Med hjemmekontor øker sjansen for smerter i nakke og skuldre. Her er fysioterapeutens seks øvelser som både forebygger og lindrer smerter som har oppstått.

Ny vaksine gir håp om at vi snart kan leve normalt igjen. Men når vil det skje? 7 eksperter svarer og peker på tre faktorer som vil være avgjørende.

I trekvart år har strenge corona-restriksjoner, karantene, isolasjon, permitteringer og reiseforbud preget livene våre. Men etter at nyheten kom i forrige uke om en Pfizer-vaksine med angivelig 90 prosents effektivitet mot viruset, holder verden pusten: Kan vi snart være tilbake til normalen?

To spørsmål som var nær utenkelige inntil for kort tid siden, diskuteres nå på ramme alvor verden rundt: Er splittelsen i USA så dyp at landet er på randen av borgerkrig? Og er maktgrepet president Donald Trump tar i Washington en forberedelse på et kuppforsøk?

Publisert: 15.11.20 kl. 23:56

