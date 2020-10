VOLDSOFFER: Kvinnens eksmann er dømt for vold mot henne og andre partnere flere ganger. For tiden må han gå med omvendt voldsalarm. Foto: Mattis Sandblad, VG

14 dømt til omvendt voldsalarm i år: – Skremmende lite

TELEMARK (VG) – Frykt binder så mye mer enn kjærlighet, sier kvinnen om mannen som var voldelig mot henne gjennom en årrekke. Hun reagerer på at omvendt voldsalarm kun er idømt i 14 av 34 saker i 2020.

Nå nettopp

Omvendt voldsalarm kan ikke beskrives som noe annet enn ekstremt effektiv.

I de 35 sakene hvor en voldsutøver er idømt omvendt voldsalarm siden ordningen ble innført i 2013, har ikke politiet registrert noen brudd på kontaktforbudet.

Omvendt voldsalarm er en fotlenke som utløser en alarm hvis den som har den på beveger seg innenfor en gitt radius av offeret.

Det ble lagt ned påstand om omvendt voldsalarm 34 saker i 2020, sammenlignet med 17 saker i 2019. Men politiet fikk kun medhold langt under halvparten av sakene. I 2020 ble 14 personer idømt omvendt voldsalarm. I 2019 er det samme tallet seks.

Det viser politiets egne tall som VG har fått innsyn i.

– Jeg synes det er skremmende lite. Jeg forstår at det er nytt og veldig omfattende å drive med denne typen sikring. Men hva er livene våre verdt, sier en voldsutsatt kvinne som VG har snakket med.

Hun ønsker å være anonym av hensyn til sin familie.

– Med vanlig voldsalarm får man ikke gjort noe før voldsutøveren står på døren din. Da er det ofte for sent.

I 2019 ga riksadvokat Tor-Aksel Busch påtalemyndigheten et pålegg om at denne reaksjonen oftere skal påstås som en del av straffen.

Slag, spark og trusler med øks

For kvinnen har den omvendte voldsalarmen som hennes eksmann er idømt, betydd at hun sakte, men sikkert kan ta livet sitt tilbake igjen. Kvinnens eksmann ble idømt den omvendte voldsalarmen 2019 og skal ha den på i til sammen tre år.

– Det har gjort at jeg har kunnet forbli på hjemstedet mitt og fortsette livet mitt. Det har også betydd at jeg ikke må frykte. Jeg har kunnet beholde venner og familie nære, sier hun.

– Det viktigste av alt er at ansvaret blir plassert hos voldsutøveren, fortsetter hun.

Kvinnen levde i det hun kaller et fryktregime i flere år. Ifølge den første dommen som mannen fikk i 2014 var mannen voldelig mot kvinnen jevnlig gjennom en periode på flere måneder før han ble pågrepet.

Volden innebar blant annet slags og spark mot kroppen, slag med balltre og frihetsberøvelse. Det hele toppet seg da han teipet henne med gaffeteip på hendene og føttene. Han teipet så over munnen hennes, hvorpå han truet henne med en øks.

Mannen ble dømt til fengsel i tre år og ni måneder for mishandlingen og en rekke andre forhold.

OVERVÅKER: Slik ser en omvendt voldsalarm ut. Den utløser en alarm hvis voldsutøveren nærmer seg offerets hjem eller arbeidssted. Foto: Morten Uglum, Aftenposten

«Jeg eier deg»

Kvinnen forteller at hun vokste opp sammen med eksmannen og at hun visste at han hadde et rulleblad da de innledet et forhold mens han sonet en annen dom i 2011. Hun visste imidlertid ikke at mannen var dømt for mishandling av flere partnere.

– Han behandlet meg som en dronning. Han tok vare på meg. Han forsto meg.

– Jeg visste ikke om den mørke siden hans. Den ble jeg kjent med etter at vi giftet oss, fortsetter hun.

Kvinnen forteller at volden begynte få dager etter at mannen slapp ut av fengselet.

– Jeg ble sparket i magen og i hodet. Han sa «jeg eier deg», sier kvinnen.

Selv om volden fortsatte, overbeviste kvinnen seg selv om at det var bedre å bli i forholdet.

– Jeg ble manipulert og truet til å tro at det var det beste. Frykt binder så mye mer enn kjærlighet. Han sa «jeg vil alltid finne deg».

Klarte ikke gi slipp

Volden stanset ikke før mannen ble pågrepet for andre forhold. Først da turte kvinnen å fortelle politiet om volden hun ble utsatt for. Til politiet fortalte hun at volden kunne komme etter helt vilkårlige hendelser.

– Jeg gjorde hele tiden «feil» som jeg måtte straffes for. Det kunne være å sette igjen en tom dorull til at noen hilste på meg på butikken.

Mens mannen sonet dommen, gjenopptok de to kontakten.

– Han sa han hadde gjort så mange endringer i fengselet, med sinnemestring og terapi. Han hadde også blitt kristen.

– Jeg tenkte at jeg måtte gi ham en sjanse til. Det er helt uforståelig. Det er veldig vanlig for kvinner som er voldsutsatt, forteller kvinnen.

TRYGGERE: Kvinnen frykter fortsatt for livet sitt, men finner trygghet i at politiet vil ha tid til å komme hvis han beveger seg i nærheten av hennes hjem. Foto: Mattis Sandblad, VG

Nok en gang startet volden like etter at mannen slapp ut av fengselet. Denne gangen varte volden en sommer, før kvinnen til slutt klarte å rømme. Hun kontaktet da politiet og krisesenteret.

Høsten 2017 ble mannen nok en gang dømt for mishandling og frihetsberøvelse.

Brøt kontaktforbudet

Men for kvinnen stoppet det ikke der. Få måneder etter at dommen falt, begynte mannen å kontakte kvinnen gjennom andre personer – på tross av kontaktforbudet han var idømt.

Denne gangen skjønte kvinnen etter hvert at hun trengte hjelp. Hun gikk derfor til politiet med alle henvendelsene hun hadde fått om eksmannen. Først da ble han idømt omvendt fotlenke i tre år.

– Det betydde at jeg ble tatt på alvor i min frykt for å dø. Jeg vet at han kommer til å prøve å ta livet av meg. Jeg vet han ikke er ferdig med meg, sier kvinnen.

VG har vært i kontakt med kvinnens eksmann. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Selv om den omvendte voldsalarmen har hatt stor betydning for kvinnen, er det fortsatt ikke over. I oktober skal den samme mannen møte i retten, tiltalt for skremmende og plagsom opptreden mot flere i kvinnens omgivelser, blant annet datteren hennes. Han er også tiltalt for brudd på besøksforbudet gjennom en fengselsbetjent.

– Det stopper aldri. Når jeg føler at jeg har fred og ro, dukker det alltid noe opp.

Mannen erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, opplyser hans forsvarer Sol Elden til VG.

Ber om at det brukes mer

Kvinnen forteller at hun har fått påvist posttraumatisk stressyndrom og at hun ikke lenger klarer å jobbe.

– Jeg hadde en sterk økonomi. Nå står jeg fullstendig på bar bakke.

Hun vil nå komme en oppfordring til andre som opplever vold i nære relasjoner til å bryte og til å komme seg på et krisesenter.

I fremtiden håper hun flere voldsutøvere blir idømt omvendt voldsalarm.

– Når man får en dom for vold i nære relasjoner, burde voldsutøveren blir påsatt voldsalarm hvis kontaktforbudet brytes. Det tror jeg ville virke preventivt, sier hun.

Publisert: 11.10.20 kl. 22:08

Les også

Mer om Vold Familie