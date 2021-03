BLÅTT LYS: Laboratoriet ved Oslo Universitetssykehus Ullevål analyserer mange tusen prøver hver dag. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Laboratoriene opplever høyt arbeidspress: − Vi bruker all kapasitet

Dersom laboratoriene skal analysere flere coronaprøver, må kapasiteten oppskaleres i mange ledd i prøvetakingen, varsler tillitsvalgt ved OUS Ole Andreas Gresholt.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Nylig sa Oslos helsebyråd Robert Steen til VG at hovedstaden ønsker å screene alle elever i osloskolen i tillegg til flere yrkesgrupper en gang i uken.

Det vil tilsvare 170.000 tester på toppen av de omkring 60.000 prøvene som allerede tas ukentlig i hovedstaden.

Statsminister Erna Solberg uttalte torsdag til VG at flaskehalser på personell kan ha påvirket analysekapasiteten.

– Jeg vil påpeke at det vil kreve en planlegging og oppskalering som vil ta tid. Men alle oppdrag kan i teorien løses, gitt at vi har tilgang på rett ressurser, sier Ole Andreas Gresholt.

Han er NITO-tillitsvalgt i Klinikk for laboratoriemedisin ved OUS.

– Pandemilaboratoriet på Ullevål eksisterte ikke før coronapandemien. Vi har ikke nye arealer og vi har bygget opp en helt ny kapasitet, sier han.

Det er mange utfordringer knyttet til å oppskalere ytterligere, understreker Gresholt.

STORT ARBEIDSPRESS: Det er mange utfordringer knyttet til å oppskalere ytterligere, tillitsvalgt ved laboratoriet på OUS Ole Andreas Gresholt. Foto: Privat

Må oppskalere i mange ledd

Oslo ønsker å benytte coronaprøven som tas i fremre del av nesen, som kan lette arbeidet ved prøvetaking sammenlignet med den dype neseprøven.

Men å ta prøver i fremre del av nesen vil likevel kreve den samme analysemetoden på laboratoriet. Oslo har best Helsedirektoratet om å oppskalere analysekapasiteten for disse prøvene.

– Prøvene i fremre del av nesen er hovedsakelig siktet på å lette prøvetakingen, sier Gresholt og fortsetter:

– Vi må se på hele linjen. Man er bare så sterk som det svakeste leddet. Det er et stort maskineri som må oppskaleres i alle ledd.

For å oppskalere analysekapasiteten betraktelig, krever det ikke kun flere bioingeniører:

Det er viktige steg med logistikk, vi er avhengig av at Testene blir levert jevnt gjennom døgnet. Dette vil kreve en oppskalering av transporten.

Smittevern ved transport er også en viktig faktor. Hvis prøvene ikke er pakket på korrekt måte, eller hvis det er søl, krever det ekstra arbeidskrevende tiltak og utsetter personal for smitterisiko.

Prøvemottaket – som tar imot, sorterer og pakker om testene – vil ha behov for økt bemanning.

Laboratoriet vil potensielt trenge større areal for instrumenter, arbeidsstasjoner og garderober.

Det vil bli et behov for langt flere reagenser, som brukes til testanalyser.

Laboratoriet vil ha et økt behov for forbruksvarer til analyser – det kan være alt fra smittevernutstyr til materiale som brukes til selve analysen.

Det vil medføre økt behov for søppeltømming og rengjøring i laboratoriet.

– Dersom analysekapasiteten skal oppskaleres, oppfordrer jeg til å ha en aktiv dialog med alle ledd. Vi må tenke helhetlig. Alle leddene i prøvens gang har en viktig oppgave for å holde svartiden nede. Hvis ikke får vi fort flaskehalser, sier Gresholt.

Han berømmer det arbeidet som er gjort i alle leddene gjennom pandemien.

Tillitsvalgt ved OUS Ole Andreas Gresholt varsler at det må oppskaleres i mange ledd av prøvetakingen, dersom laboratoriumene skal analysere flere prøver. Foto: Privat

– Et veldig stort arbeidspress

På Ullevål analyserer bioingeniørene flere tusen prøver om dagen. Makskapasiteten ligger på opptil 10.000 tester daglig, men på det meste har laboratoriet mottatt opptil 16.000 om dagen.

– Vi merker et veldig stort arbeidspress når det begynner å nærme seg makskapistet. Når vi analyserer opp mot 10.000 er det mange som jobber hardt og jobber mer overtid, sier Gresholt.

Hvis antall prøver ligger over kapasiteten over tid, får laboratiet et problem:

– Det kan ikke holdes på det nivået lenge uten at det blir en tung belastning. Det er viktig å se på dette som et maraton, vi må kunne holde ut. Og nå ser vi at vaksinering kommer til å ta tid, sier Gresholt.

Flere av de om lag 20 ingeniørene på pandemilaboratoriet er omdisponert fra andre steder i helseforetaket, som for eksempel forskningen og rettsmedisinsk avdeling. I tillegg jobber fire bioingeniørstudenter med enklere oppgaver.

Det er ikke bare bygd opp en kapasitet til å analysere coronaprøver,

men også for å genomsekvensere et utvalg positivt prøver for å finne ut hvilke virusvariant som finnes i prøven.

Nær makskapasitet

– Vi bruker all kapasitet per dags dato. Det er også inntrykket jeg får når jeg snakker med andre laboratorier, alle kjører for fullt, sier Gresholt.

Helse sør-øst har opplyst til VG at makskapasiteten på analyser i regionen er 190.000 i uken. I uke 11 ble over 165.000 prøver analysert.

Særlig nå som det har kommet nye smittetopper, er laboratoriet avhengig av å ha en kapasitet som kan ta unna prøvene som kommer in.

Det er nødvendig å ha god nok kapasitet ved smittetopper når det er uforutsigbarhet rundt antall prøver og når det kommer. Laboratoriet må ha mulighet til å analysere prøver fort og opprettholde god svartid.

– Dette er viktig for effektiv smittesporing. Da må vi holde oss innen kapasitet. I tillegg til at det er en påkjenning for ansatte, viktig at man gjør en god vurdering av kapasiteten når nye tiltak skal innføres, sier Ole Andreas Gresholt.