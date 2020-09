Brann i industriområde er under kontroll

Over fem timer etter den første melding om brann i et industriområde i Rogaland, har nå brannvesenet nå fått kontroll på brannen.

– Brannen er under kontroll, og brannvesenet driver nå med etterslukking, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Kurt Løklingholm til VG.

Sikkerhetssonen på 300 meter er opphevet. Kvitsøyfergen vil gå over i normal rute fra Mekjarvik.

Brannvesenet la tidligere ut lenser for å forhindre spredning av oljesøl i sjøen.

– Den siste meldingen er at det ikke er snakk om oljesøl nå, sier operasjonslederen til VG.

Det ble kalt ut store styrker for å få kontroll på brannen.

– Nå er det skalert ned, men brannvesenet vil nok være på stedet og drive etterslukking en god stund fremover, sier Løklingholm.

Den første meldingen om brann kom inn til brannvesenet 11:48.

– Det er brann i et avfallsanlegg for oljeprodukter, så det er både olje, bensin og gass. Så det er mye brennbart her, sier kommunikasjonsrådgiver Gry Solem i brannvesenet til VG tidligere i ettermiddag.

Politiet meldte først om brann i en container. Vaktleder Christer Gilberg ved Rogaland brann og redning sa tidligere til VG at oljeslam på stedet, som er et industriområde, har bidratt til spredning av brannen.

– Det er en del farlig gods der, og så er det fare for spredning. Vi har masse ressurser på stedet, sa han.

Publisert: 28.09.20 kl. 15:30 Oppdatert: 28.09.20 kl. 17:27