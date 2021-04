HÆRVERK: Slik fant de ansatte ved Botanisk hage i Oslo «Sorbus splendens» etter påske. Foto: Tor Carlsen / Botanisk hage

Tok ni år å dyrke frem: Slik så treet ut etter påsken

– Man blir litt oppgitt, sier lederen for Botanisk hage. Da de kom på jobb etter påske sto ett av deres to «Sorbus splendens»-trær ribbet igjen.

Av Kristian Havnes Klemetzen

Publisert: Nå nettopp

– Vi oppdaget det rett over påske, så vi tror det har skjedd i løpet av påskeferien, sier leder Tor Carlsen hos Botanisk hage.

Hagen ligger ved Naturhistorisk museum i Oslo og «formidler kunnskap om mangfoldet i planteriket og verdien av at dette bevares».

Men i påsken skjedde det motsatte, som Avisa Oslo har omtalt. Det ene av deres to «Sorbus splendens»-trær ble utsatt for det som ser ut som hærverk.

Tok ni år å dyrke frem

– Vi legger jo mye innsats, tid og krefter i å lage en god hage. Den er der både for publikum, for bevaring av naturmangfold og forskning, sier Carlsen.

På Facebook skriver de om hvilket spesielt tre som nå er borte:

«I 2009 var en av hagens ansatte på ekspedisjon i Kina og samlet frøet som ble til dette treet. Vi brukte ni år på å dyrke opp treet før det ble plantet ut i hagen.

Dawyck Botanic Garden i Skottland har også et eksemplar av dette treet. Der fant forskere ut i 2018 at treet er en ny art for vitenskapen. Det har derfor ikke noe norsk navn. Det tilhører asalslekten og er i slekt med rogn. I naturen vokser det bare i Yunnan-provinsen i Kina.

Botanisk hage i Oslo var dermed ekstra stolt over at vi kunne vise frem denne arten til vårt publikum.»

– Det krever mye jobb og lang tids planlegging. At en så rask og uoverveid handling skal ødelegge for så mye arbeid, er trist. Nå håper vi at vi skal klare å redde treet på et vis, men det blir mye ekstraarbeid.

Anmelder ikke

– Hagen har vært åpen for alle. Det var litt redusert bemanning av gartnere i påsken, men det var vektere der. Men de følger jo ikke først og fremst med på trærne, sier Carlsen.

– Har dere overvåkningskameraer?

– Det er kameraer ved inngangspartiet. Vi går ikke gjennom bildene, det måtte politiet eventuelt gjort.

– Har dere involvert politiet i saken?

– Vi har ikke anmeldt saken. Jeg tror ikke det er mulig å finne noen gjerningsperson etter dette.

Nå håper de den gjenværende stammen vil få sideskudd.

– Det vil jo få en litt annen form, selvfølgelig. Men det er mulig at treet kan leve videre.

– Er det vits for en eventuelt angrende synder å levere tilbake det som er borte?

– Nei, det er det ikke. Heldigvis har vi to av trærne, i tilfelle en tøff vinter eller hærverk. Det er i hvert fall en liten forsikring.