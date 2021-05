Helsedepartementet om skjevfordelingen: Kan hende det ikke blir sånn

Regjeringen går inn for å gi 24 kommuner 60 prosent flere vaksiner – men det er altså ikke avklart at det faktisk blir sånn i praksis.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helsedepartementet til VG.

På Regjeringens pressekonferanse om vaksinestrategien sa statsministere Erna Solberg at regjeringen har besluttet å gå inn for en geografisk omfordeling - og at de går inn for at 24 kommuner skal få 60 prosent flere doser.

Men, sier Korkunc, det blir ikke nødvendigvis slik i praksis.

Han sier det er et viktig «men»:

– Regjeringens beslutning har to viktige forutsetninger: Vi må sikre at de kommunene som får færre doser i juni og begynnelsen av juli, har kapasitet til å få tatt dette igjen i siste del av juli. Hvis ikke vil vaksinasjonsprogrammet forlenges i Norge, sa Solberg på pressekonferansen.

Regjeringen har skal sammen med Statsforvalterne gå i dialog med kommunene for å sjekke at vaksinasjonen i juli kan gå etter planen - og dette er det som vil avgjøre om omfordelingen skal skje.

– Et viktig forbehold

Korkunc i Helsedepartementet forklarer at det handler om at Regjeringen må være sikre på at de kommunene som i opptil syv uker får inntil 35 prosent færre doser, slik at de 24 kommunene kan få mer, faktisk klarer å ta igjen etterslepet.

– Det er et viktig forbehold. I praksis innebærer dette at de 319 kommunene må avgi totalt 218 000 doser i opptil syv uker, og så må de i perioden fra cirka uke 29 til 31 - altså på tre uker - både vaksinere de som de hadde planlagt, og i tillegg ta igjen etterslepet, sier han til VG.

– Det vi er bekymret for er at det er snakk om tre uker i juli der det er fellesferie - om de har kapasitet til å vaksinere så mange på den tiden. Det handler også om ferieavvikling hos helsepersonell, og om innbyggerne faktisk er hjemme, sier han.

– Har dere gitt falske forhåpninger?

– Jeg mener ikke det, sier Korkunc, og viser til at Erna Solberg sa at en forutsetning for å gjøre endringen, var at regjeringen skal ha dialog med kommunene for å sikre at de har kapasitet til å ta igjen etterslepet i juli, og at det også ble lagt inn i regjeringens pressemelding.

– Må få svar raskt

Helsedirektoratet har fått et eget oppdrag som går ut på å sjekke om dette er praktisk mulig - og det skal de altså finne ut av sammen med kommunene og statsforvalterne.

– Det som må tas igjen kommer oppå det som allerede er planlagt i juli. Da forventer vi om lag 300.000 doser fra Pfizer alene i uken.

– Hvis mange nok ikke mener de kan få det til - kan det hende dette ikke blir noe av?

– Ja, det kan hende det ikke blir sånn. Men vi går inn for 60 prosent flere doser til de 24 kommunene, sier han.

– Når vet dere om det blir sånn eller ikke?

– Det er noe vi må få et svar på raskt, sier han – men han kan ikke si nøyaktig når.

– Det var allerede lagt opp til en svært intensiv vaksinering i sommermånedene - nå vil disse 319 kommunene, der mange er mindre kommuner, få en ytterligere belastning. Det er veldig viktig at vi får en avklaring av om det er praktisk mulig.