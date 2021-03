TRENINGSSTANS: Bergen strammer inn. Foto: Marianne Løvland / NTB

Smitteutbrudd i Bergen: Stenger alle treningssentre

Byrådet i Bergen har lørdag besluttet at alle treningssentre i byen må stenge. Det melder kommunen i en pressemelding.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Stengingen skjer etter mistanke om spredning av smitte med coronavirus på et tosifret antall treningssentre i kommunen. Studentmiljø og kirkesamfunn i kommunen er også berørt.

Stengingen gjelder i første omgang fra søndag 28. mars klokken 07.00 til og med onsdag 31. mars. Tirsdag vil byrådet vurdere tiltakene på nytt, og ta en avgjørelse på om de er strenge nok, eller om det må strammes inn ytterligere.

– Vi har ikke fått kartlagt omfanget og for å begrense mulig videre smittespredning må alle treningssentre i Bergen holde stengt, sier helsebyråd Beate Husa i pressemeldingen.

– Vi har et pågående utbrudd blant studenter og på et treningssenter hvor vi vet at det har vært smitte mellom folk. Når vi sporer dette, ser vi at de har vært på ganske mange treningssentre i byen, sier Egil Bovim, assisterende smittevernoverlege til VG.

– Vi må avklare dette og stoppe spredningen, så nå holder vi treningssentrene stengt et par dager, legger han til.

– Hvor mange er det som er smittet?

– Vi får stadig inn nye tall, men det vi har av smitte blant studenter og på treningssentre nå er i størrelsesorden 50 pluss, sier Bovim.

Bergen kommune har for tiden en stigende smittetrend, selv om smittetallene i byen ikke har sett noen stor vekst siden en større smittetopp i november.

Det nye utbruddet som kommunen fremdeles ikke har kartlagt, skal være drevet av smitte med den britiske mutasjonen av viruset. Denne varianten er langt mer smittsom, og sprer seg enklere.

Byrådsleder Roger Valhammer påpeker i samme pressemelding at byen fremdeles ikke har fått en stor tredje bølge av smitte.

– Vi jobber nå iherdig med å forhindre den og håper at dette tiltaket bidrar til det, sier han.