DREPT: Thea Braavold (31) ble drept i sitt hjem 2. februar 2020. På fanget hennes sitter hunden Basse som tilhører et vennepar av henne. Foto: Per Skov

Jarl Ronny Lundberg (46) dømt til 21 års forvaring for drapet på kjæresten

Jarl Ronny Lundberg (46) ble utpekt som hovedmannen bak det brutale Stoa-drapet i 2003, hvor en mann ble mishandlet og torturert til døde. Nå er han dømt til 21 års forvaring for å ha drept kjæresten Thea Braavold (31).

Det kommer frem i dommen mot Lundberg, som ble avsagt i Vestfold tingrett fredag.

46-åringen er dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år. Dommen er i tråd med aktors påstand.

– Min klients forklaring ble ikke trodd og tingretten har idømt han lovens strengeste straff. Han er svært misfornøyd med utfallet og anket dommen på stedet, sier hans forsvarer Jonny Sveen til VG.

Thea Braavold (31) ble funnet brutalt drept i sitt hjem om ettermiddagen 2. februar i fjor. Det var venner som fant henne død i leiligheten, og Braavolds kjæreste ble pågrepet og siktet for drap kort tid etter.

– Jeg er fornøyd med at retten har vært enig i bevisvurderingen vi gjorde da vi tok ut tiltalen, og at vilkårene for forvaring, lovens strengeste straff, er tilstede, sier statsadvokat Anne M. Katteland til VG.

DØMT FOR NYTT DRAP: Tidligere drapsdømte Jarl Ronny Lundberg (46) er dømt for å ha drept sin kjæreste i februar i fjor. Foto: Privat/Skjermdump Facebook

– Ville avslutte forholdet

Påtalemyndigheten mener at 46-åringen og Braavold kranglet kvelden forut drapet, og at mannen morgenen etter oppsøkte kjæresten. Besøket endte med at mannen drepte Braavold.

Avdøde skal i forkant av drapet ha uttrykt til venner at hun var bekymret for at Lundberg var blitt mer aggressiv og voldelig mot andre, og at han var kontrollerende overfor henne.

– Det er ingen formildende omstendigheter i saken. Drapet er særdeles grovt. Tiltalte har ikke erkjent, han har ikke gitt uttrykk for anger og han har ikke tatt ansvar. Han er en særdeles farlig forbryter, sa aktor Katteland under sin sluttprosedyre.

Selv nektet den drapsdømt straffskyld, og mente at han ikke var hos kjæresten denne søndagen. Han mener drapet har sammenheng med et drap som han ble dømt for på 2000-tallet.

De rettsoppnevnte sakkyndige som vitnet i retten mente at Lundberg ikke hadde vist tegn til psykose hverken før eller etter drapet. De konkluderte med at han var strafferettslig tilregnelig, og retten har sluttet seg til dette.

Tidligere dømt for Stoa-drapet

Lundberg ble i 2004 dømt til 14 års fengsel for drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

REKONSTRUKSJON: Året etter Stoa-drapet ble det gjennomført en rekonstruksjon av hendelsesforløpet. Foto: Nicolai Prebensen

Det brutale drapet ble begått av flere i fellesskap, og skjedde på industriområdet Stoa i Arendal en ettermiddag i mars 2003.

Drapsofferet, Young Guns-lederen Zia Anwar (26), ble brutalt angrepet og overfalt av Lundberg og to andre menn på en billakkeringsbutikk på Stoa i Arendal.

Ifølge dommen ble Anwar mishandlet med blant annet batong og balltre, han ble skutt i beinet og Lundberg voldtok også Anwar med en pistol. Deretter ble den livstruende skadde mannen bundet med tape, fraktet bort fra åstedet og forlatt i en bil.

KRIMTEKNIKK: Syv personer ble senere dømt for ulike roller i Stoa-drapet. Her finkjemmer krimteknikere åstedet for bevis. Foto: Kjell Inge Søreide/VG

Så dro flere av de senere dømte på fest. I løpet av kvelden dro de tilbake for å sjekke Anwar, som da hadde dødd som følge av skadene han var påført.

Bilen ble deretter påtent, ifølge dommen ble det gjort i et forsøk på å skjule bevis. Anwar ble funnet død i den utbrente bilen dagen etterpå.

Lundberg gikk under jorden etter drapet, og han ble navngitt og etterlyst av Agder-politiet i forbindelse med drapssaken. Han ble tatt etter to måneder på flukt.

Totalt syv personer ble i etterkant dømt for å ha hatt en rolle i drapet.

Ble kjørt til kjæresten av politiet

Lundberg sonet drapsdommen fullt ut uten prøveløslatelse, og ble sluppet ut av fengsel i september 2018. Dette på tross av at Kriminalomsorgen mente at det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig å ha ham ute i samfunnet. Loven åpner derimot ikke opp for videre oppfølging fra deres side etter soningen er over.

– Det ble overfor denne domfelte forsøkt en rekke progresjonstiltak, som viste seg å ikke være sikkerhetsmessig forsvarlig. Domfelte sonet derfor straffen helt frem til endt tid, har regiondirektør Rita Kilvær i kriminalomsorgen region sør tidligere uttalt til VG.

DRAP: 31-åringen ble funnet drept av venner 2. februar i fjor, og hennes kjæreste ble kort tid senere pågrepet og siktet for drap. Foto: Trond Reidar Teigen

Det tok kun tre uker før Lundberg ble fengslet på ny, og han pådro seg en ny dom på over ett års fengsel for blant annet narkotikalovbrudd.

Tre måneder i frihet

Denne dommen var ferdigsonet i november 2019, og han ble da løslatt nok en gang. Deretter gikk knappe tre måneder før han drepte sin kjæreste Thea Braavold.

Den aktuelle søndagsmorgenen drapet skjedde, var Lundberg i kontakt med politiet i Larvik. Det var en drosjesjåfør som tilkalte patruljen fordi 46-åringen ikke hadde penger til å gjøre opp for en taxitur.

Lundberg skal ha satt seg opp mot patruljen da de kom til stedet, og politiet beslagla også to kniver som han hadde på seg. De skal likevel ikke ha oppfattet ham som ruspåvirket, sinnsforvirret eller hjelpetrengende.

46-åringen skal ha sagt til politiet at han ønsket å dra til sin kjæreste i Sandefjord, og patruljen kjørte ham derfor dit. Politiet skal ha vært klar over at mannen var tidligere drapsdømt.