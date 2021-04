KARANTENE: Fritidsreisende som kom via Frankfurt til Gardermoen mandag ettermiddag, blir fulgt til bussen som tar dem til karantenehotellet. Foto: HELGE MIKALSEN

Andre påskedag på Gardermoen: − Her er det pottetett

GARDERMOEN (VG) Langt færre passasjerer enn forventet er kommet til Oslo lufthavn i påsken: – Her er det pottetett, forsikrer ansvarsvakten for coronatesting på Gardermoen.

Omkring 700 utenlandspassasjerer er ventet til Gardermoen mandag, 1100 kommer tirsdag. Ullensaker kommune regner med at 35 prosent av dem må på karantenehotell.

Passasjerene fra utlandet skilles i grensekontrollen. Fritidsreisende skal i hotellkarantene, andre kan reise fra flyplassen. Med svært få unntak blir alle coronatestet etter ankomst.

– På Gardermoen er det pottetett, sier ansvarsvakt Terje Nielsen til VG.

Han avfeier utsagn i media om at noen reisende bare spaserer forbi teststasjonene.

– Det er bare tull, sier ansvarsvakten som jobber i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).

Kommunaldirektør for helsevern og sosial omsorg Gunnhild Grimstad-Kirkeby i Ullensaker kommune bekrefter:

– Politiets tall for grensepasseringer samsvarer med våre testtall.

Grimstad-Kirkeby tror misforståelser kan skyldes at noen har observert flycrew eller diplomater som har gått rett ut – men de er grupper som er unntatt testing.

– Jobber fletta av seg

Det er LHL som drifter teststasjonene på Norges hovedflyplass. Mandag er 35 på jobb for å ta imot passasjerer fra utlandet.

– Mange er frivillige som jobber fletta av seg. Vi som jobber her, gjør en strålende jobb, sier ansvarsvakt Terje Nielsen.

ANSVARSVAKT: Terje Nilsen fra LHL er ansvarsvakt på teststasjonen på Gardermoen. Foto: HELGE MIKALSEN

Nielsen har jobbet med testing på Gardermoen siden august. I fjor høst var det frivillig å la seg teste. Fra januar ble coronatesting obligatorisk etter ankomst fra utlandet.

– Siden 1. april får ikke utenlandspassasjerer reise hjem, hvis de ikke har fått et negativt svar, sier Nielsen.

Etter registrering og testing venter passasjerer omkring 20 minutter på testresultatet. Er det positivt, blir en PCR-test tatt og sendt laboratoriet, mens den testede blir satt i isolasjon.

Forberedte storinnrykk

Ullensaker forberedte storinnrykk på karantenehotellene, etter at innreisereglene ble skjerpet før påske. Kommunen sikret seg 3000 hotellsenger omkring Gardermoen.

– Fasiten er at vi har omkring 1300 fritidsreisende i karantene, opplyser kommunaldirektør Grimstad-Kirkeby.

Det er langt færre enn prognosene fra Avinor, som var basert på bestilte flyseter.

– Vi har grunn til å anta at det har med tiltakene å gjøre. De som har hatt fleksible billetter med mulighet til å utsette reisen, har gjort det, sier Grimstad-Kirkeby.

For Ullensaker kommune har uforutsigbarheten vært største utfordringen.

– Både at passasjerprognosene ikke nødvendigvis stemmer, og at vi ikke vet hvor mange av dem som kommer, skal på karantenehotell, sier Grimstad-Kirkeby.

TESTSTASJON: Ved bagasjebåndene etter grensekontrollen skal reisende ved Gardermoen teste seg. Foto: HELGE MIKALSEN

Flere tusen færre

De endelige passasjertallene fra utlandet i påsken blir først klar tirsdag.

– Men i forhold til hva vi ventet på forhånd, ser vi en nedgang på flere tusen reisende fra utlandet til Norge i påsken, sier kommunikasjonssjef i Avinor Gurli Ulverud til VG.

Trafikknedgangen gjenspeiler utreisetallene, som ble lavere enn forventet etter at regjeringen innførte karantene ved hjemkomst for fritidsreisende.

– Det nye reisemønsteret at fok booker samme dag og avbestiller på kort varsel. Prognosene er blitt mer usikre, sier Ulverud i Avinor.

Skjerpede regler

Siden mandag 29. mars må alle som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser til røde land og områder, tilbringe karantenetiden på karantenehotell.

Tidligst etter den syvende dagen er det mulig å gå ut av karantene, dersom den reisende tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

Fra skjærtorsdag må også norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge, fremvise fersk coronatest når de kommer fra et område med karanteneplikt.

Også norske statsborgere må fylle ut et digitalt registreringsskjema før ankomst til Norge. Alle innreisende må teste seg på grensen.

OMBORDSTIGNING: Marion Aebi på vei til karantenehotell. Foto: HELGE MIKALSEN

– Angrer ikke på reisen

Marion Aebi kom fra Sveits via København og ble satt i hotellkarantene mandag kveld.

- Jeg synes det er ganske strengt. Det er ikke mange land som har en slik ordning, sier 28-åringen.

Hun reiste til Sveits palmesøndag for å besøke familie.

- Jeg reiste fordi jeg er blitt tante. Søsteren min har fått en jente, Cleo er blitt fem uker gammel. Jeg angrer ikke på at jeg dro for å se henne, sier Aebi.

Hun er spent på om hun får komme ut og kan gå en tur, eller om hun må sitte inne hele tiden.

- Jeg er lærer ved Mølledammen ungdomsskole i Lommedalen i Bærum og tenker å jobbe fra karantenehotellet, siden vi har hjemmeskole, sier Maron Aebi.

30 har stukket av

Grimstad-Kirkeby i Ullensaker mener folk stort sett innordner seg de skjerpede karantenereglene.

– Men vi kan ikke legge skjul på at mange er irritert over at de må på hotell.

Senest andre påskedag stakk to personer av fra karantenehotell på Gardermoen. I alt har omkring 30 personer forlatt karantenehotellene før tiden.

De kan vente bøter på omkring 20.000 kroner for brudd på karantenebestemmelsene.

– Jeg forstår at det ikke blir så god stemning, når folk må være et sted de ikke har lyst til å være en stund, sier ordfører i Ullensaker Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap).

Men han understreker at han synes det er veldig riktig at karantenebestemmelsene er skjerpet.

Venter kok tirsdag

VG får opplyst at bare et tredvetall passasjerer var ventet med de to flyene som kommer fra Alicante og Malaga i Spania mandag kveld.

De internasjonale ankomstene andre påskedag skal alle ha hatt under hundre passasjerer.

Tirsdag lander fly fra Dubai og Qatar med langt flere passasjerer. Terje Nielsen tror dét blir den største reisedagen i forbindelse med påskehøytiden:

– Da kommer til å koke her. Køene kan bli lange, men ingen slipper igjennom.