Nå kommer de nye Oslo-trikkene

I september kommer den første av de nye blåtrikkene til Oslo. Over fire år skal 87 nye trikker fases inn.

Milliardinvesteringen skal gi plass til dobbelt så mange reisende som i dag, opp til 100 millioner passasjerer i året, opplyser byrådsleder Raymond Johansen, i en pressemelding fra Sporveien.

Det neste året skal to trikker testes i hver krik og krok av trikkeskinnenettet. På nyåret 2021 skal også reisende kunne stige om bord i testtrikkene, som da vil bli satt i trafikk. Over de neste fire årene skal de gamle – for mange svært kjære – blåtrikkene, erstattes av moderne trikker.

– De gamle trikkene har tjent oss godt i 25 år. Nå får vi på plass oslotrikken som folk kommer til å reise med de neste 25 årene, eller enda lenger, sier byrådsleder Raymond Johansen i pressemeldingen. Han var miljøbyråd i 1994, og fremmet avgjørelsen om å anskaffe den ene trikketypen vi har i byen i dag, heter det.

De 87 trikkene er 16 flere enn Oslo har i dag, og hver vogn skal kunne frakte flere enn dagens, nemlig 220. Hver trikk får seks dører, mot dagens fire. Dørene blir romsligere enn før og får universell utforming, uten trapper og med fire rullestolplasser.

Det blir også USB-kontakter for lading.

TRIKKEN LIVE: Her er den nye oslotrikken, som nå er på vei til Oslo, Norway. Mot slutten av september ankommer det første eksemplaret, for å starte testing byen rundt. I fjor sto det utstilt en lignende trikk på Rådhusplassen – det var en demovogn i kryssfiner! Foto: Iovo Petrov/Sporveien

Milliardløft

Sporveien, som har fått i oppdrag av Oslo kommune å lede «Trikkeprogrammet», har av både valuta- og konkurransehensyn, ikke opplyst den faktiske prisen på trikkene.

– Den vedtatte konstansrammen for trikkene er 4,1 milliarder. Den holder vi oss godt innenfor, sier kommunikasjonsansvarlig for nye trikker i Sporveien, Ina Helen Østby til VG.

Infrastruktur, som nye gater og skinneganger koster i tillegg 3,2 milliarder kroner.

– Vi gjør nå en betydelig oppgradering av trikkeinfrastrukturen mange steder i byen, i tillegg til å ta igjen et vedlikeholdsetterslep. Det er også enkelte steder hvor det gjøres tilpasninger av skinnegangen for å gi litt mer plass mellom sporene slik at to trikker kan møtes, sier Østby.

Oppgradering av basene på Holtet og Grefsen koster en milliard.

I tillegg kommer en del vann- og avløpsarbeid, som foretas flere steder i forbindelse med traséarbeid. Langt fra hele skinnenettet er nytt.

BLÅTUR: Fargen på de nye trikkene er fortsatt blå, bittelitt justert. En av dagens trikker i Oslo er malt i den nye fargen, for å teste lakken.

Forventer lavere støy

Mange oslobeboere som bor nær trikkenettet plages av støy fra trikken.

– Hva kan vi forvente av støynivå?

– Det vil bli noe lavere støynivå, dette var et tydelig krav i innkjøpet. Støyreduksjonen kan vi først verifisere nøyaktig etter at de første trikkene er testet i en tid og vi har foretatt de nødvendige støymålingene, sier Ina Helen Østby i Sporveien.

Foruten testing skal det gjennomføres nødvendig opplæring av personell det neste året, før trikkene er klare til å frakte reisende i hovedstaden.

Kontrakten med spanske CAF ble inngått i 2018. Den lange reisen fra fabrikken i Nord-Spania til Oslo foregår med båt til Drammen Havn, og derfra på bil.

Publisert: 08.09.20 kl. 19:15

