WHO-topp: Tror ikke Europa har nådd smittetoppen

Store deler av Europa er nå inne i en ny og alvorlig smittebølge, men noen steder kan det være i ferd med å flate ut.

I Norge kan det også være tegn til bedring.

I VGs talloversikt har Europa nå en flat smittetrend, men WHO Europas Richard Pebody tror fortsatt ikke Europa har nådd toppen.

Altså at det vil det fortsette å gå oppover og stige i Europa, ikke flate ut og synke, som vil skje på slutten av en bølge.

– Vi ser fortsatt i de fleste land at aktiviteten fortsetter å øke, sier Richard Pebody, som leder teamet for High Threat Pathogens i WHO, på et coronaseminar fredag.

Han sier at det i er tegn til at noen land kan ha nådd toppen. De ser både på smitte, innleggelser og dødsfall. Men han understreker:

– I mange land er det fortsatt en vei å gå, sier Pebody.

Noen av de hardest rammede områdene i Europa, som Tsjekkia og Belgia, har nå en synkende smittetrend. I Frankrike kan det ha flatet ut, ifølge VGs trendberegninger.

– Heldigvis ser man at smittetallene har begynt å flate ut, riktignok på et høyt nivå, i Frankrike, Spania, Belgia, også til dels Spania og Storbritannia, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrop Nakstad.

Men fortsatt stiger smitten i flere Europeiske land:

Status i Norge: Kan være positive tegn

Norge har fortsatt betydelig lavere smitte per 100.000 innbyggere enn store deler av Europa. Men fortsatt er helsemyndighetene veldig bekymret, fordi sykehusinnleggelsene stiger.

Så hva er status i Norge nå? Har vi nådd toppen?

Smitten øker fortsatt, men kanskje ikke like mye, sier FHI og Helsedirektoratet.

– Det kan være enkelte tegn, det er for tidlig å trekke konklusjoner, til at det kan være i ferd med å flate ut, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg på det samme seminaret fredag.

Også Nakstad i Helsedirektoratet påpeker at det ikke er trygt å konkludere ennå, men at de ser positive tegn.

– Denne økningen i smitten ser ut til å begynne å flate ut i Norge også, sier den assisterende helsedirektøren.

– Det gir håp om at vi kan nå en topp om en ukes tid, sier Nakstad, og understreker at det anslaget er veldig usikkert.

