Aktor mener Laila Anita Bertheussen har forklart seg motstridende

OSLO TINGRETT (VG) Påtalemyndigheten mener Laila Bertheussen forklarer seg annerledes om den første trusselhendelsen mot familiens hjem før jul i 2018.

Tirsdag fortsetter straffesaken mot Laila Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett, der hun står tiltalt for flere angrep mot demokratiet – blant annet mot tre politikere. En av disse er hennes egen samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara.

Hun nekter straffskyld, men må nå forklarer seg om den første trusselhendelsen mot parets adresse på Røa i Oslo, etter klokken 02 natt til 6. mars 2018.

Påtalemyndigheten mener hun gikk ut om natten og skrev «rasisit» på husveggen og tegnet et hakekors og skrev «rasist» på familiens bil. I tillegg mener de hun brøt opp lokket til bilens drivstofftank og la inn en hyssing som hun tente på.

– Ville man ikke husket mer?

Statsadvokat Frederik G. Ranke viser først til Bertheussens forklaring fra forrige uke hvor hun uttalte at hærverket denne desembernatten kom som et sjokk.

– Har dere vært utsatt for trusler eller hærverk tidligere?

– Nei, svarer Bertheussen.

– Har du en anelse om når denne hendelsen kan ha skjedd? spør Ranke.

– I ettertid, når Tor Mikkel klargjorde når det har skjedd, så mente vi det må ha skjedd i 03-04-tiden om natten, svarer Bertheussen.

– Ville ikke dette vært en kveld hvor man ville husket mer, siden det var en spesiell hendelse?

– Kvelden var ikke spesiell. Jeg kan ikke fortelle i dag når jeg la meg i går, svarer hun.

Statsadvokaten påpeker at Bertheussen i forrige uke forklarte at hun hadde merket at Wara våknet den aktuelle natten og at han sto opp. Hun anslo da at klokken var 04.

– Hvordan merket du dette?

– Det var vel lyder. Kanskje han har rørt på seg. Jeg har mobilen ved siden av meg. Kanskje det var det jeg gjorde, svarer Bertheussen.

Presset om gammelt avhør

Etter disse spørsmålene fikk retten høre tre minutter av et vitneavhør av Berthuessen fra 18. desember 2018, tolv dager etter trusselhendelsen. Statsadvokatene mener hun forklarte seg annerledes den gangen enn hva hun har gjort i Oslo tingrett nå.

– ...fordi det er motstridende opplysninger for hva du forklarte da og i retten og nå, begrunner statsadvokaten.

I dette avhøret forklarte Bertheussen at hun ikke husker noen ting før om morgenen etter, da Wara vekket henne.

– Jeg må alltid ta en varm dusj. Jeg husker ikke noe før det, forklarte hun.

– I ettertid husker jeg at han våknet på natten. Jeg husker ikke noe rundt det. Jeg har ikke noe klokkeslett på det. Jeg kan ikke huske noe sikkert.

I det samme avhøret forklarte hun også at hun tar sovetabletter og smertestillende hver kveld.

– Du kan rive huset uten at jeg våkner. Tor Mikkel er alltid den som våkner om natten. Jeg er slått ut, forklarte hun i dette avhøret.

– Jeg har prøvd å renske hjernen min

– Her sier du at du ikke våkner, og nå sier du at du husker? spør statsadvokaten i retten.

– Jeg tar sovetabletter, men det betyr ikke at jeg sover godt. Du vet at jeg ikke sover så godt som jeg trodde jeg gjorde, svarer Bertheussen.

– Hvis du hadde merket at han våknet klokken 04. Hvorfor sa du ikke det til politiet?

– Jeg vet jeg sa det til politiet som sto på trappen. Tor Mikkel sa det var rundt 03, og da sa jeg nei, det må ha vært rundt 04. Det har vi snakket om, svarer Bertheussen.

– Men i avhør sier du ikke noen ting?

– Nei, nå er det 21 måneder siden. Jeg har prøvd å renske hjernen min bedre.

– Nå har du en vag erindring om at du kan ha ryddet sånn 02–03 på natten. Har du sagt det i avhør?

– Nei, det er jo meg det, svarer Bertheussen.

Aktor Marit Formo gikk også gjennom noen av de digitale beslagene som er gjort i saken den aktuelle kvelden, blant annet flere søk som er gjort på telefonen til Berthussen om kvelden 5. mars og natt til 6. mars.

Der fremkommer det at hun flere ganger gjennom kvelden har søkt på «Black Box», personer tilknyttet teaterforestillingen, seg selv og Oslo-biskop Kari Veiteberg.

I forrige uke kom det frem at Bertheussen var misfornøyd med at biskopen hadde delt et innlegg på sin Facebook-profil med en oppfordring om å se «Ways of Seeing». Bertheussen sendte flere meldinger til Veiteberg i etterkant av dette, hvor hun blant annet ba henne om å be om unnskyldning.

Det er gjort søk på disse temaene fra tidlig ettermiddag og gjennom hele kvelden. De siste søket er gjort på internett klokken 01.58 denne natten. Da søkte Bertheussen på Oslo-biskop Kari Veiteberg sitt navn.

Påtalemyndigheten mener at hærverket på Wara/Bertheussen-familiens bolig og bil er gjort like etter dette

