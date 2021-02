Foto: Google Street View

Stort kaféutbrudd i Lindesnes – kan ha spredt seg til 14 kommuner

Over 500 personer testes nå etter å ha blitt berørt av kaféutbruddet. Smitten berører allerede et titalls kommuner.

Av Caisa Linea Hagfors

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Totalt er 17 personer smittet etter et utbrudd på Tidemands Café i Mandal i Lindesnes kommune. Smitten kan allerede ha spredt seg videre til hele 14 andre kommuner.

– Det er registrert 40 nærkontakter i 14 andre kommuner. Av disse har seks personer så langt testet positivt, skriver kommunen på sine nettsider.

Senest lørdag morgen testet en ny person positivt tilknyttet utbruddet.

230 personer er nå i karantene og 504 personer er så langt satt opp til testing. Testtall og karantenetall øker fortsatt, opplyser kommunen.

– Vi opplever at viruset er veldig smittsomt, og mistenker superspreder-virus. Med superspreder-virus mener vi at viruset smitter veldig lett, skriver de videre.

Kafé-eier var selv smittet

Flere virksomheter har måtte stenge ned som følge av utbruddet, og kommunen har nå gått ut og advart folk om å være særlig forsiktige.

– Vi er i en uoversiktlig smittesituasjon, og smitten sprer seg fort, skriver kommunen.

Ordfører i kommunen, Even Tronstad Sagebakken (Ap), forteller til VG at smitteutbruddet på kaféen skylles at kaféeieren selv var smittet.

– Eieren var smittet av en person fra Kristiansand. Så vi har en klar smittekilde her, sier Sagebakken, og peker på at Kristiansand er i en situasjon med mye smitte akkurat nå.

Fortsatt uavklar situasjon

Ordføreren forteller at smittesituasjonen ikke ennå er avklart, da de fortsatt venter på en rekke prøvesvar over helgen.

– Vi har vært tydelige på at folk skal være mest mulig hjemme nå og begrense den sosiale kontakten. Men vi har ikke satt inn noen tiltak helt ennå, forklarer ordføreren.

– Når regner dere med å ha oversikt over situasjonen?

– Over 500 skal testes. En god del tester er allerede tatt, og 85 skal testes i dag, svarer Sagebakken.

Han opplyser at disse tallene kun gjelder Lindesnes kommune sine innbyggere. Han har ikke oversikt over tallene for de 14 kommunene.