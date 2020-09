LILLESØSKEN: Datteren danser på stuegulvet foran Une Bastholm. Jenta var syv måneder da mor gikk inn i valgkampen i 2017. Nå blir hun storesøster. Foto: Janne Møller-Hansen

Une Bastholm er gravid – planlegger permisjon før valgkampen

Partileder Une Bastholm (34) skal ut i foreldrepermisjon i fire måneder, i opptrappingen til en intens og avgjørende valgkamp for Miljøpartiet de Grønne.

Partileder i Miljøpartiet de Grønne (MDG), Une Bastholm, venter sitt andre barn i april. Den gledelige nyheten ble meddelt partiet søndag.

– Først og fremst, gratulerer.

– Takk.

– Du vil gå rett fra permisjon til partilederdebatter og valgkamp?

– Jeg kommer til å hoppe på et tog i fart, til den mest intense fasen av valgkampen, sier Bastholm.

Permisjon før avgjørende valg

Et halvt år er gått siden Bastholm gikk fra å være en av to ledere i partiet, til å bli valgt som eneste partileder.

Nå vil hun gå ut i permisjon fra april og ut juli. Bastholm kommer tilbake når valgkampen for alvor er i gang, med startskuddet i august.

Dermed forbereder hun seg på å være ute i fire måneder under opptakten til valgkampen, og komme tilbake i de siste avgjørende ukene før valgdagen, 13. september. En valgkamp som kan føre til store endringer for partiet, som ønsker regjeringsmakt til neste år.

Arbeiderpartiet kan bli avhengig av MDG, eller Rødt, for å danne regjering.

– Dette kjennes jo som et helt avgjørende valg for MDG. Organisasjonen har vokst veldig, partiet hadde en stor framvekst i lokalvalget. Opplevelsen i partiet er at vi nå er på et helt annet sted i dette stortingsvalget, og vi ligger på et helt annet nivå på meningsmålingene. Det føles som at det kommer til å skje noe stort, sier Bastholm.

I 2017 fikk MDG 3,7 prosent av stemmene, og beholdt dermed sin ene plass på Stortinget. De siste meningsmålingene har plassert dem over sperregrensen, med alt fra 4,5 prosent til 7,5 prosent av stemmene.

Partiet kan gå fra én, til minst åtte stortingsplasser i 2021. Veien er likevel lang til valgdagen 13. september. De kan miste og vinne mange velgere, før de går inn i båsene i valglokalene.

– Jeg har lange perspektiver i jobben vår. Det tar tid å bygge opp tillit i en befolkning, så det blir spennende, sier Bastholm.

FIRE: Samboer Peter Ringstad lager oftest middagen hos familien på tre, som nå venter på å bli fire. Foto: Janne Møller-Hansen

Vikaren må holde tempo

Nå skal landsstyret bestemme hvordan de vil velge hennes erstatter, blant de to nestlederne Arild Hermstad og Kriss Rokkan Iversen.

– Jobben kommer til å handle mest om å holde oppe farten fram mot sommeren, i partiets valgkampsarbeid, og passe på at folk er minst like motivert i partiet.

– Hvor komfortabel er du med å gi over spakene i oppløpet til et så avgjørende valg?

– Partiet er på et sted nå der vi har mange flinke politikere. Våre to nestledere er begge dyktige og erfarne, og kan håndtere parti og valgkamp godt. Det føles derfor veldig trygt og riktig, sier Bastholm.

Her er partiets meningsmålinger de siste to månedene:

DEBATT: Une Bastholm ber om replikk under en partilederdebatt i 2019, med Rødt-leder Bjørnar Moxnes. For Arbeiderpartiet kan de to nå bli nøkkelen til å danne regjering. Foto: Jørgen Braastad

– Det er en skvis

Det er heller ikke første gang hun går rett fra permisjon til valgkamp. I 2017 var datteren syv måneder gammel da Bastholm gikk inn i partilederdebattene.

Så gikk hun ut i mammaperm etter valget, som MDGs eneste representant på Stortinget. I ettertid mente hun mammapermisjonen førte til at hun ble mindre synlig som politiker.

Nå kommer hun til å gå ut i permisjon etter valget, igjen.

– Det er en skvis. Jeg synes det er viktig å være åpen om det. For partiet får det kostnader, når jeg ikke har samme arbeidskapasitet på kveldene som andre har. Det er også en del ting jeg går glipp av med familien, som jeg gjerne skulle vært med på, sier partilederen.

På den andre siden får politikken viktige stemmer og perspektiver med seg, sier Bastholm, når de velger småbarnsforeldre til ledere.

– Jeg er også opptatt av at småbarnsmødre skal kunne ha toppverv i politikken. Det kan jeg, fordi det er et apparat rundt som fungerer.

Publisert: 27.09.20 kl. 11:31

