LETTET: Oslo-ordfører Marianne Borgen får første dose av coronavaksine på vaksinesenteret i bydel Østensjø. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Oslo-ordfører fikk første dose: − Håper alle takker ja til vaksinen

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) startet helgen med å få første dose av coronavaksinen. Nå håper hun hovedstaden får fortgang i vaksineringen.

Av NTB-Tor Martin Kvernhaugen

Publisert: Nå nettopp

Ordføreren er lettet over selv ha kommet i gang med vaksineringen. Første dose ble satt fredag på vaksinesenteret i bydel Østensjø, mens dose nummer to vil bli satt i slutten av mai.

– Jeg syns det er fint at jeg har fått tilbudet, jeg håper at alle som får tilbud om vaksine, sier ja. Det er gjennom å vaksinere befolkningen at vi kan gjenåpne samfunnet, sier hun til NTB.

Glad for vaksinetilbudet

Borgen fikk tilbud om å ta Pfizer-vaksinen første påskedag, men sier at ventetiden har gått greit. Samtidig hadde hun ikke hatt noe imot å la mer utsatte grupper komme foran henne i vaksinekøen.

– Jeg har tidligere tatt til orde for at de som jobber i barnehage, skole og barnevernet kanskje kunne fått vaksinen før den aldersgruppen jeg tilhører. Årsaken til det er at sånne som meg har hatt muligheten til å beskytte seg fra smitte ved å blant annet være på hjemmekontor. Men når jeg først fikk tilbudet, var jeg veldig glad for det, forteller hun.

FLERE VAKSINER: Oslo-ordfører Marianne Borgen håper at hovedstaden skal få håper at vi skal få enda flere vaksiner slik at vaksineringen i storbyen kan gå fortere. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Håper på fortgang

Hovedstaden har vært mer eller mindre nedstengt siden november, og Borgen forstår at Oslo-beboerne er slitne og utålmodige. Med 100.000 innbyggere vaksinert håper hun at det nå blir fortgang i vaksineringen

– Jeg håper virkelig at Oslo kan få en større andel av vaksinene slik blant annet Holden-utvalget har anbefalt. Det vil bidra til å lette trykket her i Oslo, samtidig vil det ha en stor betydning for resten av landet, sier hun.

– Vi har kapasitet til å vaksinere 110.000 personer i uka. Det er kun mangelen på vaksiner som er utfordringen, slår ordføreren fast.

– Trygt

Samtidig understreker hun at de vaksinene som gis, er sjekket nøye av helsemyndighetene.

– Så det er trygt å ta de vaksinene vi blir tilbudt. Vaksinen er veien ut av pandemien for oss alle, sier Borgen.