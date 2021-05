PREGET: En femtedel av innbyggerne i Tynset er i en form for karantene. Foto: Tynset Kommune

Tynset strammer inn: − En femtedel av befolkningen er berørt

Etter et smitteutbrudd i Tynset i Østerdalen innfører kommunen nå flere strenge tiltak som vil gjelde frem til 16. mai. Smittekilden er ikke funnet.

Torsdag formiddag opplyser kommunen at de har registrert ytterligere to tilfeller og forventer flere.

Onsdag kveld meldte de om ni bekreftede smittetilfeller og nær 1000 mennesker i karantene. Det er ifølge SSB 5537 innbyggere i kommunen.







– Det preger selvfølgelig kommunene veldig. Er en femtedel av befolkningen er jo berørt. Det er stort spenningsnivå i kommunen nå, sier ordfører Merete Myhre Moen til VG.

– Vi har som mål å iverksette strenge tiltak raskt, for å bryte smittekildene og få kontroll på situasjonen. Denne helgen vil vise hvordan det går, sier hun.

PREGET: Ordfører (Sp) Merete Myhre Moen. Foto: Tynset kommune

Onsdag kveld var det 250 i karantene og mellom 700 og 800 i ventekarantene. Moen sier disse tallene stemmer torsdag formiddag, men at dette raskt kan endre seg siden de tester på spreng.

– Det er lange køer. Vi har to teststasjoner og det testes massivt. Vi har tilgjengelige folk som jobber på spreng. Vi har god kapasitet, men folk må regne med litt venting, sier Moen.

Nye påbud:

Alle arrangementer og private samlinger (ute og inne) skal avlyses

Kafeer og restauranter kan kun ha åpent for takeaway

Påbud om bruk munnbind innendørs på offentlig sted

Påbud om hjemmekontor der det praktisk er mulig

Alle butikker stenges med unntak av blant annet matbutikker og apotek.

Påbudene vil vare frem til 16. mai.

Samtidig anbefaler de at kun én person fra hver husstand foretar innkjøp, at man i størst mulig grad begrenser besøk hjemme, å holde to meters avstand og bruke munnbind, og teste seg ved mistanke om smitte.

– Kommunen er klar over at de innførte tiltakene er svært inngripende overfor våre innbyggere. Samtidig vurderer kommunen det slik at det er nødvendig med sterke tiltak i en begrenset periode, til vi har fått oversikt over smittesituasjonen, skriver kommunen i pressemeldingen.

Knyttes til tre husstander med mange nærkontakter

Utbruddet kan i hovedsak knyttes til tre husstander, som har hatt mange nærkontakter. Derfor forventer de flere positive tester i løpet av dagen.

– Vi har fortsatt ikke lykkes med å identifisere smittekilden. Smittesporingsteamet fortsetter med dette arbeidet, skriver kommunen, som opplyser at de onsdag kveld testet 3,2 prosent av alle innbyggerne sine.

På grunn av smittesituasjonen holder kommunen en digital pressekonferanse klokken 16.

