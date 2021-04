MØTTE FORSVARSMINISTEREN: Torsdag kom Frode Berg (til høyre) og hans advokat Brynjulf Risnes ut fra et timelangt møte med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på Akershus festning. Det er stor motstand i Stortinget om å overprøve forsvarsministerens nei til å avgradere deler av EOS-rapporten om Frode Berg. Foto: Tore Kristiansen

Lukket høring på Stortinget: Vil ikke avgradere Frode Berg-rapporten

Mandag morgen møter Frode Berg (64) til høring bak lukkede dører i Stortinget. Nå sier Høyre og flere av de borgerlige partiene på Stortinget at de ikke vil avgradere rapporten om den spiondømte nordmannen.

Dermed øker sjansen for at Stortinget må behandle rapporten fra kontrollutvalget EOS i totalt hemmelighold, med konklusjoner som kan bli ansett for å være så hemmelige at selv ikke Frode Berg får ta del i dem.

Søndag kveld varslet både Høyre, Fremskrittspartiet og KrF at de ikke ønsker, eller er skeptiske til, å overprøve forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Han har avslått Stortingets ønske om å avgradere, og dermed offentliggjøre, et sammendrag av EOS-utvalgets granskingsrapport om Frode Berg-saken.

Ikke naturlig å overprøve

– Vi har tillit til at Forsvarsdepartementet har gjort de nødvendige vurderinger, da de avslo å avgradere sammendraget av EOS-utvalgets rapport. Det vil ikke være naturlig at Stortinget overprøver dette, sier Svein Harberg (H).

Harberg er nestleder i den særskilte komiteen på Stortinget som behandler den hemmelige EOS-rapporten om Berg.

Regjeringen «eier» sikkerhetsloven og bestemmer gradering. Men Stortinget har en mulighet til å overprøve forsvarsministerens nei, ifølge komitelederen, Dag Terje Andersen (Ap).

Torsdag uttalte Andersen til VG at han ville diskutere et mulig lovforslag om avgradering med komiteen.

«Det er en veldig høy terskel for å gjøre et slikt vedtak, men muligheten ligger der, slik at hemmeligholdet ikke kan brukes som en politisk bekvemmelighet, men bare til å beskytte faktisk informasjon om rikets sikkerhet» sa Andersen.

Harberg bekrefter overfor VG at det ligger an til at Frode Berg-rapporten forblir hemmelig. Dermed kan også stortingsrepresentantene få fullstendig munnkurv om hva som kommer ut av Stortingets behandling.

– Vi har ikke diskutert det ennå. Det kan jo være mulig å levere en innstilling som inneholder tekst som ikke er gradert. Men jeg ser jo at det vil være vanskelig å få til, sier Harberg til VG.

– Vi har ikke tatt endelig stilling, men personlig er jeg veldig skeptisk til at Stortinget skal avgradere, sier Solveig Horne (Frp) til VG.

– I utgangspunktet er det vårt syn at det som er gradert fra regjeringen, kan ikke Stortingets overprøve, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Hvis regjeringspartiet Venstre støtter dette synet, så er det flertall for å avvise en slik lov som Dag Terje Andersen antydet. Men Terje Breivik , Venstres mann i komiteen, har ikke besvart VGs henvendelse søndag kveld.

Det mest hemmelige

De tre partiene får støtte fra den uavhengige representanten og eks Frp-eren Ulf Leirstein. Han er saksordfører for Frode Berg-saken i den særskilte stortingskomiteen.

– Det sitter veldig langt inne å overprøve regjeringen i synet på gradering. Dette er jo saker knyttet til de aller mest hemmelige delene av vår rettsstat og vårt demokrati, sier Leirstein til VG.

– Så offentligheten skal ikke få vite noe om Stortingets behandling av denne saken?

– Velgerne må ha tillit til at Stortinget behandler denne saken med største alvor. At det er nedsatt en særskilt komite, viser hvor alvorlig Stortinget tar saken, sier Leirstein.

Håper på ugradert rapport

Hans Fredrik Grøvan holder likevel døren på gløtt om at noe kan komme ut til offentligheten:

– Jeg mener fortsatt at det burde vært mulig å lage et ugradert sammendrag av EOS-utvalgets rapport. Det hadde denne saken vært tjent med, og det handler om legitimiteten til EOS-utvalget. Det er en svært viktig diskusjon som vi langt ifra er ferdig med i komiteen, sier KrFs parlamentariske leder.