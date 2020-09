– HUSKER IKKE: Tiltalte Laila Bertheussen hevder i retten at hun erindrer lite fra den første trusselhendelsen mot familiens hus i Oslo, natt til 6. mars 2018. Bertheussen begrunner svikten i hukommelsen med sovemedisin som «slår henne ut». Foto: Tegning: ANE HEM

Bertheussen-saken: Mener å ha funnet tusjen som ble brukt

OSLO TINGRETT (VG) Påtalemyndigheten mener en tusj de fant i huset til Laila Bertheussen og fornærmede ble brukt til å skrive på husveggen og familiens bil.

Oppdatert nå nettopp

Tirsdag fortsetter straffesaken mot Laila Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett, der hun står tiltalt for flere angrep mot demokratiet – blant annet mot tre politikere. En av disse er hennes egen samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara.

Hun nekter straffskyld, men måtte tirsdag forklarer seg om den første trusselhendelsen mot parets adresse på Røa i Oslo natt til 6. mars 2018.

Bli oppdatert: Følg rettssaken her

Påtalemyndigheten mener hun gikk ut om natten og skrev «rasisit» på husveggen og tegnet et hakekors og skrev «rasist» på familiens bil. I tillegg mener de hun brøt opp lokket til bilens drivstofftank og la inn en hyssing som hun tente på.

Aktor mener hun iscenesatte alle hendelsene i tiltalen som en form for reaksjon mot teaterstykket «Ways of Seeing», som var satt opp på Black Box Teater høsten 2018, og hvor bilder av parets bolig var brukt.

Mener hun er uskyldig: «Jeg er fornærmet i denne saken»

Fant tusj i bokhylle

En sentralt tema i retten var funnet av en rød tusj av modellen Penol 1000. Den ble funnet bak noen bøker i en bokhylle i huset etter at 55-åringen var blitt siktet for trusler i mars i fjor.

Statsadvokat Frederik G. Ranke opplyser i retten at Kripos har konkludert med at denne tusjen, etter alle sannsynlighet, er av samme type tusj som ble brukt til å skrive på husveggen og familiens bil.

– Har du noe kjennskap til slik tusj? spør Ranke.

– Nei, altså, jeg har 200-300 tusjer i huset, så jeg har ikke noe kjennskap, svarer Bertheussen.

– Men tusjen ble funnet bak i en bokhylle. Hvorfor lå den akkurat der?

– Nei, ingen idé. Jeg gjør oppmerksom på at vi hadde fullt av håndverkere som gikk inn og ut av huset, som oppholdt seg i den kjellerstua, svarer hun.

På spørsmål fra aktor bekreftet senioringeniør Knut Endre Sjåstad i Kripos at de mener det er sannsynlig at tusjen som ble funnet bak bokhylla ble brukt.

– Ja, det er vi sier. Det er en viss sannsynlighetsovervekt for at det er den aktuelle tusjen som har avsatt streken. Grunnen til det er at det finnes utrolig mange andre tusjpenner som er forskjellige, sier Sjåstad.

Han forklarer at det etter all sannsynlighet er det samme fargestoffet som i det omstridte materialet.

– Det er den sterkeste konklusjonen vi bruker, påpeker han.

– Ville man ikke husket mer?

Påtalemyndigheten mener hærverket denne desembernatten for to år siden skjedde litt etter klokken 02, og i retten tirsdag fikk tiltalte Laila Bertheussen inngående spørsmål om dette.

– Har du en anelse om når denne hendelsen kan ha skjedd? spør Ranke.

– I ettertid, når Tor Mikkel klargjorde når det har skjedd, så mente vi det må ha skjedd i 03-04-tiden om natten, svarer Bertheussen.

– Ville ikke dette vært en kveld hvor man ville husket mer, siden det var en spesiell hendelse?

– Kvelden var ikke spesiell. Jeg kan ikke fortelle i dag når jeg la meg i går, svarer hun.

Statsadvokaten påpeker at Bertheussen i forrige uke forklarte at hun hadde merket at Wara våknet den aktuelle natten og at han sto opp. Hun anslo da at klokken var 04.

– Hvordan merket du dette?

– Det var vel lyder. Kanskje han har rørt på seg. Jeg har mobilen ved siden av meg. Kanskje det var det jeg gjorde, svarer Bertheussen.

Aktor: Statsadvokat Frederik G. Ranke. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Presset om gammelt avhør

Statsadvokaten mener hun forklarte seg annerledes nå enn hva hun gjorde i vitneavhør tolv dager etter hendelsen i 2018. For å vise hva han mente var motstridende, spilte Ranke av tre minutter fra dette avhøret i retten.

I det første avhøret sier Bertheussen at hun ikke husker noe fra natten før hun ble vekket av Wara om morgenen.

– Jeg må alltid ta en varm dusj. Jeg husker ikke noe før det, forklarte hun.

– I ettertid husker jeg at han våknet på natten. Jeg husker ikke noe rundt det. Jeg har ikke noe klokkeslett på det. Jeg kan ikke huske noe sikkert.

I det samme avhøret forklarte hun også at hun tar sovetabletter og smertestillende hver kveld.

– Du kan rive huset uten at jeg våkner. Tor Mikkel er alltid den som våkner om natten. Jeg er slått ut, forklarte hun i dette avhøret.

– Jeg har prøvd å renske hjernen min

– Her sier du at du ikke våkner, og nå sier du at du husker? spør statsadvokaten i retten.

– Jeg tar sovetabletter, men det betyr ikke at jeg sover godt. Du vet at jeg ikke sover så godt som jeg trodde jeg gjorde, svarer Bertheussen.

– Hvis du hadde merket at han våknet klokken 04. Hvorfor sa du ikke det til politiet?

– Jeg vet jeg sa det til politiet som sto på trappen. Tor Mikkel sa det var rundt 03, og da sa jeg nei, det må ha vært rundt 04. Det har vi snakket om, svarer Bertheussen.

– Men i avhør sier du ikke noen ting?

– Nei, nå er det 21 måneder siden. Jeg har prøvd å renske hjernen min bedre.

– Nå har du en vag erindring om at du kan ha ryddet sånn 02–03 på natten. Har du sagt det i avhør?

– Nei, det er jo meg det, svarer Bertheussen.

Digitale beslag

Aktor Marit Formo gikk også gjennom noen av de digitale beslagene som er gjort i saken den aktuelle kvelden, blant annet flere søk som er gjort på telefonen til Berthussen om kvelden 5. mars og natt til 6. mars.

Der fremkommer det at hun flere ganger gjennom kvelden har søkt på «Black Box», personer tilknyttet teaterforestillingen, seg selv og Oslo-biskop Kari Veiteberg.

Mener omstridt teaterstykke er motivet:

I forrige uke kom det frem at Bertheussen var misfornøyd med at biskopen hadde delt et innlegg på sin Facebook-profil med en oppfordring om å se «Ways of Seeing». Bertheussen sendte flere meldinger til Veiteberg i etterkant av dette, hvor hun blant annet ba henne om å be om unnskyldning.

Det er gjort søk på disse temaene fra tidlig ettermiddag og gjennom hele kvelden. De siste søket er gjort på internett klokken 01.58 denne natten. Da søkte Bertheussen på Oslo-biskop Kari Veiteberg sitt navn.

Påtalemyndigheten mener at hærverket på familiens bolig og bil er gjort like etter dette tidspunktet.

Publisert: 15.09.20 kl. 10:06 Oppdatert: 15.09.20 kl. 13:35

Mer om Krim