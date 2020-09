Kraftig brann i industriområde: Oljesøl i vannet

Over tre timer etter første melding om at det hadde brutt ut brann i et industriområde i Rogaland, har brannvesenet fortsatt ikke kontroll.

For mindre enn 10 minutter siden

– Det er brann i et avfallsanlegg for oljeprodukter, så det er både olje, bensin og gass. Så det er mye brennbart her, sier kommunikasjonsrådgiver Gry Solem i brannvesenet.

Rogaland brann og redning har opprettet en stab for å håndtere hendelsen på Mekjarvik i Randaberg kommune. Det er 30 brannmannskaper på stedet, ifølge Solem. De har totalt fire mannskapsbiler i tillegg til en brannbil som er sendt fra flyplassen for å bistå, to høyderedskap og brannbåt.

– Vi har fått melding om oljesøl i sjøen utforbi, så der holder vi på med å legge ut lenser for å forhindre at det sprer seg ut, sier Solem.

– Ikke kontroll

Den første meldingen om brann kom inn til brannvesenet 11:48, opplyser Solem. Klokken 15:20 sier hun at det fortsatt brenner, og at brannvesenet fortsatt jobber med å hindre spredning.

– Vi har fortsatt ikke kontroll, sier hun.

Brannvesenet jobber med å etablere en barriere mot et tankanlegg for å hindre at brannen sprer seg dit. De kjøler det ned med vann og skum.

Politiet meldte først om brann i en container. Vaktleder Christer Gilberg ved Rogaland brann og redning sa tidligere til VG at oljeslam på stedet, som er et industriområde, har bidratt til til spredning av brannen.

– Det er en del farlig gods der, og så er det fare for spredning. Vi har masse ressurser på stedet, sa han.

Ber folk holde seg inne

Politiet i Sør-Vest har opplyst opprettet en sikkerhetsavstand på 300, og trafikken er sperret mot E39 og inn til Mekjarvik. De opplyste tidligere at det skal være små gassflasker i området. Personell på stedet har blitt evakuert.

Ifølge brannvesenet er det ikke fare for at brannen skal spre seg til private boliger. Men brannvesenet har gått ut med en beskjed til de som bor i det røykutsatte området.

– Vi ber om at de holder seg inne, lukker vinduer og slår av ventilasjonsanlegg, sa Gilberg tidligere til VG.

Publisert: 28.09.20 kl. 15:30