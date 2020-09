Norsk 15-åring fanget opp av FBI: Tiltalt for grove trusler

På et diskusjonsforum skal en 15 år gammel gutt ha skrevet at han ville drepe klassekameratene og at han skulle ta med bomber og våpen på skolen.

Nå nettopp

Over en periode på drøyt to måneder i 2018 skal gutten ifølge tiltalen ha skrevet gjentatte trusler rettet mot skolen og medelver.

Gutten, som da var 15 år, ble oppdaget av amerikanske FBI fordi han i en samtale refererte til Columbine-massakren i 1999.

Saken ble oversendt til norsk politi som har etterforsket saken. Nå er gutten tiltalt for grove trusler og må møte i retten.

– Dette var noe han skrev på et chatteforum. Det lå ingen reelle tanker bak, sier guttens forsvarer Torgeir Røinås Pedersen til VG.

Advokaten sier at saken har preget hans klient sterkt.

– Det har gått to år siden dette fant sted og det har vært en kjempekrevende tid for ham-. Han har vært kjent med at politiet har etterforsket noe som har vært tøft i seg selv for en som aldri tidligere har hatt noe med rettsvesenet å gjøre, sier Pedersen.

Det var NRK som først omtalte saken.

Politiadvokat Stian Moltke-Hansen Tveten sier til kanalen at politiet ber foreldre prate om trusler om skoleskyting med barna sine.

– Politiet er dypt bekymret over denne samfunnsutviklingen, der sosiale medier blir lavterskel-arena for ulike former for kriminalitet. Vi ser dessverre en økende trend hvor ungdom tyr til trusler og andre kriminelle handlinger på sosiale medier, sier Tveten.

Saken skal opp i tingretten i slutten av oktober.

Publisert: 11.09.20 kl. 13:21

Mer om Krim FBI