Oslo-byrådet advarer: Vil bli tøffere tiltak om smitten ikke går ned

Helsemyndighetene har bedt Oslo innføre strengere koronatiltak. Byrådet vurderer å stramme kraftig inn hvis smitten fortsetter å spre seg.

NTB

Oda Leraan Skjetne

Oppdatert nå nettopp

Oslo vurderer å forby samlinger på mer enn fem og stanse innslipp til utesteder klokken 22, melder NTB, som siterer anonyme kilder.

Byrådsleder Raymond Johansen vil ikke bekrefte at dette er aktuelt, men er krystallklar på at det kommer tøffere tiltak om smitten ikke går ned.

Har allerede varslet flere muligheter

Byrådet har allerede varslet at de vurderer følgende tiltak hvis smitten ikke går ned:

Påbud om munnbind i kollektivtrafikken. Det har smittevernoverlegen i Oslo allerede anbefalt, men fikk nei fra byrådet . Det ble heller en sterk anbefaling.

Pålegg om registrering på serveringssteder.

Å begrense det maksimale antallet på innendørs arrangement til 50.

Det kan imidlertid ta litt tid å se om de strengere tiltakene de allerede har innført faktisk virker.

– Vi vurderer fortløpende, men vi må se om de tiltakene vi har virker, sier byrådsleder Raymond Johansen til VG.

Byrådslederen er frustrert

Byrådslederen er frustrert over at folk fortsatt er så tett på hverandre.

– Jeg er fortsatt bekymret for at det er for mye kontakt mellom folk i Oslo. Vi må skjønne at når vi kommer med en sterk oppfordring om å bruke munnbind på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand, så mener vi det, sier Johansen til VG.

– Du høres litt frustrert ut?

– Ja, altså. Vi får tall, noen tall er bra. Antallet som nå registrerer folk på utesteder går oppover. Det er jeg veldig godt fornøyd med. Men det vi ser og erfarer fra kollektivtrafikken, for eksempel, er ikke bra nok, sier Johansen.

– Folk må bare skjønne hele veien at hvis smittetallene ikke går ned, så vil det bli tøffere tiltak. Jeg skjønner at folk er lei av tiltak, men det finnes fortsatt ingen vaksine. Smittetallene er ikke faretruende, men vi sier ikke dette her for moros skyld, sier Raymond Johansen.

NTB erfarer: Flere muligheter

NTB skriver at Helsedirektoratet fredag sendte et notat til byrådet med anbefaling om tiltak som Oslo kommune bør innføre for å slå ned smittespredningen i hovedstaden.

NTB erfarer at byrået nå vurderer andre strengere tiltak, dersom smitten ikke går ned.

Forbud på private samlinger på mer enn fem. Så langt har de forbudt private samlinger på flere enn ti personer.

Stopp i innslipp til utesteder klokken 22.

Forbud om arrangementer ved videregående skoler og universiteter som ikke er undervisningsrelaterte.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen vil imidlertid ikke bekrefte at dette står på en liste over hva Oslo kommune nå vurderer.

– Det vil jeg overhodet ikke bekrefte. Diskusjoner om ytterligere tiltak må vi få lov til å ha. Og det kommer vi til å ha. Vi har mye møter hele veien og følger situasjonen veldig nøye, sier Johansen til VG.

Ifølge VGs talloversikt har Oslo stigende smittetrend. Det er registrert 559 smittetilfeller i hovedstaden de siste to ukene.

– Vi må hele tiden vurdere om tiltakene virker. Oppfordringer og anbefalinger er en ting som vi håper vil virke. Så er det forbud og påbud. Til syvende og siste er det som avgjør hvordan folk forholder seg til alle anbefalingene. Blir ikke anbefalingene fulgt, vil det bli strengere tiltak, sier Johansen.

Publisert: 26.09.20 kl. 17:02 Oppdatert: 26.09.20 kl. 17:30

