19 coronasmittet på sykehjem, to døde

I alt tolv beboere og syv ansatte ved et sykehjem i Vindafjord kommune i Rogaland er smittet av covid-19. To eldre kvinner er døde.

Det opplyser kommuneoverlege Terje Kleiven til VG. Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

– Det er et pågående utbrudd akkurat nå ved Vindfjordtunet. Per dags dato er det en avdeling med 15 beboere hvor 12 er smittet, to er døde og en er innlagt på sykehus, sier Kleiven til VG.

Det var en kvinne i 90-årene som døde.

– Det ble registrert i dag, men hun døde søndag, opplyser Kleiven. Kvinnen hadde testet negativt to ganger, men da hun ble testet enda en gang viste det seg at hun var smittet. Hun er den andre beboeren som dør i løpet av kort tid.

– Syv ansatte er smittet og 27 er i karantene, sier Kleiven.

Sykehjemmet har tre avdelinger og totalt 55 beboere, men det er ikke påvist corona på de to andre avdelingene. I tilknytning til sykehjemmet er det også omsorgsboliger, men heller ikke her er det påvist smitte.

Den første smitten på sykehjemmet ble påvist for to uker siden.

– Vi har prøvd smittespore og det er flere teorier, men det har nå pågått i så lang tid at vi ikke har forhåpninger om å finne opprinnelsen og konsentrerer oss om å begrense utbruddet, sier kommuneoverlegen.

Kleiven forteller at det har vært mye smitte i kommunen som har åtte tusen innbyggere og at de har hatt flere skoler som i perioder har vært på rødt samt en barnehage som også har vært det.

– Akkurat nå har vi en videregående skole som er på rødt nivå mens de andre har sluppet opp. Vi har kontroll på smitten i kommunen, sier Terje Kleiven.

Publisert: 25.11.20 kl. 17:12