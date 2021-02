FORSVARSSJEF: Eirik Kristoffersen. Foto: Mattis Sandblad

Undersøkelse: 1 av 5 har opplevd seksuell trakassering i Forsvaret

46 prosent av kvinnene Forsvaret har opplevd seksuell trakassering og hver tredje kvinne i førstegangstjeneste har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet

Det kommer frem i Forsvarets nye undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret.

– Mobbing og seksuell trakassering er en indre fiende i Forsvaret, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen under en pressekonferanse mandag.

– Vi kommer til å iverksette tiltak og følge opp de som ble iverksatt i 2018, men mye handler om lederskap og mot til å si fra.

Undersøkelsen ble gjennomført i oktober og november 2020, og 10.118 ansatte har svart på undersøkelsen.

Til sammen sier 22 prosent at de har opplevd en eller annen form for seksuell trakassering minimum en eller to ganger i løpet av det siste året.

46 av kvinnene svarer at de har opplevd seksuell trakassering, mens 14 prosent av mennene oppgir det samme.

Rapporten viser også at 34 av kvinnene i førstegangstjenesten har opplevd uønsket seksuell atferd, mens 18 prosent av de kvinnelige ansatte har opplevd det samme.

Sjefsforsker Kari Røren Strand ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) fortellere at rapporten viser en nedgang i seksuell trakassering – på 10 prosentpoeng for kvinner og 8 prosentpoeng for menn.

– Nedgangen er størst blant kvinner i de eldre alderskategoriene, og ikke blant de yngste kvinnene, som opplever det mest, påpeker Røren Strand.

Tiltak etter sjokkrapport i 2018

Forsvaret gjennomførte den første store kartleggingsundersøkelsen om mobbing og trakassering i 2018, der i overkant av 8800 ansatte og vernepliktige deltok.

I undersøkelsen svarte 43 personer at de hadde hatt sex uten samtykke, og 35 personer svarte at de hadde blitt tvunget til seksuelle handlinger i løpet av det siste året. Kun to personer oppga at de hadde anmeldt forholdet.

I tillegg oppga 124 personer i undersøkelsen at de hadde blitt forsøkt voldtatt i løpet av de siste 12 månedene.

Daværende forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen uttalte at han var overrasket og skuffet over funnene i rapporten, men avviste samtidig at det fantes en ukultur i Forsvaret.

På sine egne nettsider skriver Forsvaret at det har blitt iverksatt en rekke tiltak i etterkant av at resultatene fra undersøkelsen ble kjent, blant annet innføring av nye rutiner for varsling, gjennomføring av informasjonskampanjer og inngåelse av en samarbeidsavtale med Likestillings- og diskrimineringsombudet om kurs og rådgivning.