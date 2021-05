MANGE BERUSEDE UNGDOMMER: I Fredrikstad 17. mai. Illustrasjonsfoto. Foto: Terje Pedersen

Ungdomsbråk og fyll flere steder i landet 17. mai

Overstadig beruset ungdom under 18, dop og slåssing: Nå ber politiet foreldrene om å ta grep.

Ved 22-tiden mandag kveld skriver politiet i Troms på Twitter at de er på plass i Telegrafbukta på Tromsøya i Tromsø. Det var rundt 200–300 ungdommer der da de kom til stedet.

– Primært yngre ungdommer og en del av disse er beruset. Foreldre oppfordres til å hente hjem sine håpefulle, skriver politiet.







De rykket ut etter melding om slagsmål, men har etter at de kom frem ikke funnet tegn til at det har skjedd. Det har imidlertid brent i en søppelkasse, og brannvesenet er varslet.

Flere alvorlige hendelser i Stavanger

Ved 20.30-tiden meldte politiet i Sør-Vest at de var i gang med å løse opp en ansamling med flere enn 400 ungdommer i alderen 12 til 20 år på Vaulen badeplass i Stavanger.

Operasjonsleder Steinar Knudsen sa ved 20.30-tiden at det var snakk om seks-syv alvorlige hendelser på stedet allerede - og sier at det fortsatt var «mer enn nok å ta tak i». Politiet anslo da at ungdommene hadde holdt på på stedet i en time-halvannen.

– Når det kommer til de alvorlige hendelsene snakker vi om overstadig beruset ungdom under 18 år, slåssing, en person under 18 år som var dopet ned og måtte bli hentet av ambulanse. Det er ingen anmeldelser foreløpig, men det skal vi ikke se bort ifra at det blir, sa Knudsen til VG.

Fant bortgjemt våpen ladd med løsskudd

En drøy time senere tvitrer politiet at plassen er tømt for ungdom, og at de i forbindelse med oppdraget hadde søkt etter en gutt som hadde truet med et våpen.

– Etter hvert som området ble tømt ble gutten funnet, og våpen ble påvist gjemt på området. Dette var en revolverkopi ladd med løsskudd som kunne utløst alvorlig respons, skriver politiet.

Gutten ble overlatt til barnevernet og politiet opprettet sak på forholdet.

Badeplassen er et naturlig sted for ungdom å samle seg på når det er fint vær, ifølge operasjonslederen. Ifølge ham tyder ingenting på at dette var en annonsert samling.

Ungdommer aggressive mot politiet i Fredrikstad

Ved 20.50-tiden melder politiet i Øst om at «flere hunder ungdommer» er aggressive og utøver vold mot politiet Stortorvet i Fredrikstad. Det skjer fem timer etter at politiet først ba foreldre i Fredrikstad om å ta kontakt med ungdommene sine, etter å ha møtt på altfor mange berusede unge mennesker.

Fulle tenåringer på Jessheim

Også på Jessheim var mange unge tenåringer samlet, og mange av dem var så beruset at de ikke klarte å flykte fra lovens lange arm.

– Det er mange mindreårige tenåringer som drikker alkohol og eventuelt inntar andre rusmidler. Da vi ankom, sprang flere fra stedet, men noen var ikke i stand til å løpe vekk. Foreldre: sjekk status på dine barn og hent dem om de er beruset, oppfordret Øst politidistrikt i 19-tiden.

Tenåringer utenfor Oslo S

Med unntak av 17. mai-toget med coronademonstranter som ble stanset i Karl Johans gate i Oslo, har det ikke vært særlig mange hendelser for politiet i hovedstaden.

– Været har nok lagt en demper på ansamlinger utendørs. Det har vært veldig rolig, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo-politiet til NTB.

Riktignok meldte Oslo-politiet tidlig på kvelden om stor ansamling av ungdommer ned i tolvårsalderen utenfor Oslo S. Ungdommene var i gjenger på opptil 20 personer.

– Smittevern blir ikke overholdt. Foresatte anmodes om å kontakte sine ungdommer og få dem hjem, lyder også Oslo-politiets oppfordring på Twitter. Fire stykker ble bortvist fra stedet. Det er ikke meldt om beruselse, ifølge operasjonslederen.

– Det var noen antydninger til sammenstøt tidligere, men vi fikk løsnet det veldig fort, sier han ved 20.40-tiden.

Natt til 17. var det samlet en del russ i parker i Oslo. Iversen ser ikke bort fra at det kan skje også natt til 18., men understreker at været ikke innbyr til aktivitet.

Russebil med folk på taket

I Gol ble en fører av en russebil anmeldt for å ha for å ha kjørt med personer på taket, samt mistanke om promillekjøring, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

Også i Møre og Romsdal fortalte politiet om flere meldinger i løpet av helgen om russebiler som har hatt folk på taket under kjøring.

– Dette kan medføre beslag av førerkort til fører. Passasjerer skal under fart befinne seg inne i bilen, fastslår politiet.

I Kristiansand har politiet bedt to russebiler om å avslutte en fest ved gamle stadion, etter melding om ungdom som fester og knuser glass.

Ved 20.45-tiden har en overstadig beruset gutt blitt fraktet til akuttmottaket. Han ble funnet liggende på gaten ved Gartnerløkka, og var inn og ut av bevissthet da patruljen fant ham.