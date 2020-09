FORSVARER: Høyres Tina Bru går hardt ut mot Aps og SVs kritikk av regjeringens «Langskip»-prosjekt. Foto: Frode Hansen

Bru forsvarer regjeringens CO₂-prosjekt: – Merkelig kritikk

Olje- og energiminister Tina Bru (H) ber kritiske opposisjonspolitikere lese seg opp på regjeringens karbonfangst-beslutning.

Nå nettopp

Regjeringen varslet i dag at de vil realisere CO₂-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik.

Prosjektet, som har fått navnet «Langskip», skal totalt koste 25 milliarder kroner. Det inkluderer 17,1 milliarder i samlede investeringer og 8 milliarder kroner til ti års drift.

Men regjeringen fikk samtidig kraftig kritikk fra både Aps Espen Barth Eide og SVs Lars Haltbrekken for at de bare støttet Fortum Varmes fangstanlegg på Klemetsrud i Oslo med 3 milliarder kroner. Det betyr at anlegget må finne tilstrekkelig finansiering selv eller fra EU og andre kilder.

les også Kritikk mot regjeringens CO₂-planer: «Skuffet» og «halvhjertet»

– Det er helt feil at vi ikke går videre med Klemetsrud som Espen Barth Eide sier. Tvert imot stiller vi opp med 3 milliarder kroner, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) til VG.

– Vi er avhengig av at flere land følger etter og vi peker på EU. Vi må jobbe for muligheten til at flere stiller opp enn bare norske skattebetalere, sier Bru.

STORINVESTERING: Regjeringen vil investere 25 milliarder blant annet på anlegget ved Norcem i Brevik. Foto: Heiko Junge

– Ikke satt på vent

SVs Lars Haltbrekken kalte regjeringens beslutning «halvhjertet», mens Barth Eide var «skuffet».

Bru mener at det er helt feil at prosjektet er satt på pause eller på vent.

– Jeg synes det er helt utrolig at en satsing på 16,5 milliarder kroner blir kalt halvhjertet. Det er det ikke. Det er helhjertet. Vi har jobbet i mange år for å komme tilbake på sporet etter det som skjedde på Mongstad. Vi går helhjertet inn for dette for å lage en total verdikjede fra fangst, til transport og lagring, sier Bru til VG.

Bru sier at det er snakk om samme teknologi, men to forskjellige prosjekter. Hun viser også til at CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås hos Fortum sier til E24 at summen er nok til å gi prosjektet en mulighet, selv om de ikke fikk full finansiering.

– Jeg ser at Klemetsrud selv sier at de skulle ønske seg mer, men vil jobbe videre. Vi er innstilt til å jobbe videre sammen med dem, sier Bru.

KRITISK: Espen Barth Eide er kritisk til regjeringens beslutning om å ikke satse mer på Klemetsrud-anlegget. Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Vil ha med EU

Ifølge Bru blir det nå viktig å få med seg Europa – og at de rødgrønne politikerne setter seg inn i regjeringens karbonfangst-beslutning.

– Det er kjempeviktig for prosjektets suksess at Norge ikke er det eneste landet som satser videre på teknologien, sier Bru til VG.

– Det jeg synes er merkelig med kritikken er at alle vet hva som skjedde forrige gang Norge prøvde å få i gang fullskala karbonfangst på Mongstad. Vi har laget en stortingsmelding fordi Stortinget skal ha hele beslutningsgrunnlaget tilgjengelig når de tar denne viktige beslutningen. Jeg synes det er merkelig at ikke også rødgrønne politikere vil bruke ordentlig tid å sette seg inn sette seg inn i løsningen og se hvorfor vi har gjort det, sier Bru.

– Det viktigste poenget er å få med Europa, hvis ikke er ikke dette noe poeng, sier hun videre.

Publisert: 21.09.20 kl. 14:18