elleve pasientene, som får behandling for tunge rusproblemer, beskjed om å pakke sakene og reise hjem.

Ikke alle hadde et sted å reise hjem til.

HAVNET I KOMA: Da han plutselig ble sendt tilbake til sin gamle leilighet og en gammel venn banket på døren, sprakk 45-åringen. Kort tid senere lå han i koma etter to overdoser. Han ønsker å være anonym. Foto: Helge Mikalsen, VG

Wetteland fikk tilbud om et rom på et omsorgssenter på Adamstuen midt i Oslo sentrum. Det tok ikke lang tid før ensomheten ble for mye å bære og fristelsen for stor.

Han sprakk. Men det gikk heldigvis bra for Wetteland. Verre var det for kameraten fra samme avdeling, som ble sendt hjem til sin gamle bolig.

Kort tid etter dørene låste på rehabiliteringssenteret, lå han i kunstig koma etter en overdose. Der ble han liggende i 12 timer.

– Hadde jeg fått være her, så hadde ikke alt dette skjedd.

45-åringen er glad for at han lever i dag. Han ønsker ikke å bruke eget navn av hensyn til nær familie.

Både Wetteland og kameraten frykter for hva som kan skje om det blir smitte på avdelingen igjen. De synes det burde vært en bedre plan for pasientene i slike tilfeller før de tok de inn til behandling.

– Dette er liv og død for oss. Men det er nok ikke coronaen som tar livet av oss, sier Wetteland.

Sendt alene til Oslo sentrum

Wetteland var 12 år da han fikk noen tabletter av et familiemedlem i bestemorens bursdagsselskap.

Siden har livet vært preget av rus og kriminalitet.

Da moren døde for et halvt år siden, bestemte Wetteland seg for å få orden på livet. På Manifestsenteret kjente han for første gang på håp om at han kunne klare det.

– Dette er et sted hvor jeg kjenner at jeg kan gjennomføre. Men nå går jeg og er redd for å bli sendt ut og sprekke igjen, sier 30-åringen, som samtidig skryter av behandlingen og de ansatte på senteret.

Da han fikk beskjed om at han måtte reise til Oslo, sank han sammen på gulvet med hodet i hendene. Han visste godt at ensomheten var det han fryktet mest.

fullskjerm neste VIL HA VAKSINE: Andreas Guttormsen Wetteland (30) synes det er dumt at rehabiliteringstilbud for rusavhengige ikke prioriteres for vaksine. Det ville fjernet frykten for å plutselig bli kastet ut om noen blir smittet.

– De ringte meg en gang i døgnet og spurte meg hva som skjer. Det var som å sende meg rett ut på gaten, sier 30-åringen.

Han opplevde det til lite hjelp at senteret i Oslo var døgnbemannet, ettersom han fikk komme og gå som han ville da covid-testen ble negativ.

Etter en uke kunne han heldigvis reise tilbake til Røyken.

– Jeg bare klarer ikke å forstå det. Det må finnes en annen løsning enn å sende alle alene ut, sier han, og spør seg om ikke kommunen kunne bistått på noen måte.

– Har dere fått beskjed om hva som skjer om dette skjer igjen?

– Nei. Vi er nærme Oslo, og sannsynligheten for at noen blir smittet er stor. Det er livsfarlig.

Manifestsenteret: – Var forsvarlig

Institusjonssjef ved Manifestsenteret, Bjørn Andreas Spæren, sier til VG at det var prekært da alle ansatte plutselig ble satt i karantene 2. februar.

Han sier det er beklagelig at noen pasienter fikk en dårlig opplevelse.

– Vi kom i en situasjon der vi ikke hadde så mye valg. Vi klarer ikke hente inn 20 fagpersoner til en spesiell pasientgruppe som ikke er lett å jobbe med, forklarer Spæren.

Senteret er en del av spesialisthelsetjenesten. De har avtale med Helse Sør-Øst, som kan henvise pasienter til dem for behandling av rus og psykiske lidelser.

Spæren understreker at pasientene ikke ble skrevet ut, men satt på såkalt «hjemmesykehus» i en uke. Det innebærer at de reiser hjem og fortsetter sitt behandlingsløp derfra.

I dette tilfellet ble det avtalt oppfølgingssamtale fra lege eller psykolog en gang om dagen. De kunne også ringe senteret når de ville.

BESTE ALTERNATIV: Bjørn Andreas Spæren, institusjonsleder for Manifestsenteret, mener å sende pasientene hjem var den beste løsningen da alle ansatte måtte i karantene og avdelingen måtte stenge dørene. Foto: Privat

– Mener du det var forsvarlig å sende denne gruppen vekk på dagen?

– Det var forsvarlig i den betydning at det var det beste alternativet vi kunne finne der og da. Det er ikke lett å plutselig få plasser andre steder, forklarer institusjonssjefen.

– Var dere ikke forberedt på at en slik situasjon kunne oppstå midt under en pandemi?

– Vi har lagt planer, men vi kan ikke planlegge alle forhold. Når alle som jobbet der ble tatt ut, ble det vanskelig. Det finnes ikke noe enkel løsning her, svarer han og legger til:

– Det skjer så fort. Og det er slik at smittevern trumfer veldig, veldig mye.

RIO: – Behandling skal være trygt

Kenneth Arctander Johansen mener hendelsen er både faglig, medisinsk og sosialt uforsvarlig. Han er leder i RIO, som er en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet.

– Man skulle tro at spesialisthelsetjenesten hadde lært da vi stengte ned i mars, og man skrev ut ruspasienter som ikke hadde noe sted å gå, sier Johansen til VG.

Han mener det er feil måte å drive beredskapsarbeid i smittevernets navn.

KRITISK: Leder i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, Kenneth Arctander Johansen, mener «hjemmesykehus» ikke er en forsvarlig løsning. Han mener det potensielt innebærer livsfare for noen. Foto: Tore Kristiansen, VG

– For noen er langtids døgnbehandling livreddende. Å skrive ut noen innebærer livsfare, sier Johansen, som kaller det en omskrivning av virkeligheten å bruke ordet «hjemmesykehus».

– Det betyr ingen verdens ting. Pasienter har søkt seg til behandling fordi det skal være trygt, det er ikke under forutsetning om at man kan bli kastet ut på dagen, fortsetter han.

RIO-lederen påpeker at overdosefaren er svært høy i tilfeller som dette.

– Jeg tror det finnes løsninger for hvordan man kan få plassert personell på avdelinger. Det kaller vi for dugnadsånd i andre deler av samfunnet.

– Pasienten har ansvar for eget liv

Wetteland har en hjertefeil som gjør at han ikke tåler alle rusmidler. I dag går han på Legemiddelassistert rehabilitering, men havner han på gaten og får i seg feil type rusmiddel, kan det fort gå galt.

– Ender jeg opp i Brugata, så går det ikke en måned før jeg er død. Det er ikke lett å vite hva du får tak i om dagen. Corona har endret på ting, sier 30-åringen.

– Du går i behandling frivillig, har du ikke selv et ansvar for at sånne ting ikke skal skje?

– Jeg har søkt meg inn her fordi jeg trenger hjelp. Jeg trodde det var trygt for meg. Jeg har ingen andre steder å gå, jeg har ikke krefter til å gå i det miljøet lenger, svarer Wetteland.

fullskjerm neste REHAB: Manifestsenteret i Røyken er en del av spesialhelsetjenesten, og behandler pasienter med psykiske lidelser og/eller rusproblemer.

Spæren sammenlikner med at det er vanlig at pasientene får reise hjem på permisjon.

– Jeg tror alle rusinstitusjoner opplever at pasienter kan ha rusepisoder. Dette er ingen «quick fix». Men nå skal vi ha en evaluering, og se om noe kunne blitt gjort annerledes, sier institusjonslederen.

– Finnes det ikke noe bedre løsning enn å sende dem hjem?

– Jeg er ikke så enig i at dette er en dårlig løsning. Ingen av pasientene ble smittet.

– Hva tenker du om at pasientene selv mener at det er «gambling med deres liv»?

– Da kunne man like så godt sagt at permisjoner er å gamble med folks liv. Å bruke rusmidler er å gamble med liv. Det er beklagelig om noen ruser seg, men pasienten har ansvar for sitt eget liv.

Etterlyser vaksine

Johansen mener det er lite tillitvekkende å høre hvordan institusjonen svarer på kritikken fra pasientene. Han synes ikke de bør rette pekefingeren tilbake på dem.

– Jeg synes det er skammelig å respondere til pasientene på den måten, sier RIO-lederen.

En ting er uansett både Johansen, Spæren og Wetteland enig i.

Beboerne på Manifestsenteret er en sårbar gruppe under en pandemi. Likevel er ingen ennå vaksinert. Hadde ansatte fått vaksinen, kunne hendelsen i beste fall vært helt unngått.

– Det er en gruppe som bør prioriteres, avslutter Spæren.