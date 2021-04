Opprydding i gang på Gjerdrum – leter etter ting med betydning for de berørte

Opprydding etter det tragiske skredet på Gjerdrum er i gang. Avfall blir fraktet bort og gjenstander som kan ha verdi for dem som ble rammet blir sikret i påvente av å finne rette eiere.

Publisert: Nå nettopp

– Vi gjør det vi kan. De er jo en tragisk ulykke som har skjedd, så vi må finne ting vi kan ta vare på for dem som er berørte, sier prosjektleder Torbjørn Haugo til VG.

les også En tiende person funnet død i skredgropen i Gjerdrum: – Et trist kapittel kan lukkes

Det er Norsk Saneringsservice (NSS) som gjør jobben på oppdrag fra Gjerdrum kommune. Arbeidet startet i slutten av mars, og har nå startet opp igjen etter pause i påskeuken.

PÅGÅR: Norsk Saneringsservice startet jobbingen i slutten av mars. Her i aksjon tirsdag. Foto: Tore Kristiansen

– Det er et puslespill, men vi prøver å spore opp eiere. Siste dag før påske fant vi to bunader helt intakt. Vi finner ikke kjøleskapet til Per Hansen, men bilder og gjenstander vi kan spore opp eierne av. Ting med personlig verdi, sier Haugo.

Se flere bilder fra skredgropen her:

forrige















fullskjerm neste

Skredgropen er delt opp i fem områder, og nå pågår arbeidet i sone 3, som er sikret. Ifølge kommunens hjemmesider, vil arbeidet her pågå ut mai.

– Område 3 er det flateste området, der de lette mest etter omkomne. Nå prøveborer NVE (Noregs vassdrags- og energidirektorat) og ser hvordan skråningen og alt omliggende er. Vi går videre fortløpende etter hvordan vær og forhold er, sier NSS-prosjektlederen.

OMRÅDER: Denne oversikten over sonene det ryddes i er hentet fra kommunens hjemmesider. Foto: Gjerdrum kommune

– Kan dere anslå hvor lang tid opprydningen vil ta?

– Nei, det kommer helt an på været og flere faktorer. Vi har spesialmaskiner som flyter veldig godt og går på bløtt terreng, men om det kommer 14 dager med regn, må vi kanskje stoppe opp igjen. Det er ikke klokken som styrer fremdriften, men hva som er forsvarlig.

NSS har nå 4–5 gravemaskiner i gang med å fjerne avfall. Seks personer er i sving og passer på manuelt når det dukker opp gjenstander de tror kan være av verdi for berørte.

– Vi har også funnet en kiste fra 1865 med mange konvolutter. Der fant vi eieren, som ble så glad. Kisten hadde vært i familien i tre generasjoner. Det blir masse følelser når slike ting skjer. Mange tror de har mistet alt de eide, og så dukker ting opp, forteller Haugo.

Ifølge kommunen blir bygningsavfall hentet ut, sortert og levert til mottak, mens personlige eiendeler det er mulig å hente ut blir sortert etter husnummer og låst inn i containere.

les også Tre menn mistenkt for tyveri fra skredområdet i Gjerdrum

NSS tar direkte kontakt der det er mulig å finne ut hvem som eier det som blir funnet, i tillegg vil de opprette et sentralt kontaktpunkt for spørsmål om henting av personlige eiendeler. De berørte skal få informasjon om dette via SMS fra kommunen.

Ifølge Haugo er det ikke mulig å anslå kostnadene for opprydningen på nåværende tidspunkt.