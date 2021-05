Får kritikk for finansråd på TikTok: − Dypt bekymret

Tidligere «Paradise Hotel»-deltager Erik Grande Garcia bruker TikTok til å fortelle unge hvordan man kan tjene hundretusener på investeringer. Forbrukertilsynet ber følgerne tenke seg om.

Av Ingvild Vik

Publisert: Nå nettopp

Gjennom to ulike kontoer på TikTok deler Erik Grande Garcia (31) investeringstips og forteller hvor lett hans 34.000 følgere kan tjene like mye som han selv angivelig gjør.

– Min jobb er å gjøre mine følgere ufattelig, ufattelig velstående, sier Garcia i en video tidligere denne måneden.

31-åringen ble først kjent som «Bygdegutten» gjennom deltagelsen i «Paradise Hotel» i 2013.

– Tanken med TikTok var at jeg vil vise folk at det finnes andre måter å tjene penger på enn en vanlig A4-jobb, sier Garcia til VG.

Garcia forteller at han har vært interessert i penger og investering lenge, og at han har drevet med aksjer siden han var 18 år gammel.

– Det første året tapte jeg over 100.000 kroner på «day trading», men i årene som har gått siden har jeg gjort det bra, sier han.

– Du har selv erfart å tape mye. Kjenner du på et ansvar ved å dele investeringstips med et ungt publikum på TikTok?

– Jeg skjønner at det kommer med et visst ansvar, og at jeg får en høy troverdighet hos dem som følger meg. Tilliten til meg øker når følgerne mine tjener penger, sier Garcia.

Han legger til at han likevel har sovet dårlig de siste månedene på grunn av ansvarsfølelsen.

– Det er artig når det går bra, men når det går dårlig er det om å gjøre å berolige folk. Jeg føler et ansvar, men trøster meg med at det er 18-årsgrense for å investere.

Foto: Skjemdump: TikTok

Innrømmer å ha overdrevet formue

I flere videoer forteller Garcia om boliger han eier og en formue på nær 100 millioner kroner.

Til VG innrømmer han at det han har sagt om formuen sin er overdrevet.

– Jeg har gitt uttrykk for at jeg snart har 100 millioner i Peru, og at det er mine penger som jeg har tjent selv, men sannheten er at det er meg og familien min i Peru som står bak den biten.

Ifølge Garcia arvet familien hans i Peru penger som har vokst de siste årene. Han ønsker ikke å sende VG dokumentasjon på den omtalte formuen.

– Føler du noe ansvar for å ha forledet følgerne dine ved å snakke om formuen som din egen?

– Jeg har lagt ut et par hundre videoer, og i en håndfull av den snakker jeg om formuen. Jeg antar at folk skjønner at man ikke kan tjene 100 millioner helt alene. Helt ærlig hadde jeg følt mer på det om jeg ikke selv også hadde satt penger på det jeg snakker om.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ber folk utvise sunn skepsis

I en e-post til VG skriver Geir Holen i avdeling for markedstilsyn i Finanstilsynet at det kan være positivt å diskutere investeringsmuligheter i nettforum og sosiale medier.

– Men de samme kanalene kan imidlertid også benyttes til å forsøke å oppnå fordeler ved å spre falsk eller villedende informasjon. Finanstilsynet merker seg at det er aktivitet på møteplasser av denne typen. Etter en konkret vurdering vil hendelser bli fulgt opp, sier Holen.

Han oppfordrer folk til å utvise sunn skepsis overfor anbefalinger og tips på sosiale medier, og ikke utelukkende basere investeringsbeslutninger på disse.

Vurderer å ta opp saken

Forbrukertilsynet opplyser til VG at de har fått tips om kontoene til Garcia, og at de vil vurdere å ta opp saken med ham.

Ifølge seksjonssjef ved tilsynsavdelingen Tonje H. Drevland kan hvem som helst i utgangspunktet dele aksjetips og investeringsråd.

– Forbrukere bør imidlertid ha en grunnleggende skepsis til personer på sosiale medier, og ellers, som gir «gode råd» om privatøkonomi og investeringer. Hvis ikke vedkommende har en solid bakgrunn og ikke er uavhengig, bør rådene i beste fall tas med en klype salt, skriver hun i en e-post til VG.

Hun påpeker at det må dreie seg om markedsføring for at Forbrukertilsynet skal ha tilsynsmyndighet i en slik sak. Dersom man får betalt eller mottar andre fordeler for innlegg i sosiale medier, regnes det som markedsføring, og innlegg må tydelig fremstå som reklame.

– Forbrukertilsynet følger aktivt med på påvirkeres markedsføring i ulike sosiale medier. Vi har ikke hatt spesielt fokus på aksjetips og investeringstips, men skjult reklame eller manglende merking er en problemstilling vi har hatt mange saker på og er noe vi vil følge opp uavhengig av produktet eller tjenesten som markedsføres.

Hevder han tjente 200.000 i april

I flere av videoene anbefaler Garcia følgerne sine å bruke en spesifikk kryptovalutaplattform når de skal investere penger, og han ber dem bruke en vervelenke for å registrere seg.

Overfor VG hevder han å ha tjent store penger gjennom vervingen.

Plattformen opplyser selv på sine nettsider at de som verver får 100 kroner i bonus per vervede, i tillegg til 20 prosent kommisjon på det de vervede handel. Garcia understreker at han ikke samarbeider med plattformen, og at hvem som helst kan verve andre og få de samme fordelene.

– I april vervet jeg 1500 stykker, og tjente i overkant av 200.000 kroner, sier han, og legger til:

– Hensikten med TikTok-kontoene er ikke å tjene penger, og jeg hadde ikke sett for meg å dra inn sånne beløp. Motivasjonen har vært at følgerne skal få en smak på økonomisk frihet.

VG har sett skjermbilder fra Garcias konto på kryptohandelplattformen, som viser at han vervet 1544 personer forrige måned.

Foto: Skjemdump: TikTok

Høyre-politiker bekymret

Justispolitisk talsperson i Høyre Peter Frølich er sterkt kritisk til Garcias bruk av TikTok. Han driver selv med sparing i fond og aksjer, og oppdaget i den forbindelse Garcias kontoer.

– Det gjør meg dypt bekymret. Både fordi det er dårlige råd og fordi han forleder folk.

Frølich kaller det Garcia driver med for et luftslott.

– Han fremstiller seg som en profesjonell pengeforvalter, og det er han per definisjon ikke. Hvis folk ønsker å gamble bort pengene sine, så står de fritt til det. Men ingen må lure dem til å gjøre det, sier han.

Frølich (bildet under) mener det er grunn til å advare mot å følge rådene fra Garcia, men vil ikke spekulere i om praksisen er lovlig eller ikke.

– Fra mitt ståsted fremstår dette ekstremt shady.

Peter Frølich i Høyre er kritisk til pengerådene. Foto: Tore Kristiansen

Tror på prosjektet

Garcia sier til VG at han blir overrasket over kritikken fra Frølich.

– Det er umulig å forveksle meg med en finansrådgiver, og jeg har heller aldri påstått at jeg er det, sier Garcia, og legger til:

– Jeg er jo i baris i halvparten av videoene mine.

Garcia mener kritikken fra Frølich vitner om at politikeren er sjalu.

Han sier at han ikke deler tips for å tjene på det selv.

– Jeg er oppvokst på bygda, og gjør dette fordi jeg vil gi noe tilbake til følgerne mine.

Garcia tror troverdigheten hans ligger i at han selv investerer i det han råder andre til å sette penger på.

– Hvem som helst kan lage en TikTok-video og fortelle hva du bør kjøpe, men få setter 3 millioner kroner på det. Når de ser hva jeg har investert, skjønner de at jeg selv tror på prosjektet og fremtiden for det jeg investerer i. Det er der min troverdighet ligger.