OPPDATERER SEG: FHI og avdelingsdirektør Line Vold. Foto: Ola Vatn, VG

Ser på rådene etter luftsmitte-endringene

Både USA og WHO har endret standpunkt om luftsmitte. Nå ser en egen gruppe hos FHI på smittevernrådene de gir.

Publisert: Nå nettopp

Fredag oppdaterte amerikanske CDC sine hjemmesider om hvordan coronaviruset sprer seg mellom personer.

Det øverste punktet deres er nå innånding av luft med små dråper og aerosoler som inneholder smittsomt virus. Aerosoler er partikler som kan holde seg i luften i flere timer.

Også WHO har endret standpunkt om luftsmitte. I dag nevnes aerosoler i begge WHOs hovedforklaringer på hvordan smitten overføres.

les også USAs smittevernbyrå snur: Mener luftsmitte er hovedårsak til corona-spredning

Egen gruppe jobber med dette

I dag skriver FHI at luftsmitte er vurdert å være «mindre viktig», men dette kan nå bli endret:

– Vi har nedsatt en gruppe som går gjennom oppdateringene nå. Det gjør vi jevnlig når det dukker opp ny kunnskap. Det er viktige diskusjoner om hvorvidt dette får konsekvenser for rådgivingen. Per nå har CDC konkludert med at de ikke endrer rådene i USA, sier avdelingsdirektør Line Vold hos FHI til VG.

Også før fredagens oppdatering har USA hatt anbefalinger om ventilasjon og strengere krav til avstand og munnbind enn i Norge.

På hjemmesiden skriver FHI at viruset primært smitter gjennom dråpesmitte og kontaktsmitte.

– CDC skriver også at kontaktsmitte virker å være mindre viktig?

– Vi har notert oss det. Hovedendringen er at det fortsatt er smitte innenfor én meter, men at det også er luftsmitte innenfor denne avstanden, sånn jeg leser det.

– Både WHO, CDC og en rekke land utelukket luftsmitte på et veldig tidlig stadium. Hvorfor tror du det skjedde og hvorfor har det tatt så lang tid å åpne for at smitten også kan skje på denne måten?

– Den tradisjonelle forståelsen av luftsmitte hvor den smitter over lang avstand vil gi et annet epidemiologisk bilde enn det vi ser ved dette viruset. Ut fra hvordan CDC og WHO beskriver det, foregår en del smitte som luftsmitte, men innenfor seks fot, som vil si innenfor 1,8 meter. Det handler nok om hvordan man definerer luftsmitte og tolkning av de epidemiologiske dataene.

– Hvilken fagbakgrunn har de som sitter i denne gruppen hos FHI – er det for eksempel fysikere involvert?

– Det er både ekspertise på hvordan ting oppfører seg i luft, partikkelstørrelse og den type ting, i tillegg til medisinsk faglig ekspertise og epidemiologer.

ULIKE: I motsetning til de norske rådene (t.v.) anbefaler danske Sundhedsstyrelsen å lufte og skape gjennomtrekk. Foto: FHI / Sundhedsstyrelsen

Ventilasjon og doble munnbind

– I Danmark inkluderte man råd om ventilasjon i vinter, er det et aktuelt råd?

– Den nedsatte gruppen vil se på de aktuelle problemstillingene og vurdere om det skal gjøres justeringer i rådene vi har ute. Vi har også lagt ut råd om lufting og ventilasjon på våre hjemmesider.

– Tall fra Irland viser at kun 0,1 prosent av smitten skal ha skjedd utendørs. Har vi lignende tall for Norge?

– Nei, vi samler ikke rutinemessig inn informasjon om hvorvidt smitten har skjedd innendørs eller utendørs. Det vi har data om, er smittesituasjon som for eksempel om smitte skjedde hjemme, på jobben eller på skolen. Av våre registerdata kommer det ikke frem om det gjelder en innendørs eller utendørs jobb, for eksempel, sier Vold og legger til:

– Men vi har jo eksempler på utendørssmitte i Norge også, som at folk har sittet sammen på en terrasse og blitt smittet og lignende. Vi anser det som sannsynlig at det foregår smitte utendørs, men at risikoen er mindre enn innendørs. Det er gjenspeilet i rådene våre, vi har jo hele tiden hatt råd som skiller mellom inne og ute.

DOBBELT: USAs president Joe Biden ble ofte sett med to munnbind i vinter, som her da han fikk første dose av coronavaksinen i desember. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB

– Smitteverntopp Anthony Fauci i USA har åpnet for bruk av doble munnbind i forbindelse med dette. Er det et av rådene som vurderes?

– Bruk av doble munnbind er ikke veldig utbredt i rådgivingen andre steder. Det viktigste er at munnbindene brukes riktig, og vi har fokus på viktigheten av at munnbind sitter tett over munn og nese i vår rådgivning. Vi har publisert råd for dette og skriver følgende på vår hjemmeside:

«Det er publisert noen studier som viser at det også er mulig å forbedre ansiktstilpasningen ved å benytte tøymunnbind utenpå et medisinsk munnbind. Dersom man benytter munnbindet på anbefalt måte er det imidlertid ikke nødvendig å benytte to munnbind. Velger man å benytte to munnbind er det viktig at man håndterer begge munnbindene på anbefalt måte og at man er oppmerksom på at pustemotstanden kan bli større.»

Gruppe uten tidsfrist

Gruppen som jobber med dette, har ikke en tidsfrist for arbeidet. I påvente av FHIs nye råd deler vi her de oppdaterte rådene fra det amerikanske smittevernbyrået CDC:

Ta vaksine så snart du har mulighet.

Bruk munnbind som dekker nese og munn for å beskytte deg selv og andre.

Hold minst 6 fot (1,8 meter) avstand til personer du ikke bor med.

Unngå folkemengder og dårlig ventilerte innendørs lokaler, og øk ventilasjonen.

Vask hendene ofte med såpe og vann. Bruk håndsprit hvis såpe og vann ikke er tilgjengelig.

Les også: Den ukjente smitteveien

Luftsmittekalkulator

Under kan du selv se hvordan du kan bli smittet innendørs selv om du holder to meter avstand og ikke tar på noe. Ventilasjon, munnbind, aktivitet og tid er avgjørende for hvor lett man kan bli smittet.