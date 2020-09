TOK IMOT STUDENTER: Studentambassadør Jens Kristian Øvstebø (i midten) delte ut brosjyrer til studenter ved studiestart på Blindern i august sammen med sosionomene Siri A. Hansen og Anne-Marie Løseth. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Sjefpsykolog: Vesentlig flere student-henvendelser – Asheim bekymret

Helsetjenesten for studenter i Vestland har fått rundt 400 henvendelser fra studenter bare i august. Studentminister Henrik Asheim (H) er bekymret for ensomhet og sosial isolasjon.

Den nye bølgen med coronasmitte og restriksjoner ved noen universiteter og høyskoler, fører til et mer ensomt studentliv enn mange hadde sett for seg.

Leder og psykologspesialist Øystein Sandven ved Sammen Helse på Studentsamskipnaden, Vestlandet, bekrefter at situasjonen er utfordrende for mange.

– Det er nok mer krevende nå i høst – enn i vår. Mange har ikke etablert nettverk og nye venneforhold ennå. Vanligvis vil dette være en av de første tingene nye studenter gjør, blant annet gjennom ulike sosiale og faglige sammenkomster, sier Sandven til VG.

– TA KONTAKT: Ta kontakt med andre og gi dere til kjenne, anbefaler studentminister Henrik Asheim (H) – her på vei ut i Kirkegata fra utgangsdøren i Kunnskapsdepartementet. Foto: Vidar Ruud, NTB

Sist onsdag inviterte minister for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim (H) studentledere fra hele landet til et møte for å få innspill om hvordan studenter har det.

Der fikk han en påminnelse om utfordringer ved at svært mye av studiene foregår digitalt også i høst og frem mot jul.

Norske studiesteder har i stor grad gjort undervisningen digital, men omfanget varierer. På corona-utsatte Norges Handelshøyskole foregår det meste via strømming og zoom. All fysisk undervisning er stengt til 25. september.

Nettverk

– Førsteårsstudentene er nok spesielt sårbare for ensomhet og sosial isolasjon. De er gjerne uten nettverk der de starter på studiet, og det kan være krevende å skaffe seg nye venner. Men jeg er bekymret for alle studentene – også de som er mer etablerte. Det er nok flere enn normalt som kjenner på ensomhet, sier Asheim til VG.

TOM LESESAL: Lokalene i Norges Handelshøyskole i Bergen bærer preg av corona-restriksjoner. Foto: Gabriel Skålevik, VG

Sjefpsykolog Sandven i Bergen kan bekrefte statsrådens beskrivelse.

– Vi deler nok den bekymringen som jeg forstår at minister Henrik Asheim har om at coronasituasjonen og stengte utdanningsinstitusjoner kan føre til følger som ensomhet, økt sosial isolasjon og relaterte helseplager for studenter. Noe av forskjellen fra i vår, var at da var studentene i større grad etablert på studiestedene og i miljøet da strenge smitteverntiltak ble innført, sier Sandven.

Stor pågang

– Hva er status for henvendelser hittil i høst?

– Vi har hatt vesentlig flere henvendelser. Nærmere 400 studenter tok kontakt for individuell oppfølging i august, og da snakker vi i hovedsak om de to-tre siste ukene etter studiestarten, svarer Sandven hos Sammen i Bergen.

Helsetjenesten for studenter tilbyr ulike typer oppfølging som rådgivning, kurs og behandling av psykiske plager. De har ikke eksakte tall, men antar at det var under 300 henvendelser i august i fjor.

I Oslo minner masterstudent i statsvitenskap og studentambassadør Jens Kristian Øvstebø om at det ikke bare er førsteårsstudentene som er ensomme slik situasjonen er nå.

– Mitt inntrykk er at mange studenter er ensomme. På statsvitenskap og ledelse, som jeg studerer på 4. året, foregår alt digitalt. Mange holder seg mye hjemme. Og det er ikke bare nye studenter som kjenner på sosial isolasjon og ensomhet, sier Blindern-studenten til VG. Han er også studentambassadør, og snakker med mange.

«Studentminister» Asheim sier han først og fremst ville lytte til hvordan studentene har det – i møtet med studentenes tillitsvalgte onsdag. Men han er åpen for å sette inn tiltak.

Spesiell hverdag

– Vi må se på hvordan behovet er for å styrke studentsamskipnadene våre. Uansett er det viktig at fagdepartementet kjenner til hvordan den spesielle studiehverdagen er for studentene, sier Asheim, som har bedt om enda flere eksempler på hvordan studiehverdagen løses.

Han oppfordrer studenter til å ta mer kontakt med andre og gi seg til kjenne.

– Det å studere dreier seg ikke bare om fag, minner Asheim om.

Her er Øystein Sandvens råd til studenter og studieinstitusjoner som sliter med ensomhet og sosial isolasjon i høst:

Til studentene:

Der skolen er stengt, sosiale aktiviteter, festivaler og tradisjonelle treffpunkter er borte, er det viktigere enn noen gang å ha en struktur på hverdagen.

Lag deg en plan for dagen og uken og avtal gjerne faste møtepunkter på nett.

Det er nok viktig nå å holde tak i det som skjer faglig, holde innleveringsfrister og henge med fremfor å utsette ting og samle opp til langt uti semesteret,

Prioriterer å bruke tid til å etablere venner og nettverk; rett og slett gjør en jobb for å skaffe deg dette. Forsøk å treffe andre studenter på smittevern-forsvarlig vis.

I årets situasjon der det er vanskelig for mange å samles i større grupper, er det viktig å tenke alternativt.

Til studieinstitusjonene:

Det bør være relevant at høyskoler og universiteter tar kontakt- og viser interesse for hvordan studentene har det – utover det rent faglige.

Leder for psykisk helse ved Studentskipnaden i Oslo (SIO), Anne Karin Mullally, kom med et råd til studentene gjennom VG tidligere i høst.

– Du skal være svært strukturert for å holde det gående over lang tid for egen maskin. Kommer du som ny student og ikke er vant til selvstudier blir det ekstra vanskelig om det kun er digital undervisning. Studenter er like individuelle som resten av befolkningen, men jeg råder dem til å danne kollokviegrupper, lage forpliktende avtaler. Da er det lettere å følge opp.

