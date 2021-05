Får VGS-elevene vaksine?

– Regjeringen løfter de unge frem i vaksinekøen fordi spredningen er høyest og mange unge har blitt hardt rammet av tiltakene, sa statsminister Erna Solberg denne uken.

Det stemmer. Studier gjennomført av UiB og FHI viser at ungdom sliter under pandemien. Samtidig står unge under 29 år for 45 prosent av smittetilfellene per 11. mai, ifølge VGs coronaoversikt.