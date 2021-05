LYSEBLÅ: Tina Bru møter VG i suiten i tiende etasje på Thon Hotel Opera. Hun innrømmer at hun blir kalt lyseblå, men er mest bekymret for at VG skal lage tittel inspirert av klærne hun har på. – Ikke lag sånn derre «grå skjorte, grått parti», sier hun. Foto: Terje Bringedal

Tina Bru til Jonas Gahr Støre: − Du må stå for ting

THON HOTEL OPERA (VG) Høyre-nestleder Tina Bru (35) synes det er hyggelig at folk tenker på henne som en mulig ny Høyre-leder. Hun sier at hun hater merkelapper, men kaller seg gjerne lyseblå.

Publisert:

Midt under Høyres landsmøte presenterte Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre en liste over en rekke Høyre-saker han vil reversere.

Høyre-nestleder Tina Bru slår kraftig tilbake i dette VG-intervjuet. Hun reagerer sterkt på Ap-begrepet «vanlige folk».

– Han sa at det var helt åpenbart at landsmøtet kom til å forsterke Høyrepolitikken fremover. Det er helt riktig. Det er det vi holder på med her. Vi vil mer og vi vil gjøre politikken enda bedre, sier Tina Bru til VG.

– Vi er et bredt folkeparti med en politikk for hele samfunnet. Det er ikke for enkeltgrupper eller nisjer, men det er for alle.

AP-INSPIRERT: Det blir ingen festligheter på hotellrommet til Tina Bru. Men etter å ha sett bildene fra nachspielet etter Nordland Aps årsmøte i mars, kjøpte Høyre-nestlederen granateple-likøren som var avbildet på suiten. Den smakte søtt og ekkelt, forteller Bru til VG. Foto: Terje Bringedal

– Meningsløst

Høyre-nestlederen møter VG under partiets landsmøte på Thon Hotel Opera i Oslo. Der sitter hun inntullet i et ullteppe – og er litt trist for at hun ikke kan henge med partivenner på suiten i 10. etasje.

Lørdag ettermiddag skal hun holde sin andre tale til landsmøtet for dagen.

Da skal hun ta et oppgjør med Arbeiderpartiets nye valgkampslagord, «Nå er det vanlige folks tur», som hun mener er dumt.

– Jeg synes det er et meningsløst begrep, som jeg ikke forstår innholdet i. Alle vanlige folk er også uvanlige, og jeg tror ikke vi er tjent med å sette folk opp mot hverandre, sier Bru.

Hun forstår ikke hvem Arbeiderpartiet mener ikke er vanlige.

– Hvem sin tur er det da ikke? Jeg synes det er dumt. Jeg vil ikke at Høyre skal være et parti som setter folk opp mot hverandre, setter merkelapper på dem eller sier at nå skal vi bare lage politikk for disse.

Hvem irriterer hun seg over i norsk politikk? SVs miljøpolitiker Lars Haltbrekken. Olje- og energiminister Bru kåret ham til «Årets spørrer», og sier at hun er glad i ham – men at han er en masekråke.

– Så irriterer jeg meg ganske mye over Jonas Gahr Støre. Jeg får litt sånn «si hva du mener da!».

– Du skulle vært PR-rådgiveren hans?

– Ja, kanskje det. Da hadde det blitt vei i vellinga.

– Hadde du gjort en bedre jobb enn de som er det nå?

– Jeg har i hvert fall gitt ham et råd: Du må stå for ting, og mene det.

ERNAISMEN: – Det var Erna Solbergs Høyre som gjorde at jeg meldte meg inn, og som har gjort at jeg har blitt i partiet. Det er egentlig en slags ideologi i seg selv, Erna Solbergs Høyre, sier Tina Bru til VG. Foto: Terje Bringedal

Heller Støre enn Biden

Bru gikk på skole i USA som liten, og vil importere nivådeling i skoler til Norge. Selv var hun alltid på det laveste nivået i matte.

– USA er et land med utrolig store forskjeller. Er USA det landet vi bør lære av for å få ned forskjellene i Norge?

– Nei, men grunnen til at det er store forskjeller i USA, er fordi de ikke har den velferdsstaten i bånn. De har ikke tilgang til gratis høyere utdanning for eksempel. Det er det som skaper de store forskjellene der. Så nei, det skal vi selvfølgelig ikke lære av, sier Bru.

– Nå løfter du frem den norske velferdsstaten. Hvis du må velge mellom Jonas Gahr Støres Norge og Joe Bidens USA?

Bru ler.

– Det er lett. Da er det Jonas Gahr Støres Norge.

– Du er nærmere ham politisk enn amerikanske politikere?

– Ja, ja, ja. Jeg har sagt det mange ganger, og det blir jeg mobbet for kontinuerlig i Høyre, men når Ap er på sitt beste, så har jeg sansen for Ap. De er et ansvarlig styringsparti som stort sett tar ansvar for helheten. Men jeg mener at Støres Ap er ikke det en gang var, det er en forskjell, sier hun.

– Så du var glad i Jens Stoltenbergs Ap, men ikke Støres Ap?

– Ja, man kan si det sånn, sier Bru lattermildt.

NØTTEKNEKKEREN: Suitene i toppetasjen er oppkalt etter kjente balletter og operaer. Tina Brus har fått navn etter en Tsjajkovskij-ballett. Foto: Terje Bringedal

«Kommunist-Høyre»

– Hva tenker du om merkelappen «lyseblå»?

– Jeg liker generelt ikke merkelapper, men jeg har fått masse merkelapper også i Høyre. At jeg er lyseblå, at fordi jeg representerer Rogaland, så er jeg «kommunist-Høyre» og så videre, sier hun.

Erna Solberg har vært stortingsrepresentant siden 1989, Høyre-leder siden 2004 og statsminister siden 2013. Hun er tidenes lengstsittende Høyre-statsminister, men meningsmålingene ser mørke ut for fire nye år.

Spørsmålet er hva som skjer etter valget, dersom hun taper. Mange nevner Brus navn på bakrommet – eller omtaler 35-åringen som et av flere «talenter».

les også Torbjørn Røe Isaksen: – Sylvi er en flørt

Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang tok bladet fra munnen denne uken, og sa at Bru bør bli Høyres neste leder.

– Det er mange som tror at Erna Solberg skal sitte til evig tid.

– Særlig de som jobber for henne og får betalt for henne.

– Og de som sitter i partiledelsen sammen med henne og har henne som sjef, tilføyer Bru.

– Men vi har også snakket med noen gamle Høyre-travere, som sier at den dagen, lang, lang tid inn i fremtiden, når Erna Solberg selv sier at nå er hun ferdig, så må Høyre få ny partileder.

– Ja, Høyre må ha ny partileder den dagen Erna Solberg slutter, det er helt riktig.

INNE I VARMEN: Tina Bru ble valgt til ny Høyre-nestleder i fjor, da Bent Høie ga seg. Her sammen med nestleder Jan Tore Sanner (t.v.), partileder Erna Solberg og en papp-Høie. Foto: Helge Mikalsen

– Ja, det er det de sier. Så er det en del som peker på deg. Hva synes du om det?

– Det er ikke så rart, i all den tid jeg er en del av partiledelsen. Men samtidig så kommer jeg aldri til å slutte å forundre meg over hvordan det er i politikken, med en gang du får et eller annet verv så begynner alle å peke ut det neste vervet du skal ha, sier Bru og fortsetter:

– Det er liksom ikke mulig å se for seg at også vi politikere kan være fornøyde der vi er og trives med det. Jeg har det veldig fint nå.

Tiden er ikke inne for å snakke om hvem som skal bli Erna Solbergs etterfølger, mener Bru.

Hun vil heller ikke si om kunne tenkt seg å bli Høyre-leder i løpet av livet. Det er dumt å planlegge fremtiden i politikken, sier hun.

– Synes du det er hyggelig at folk nevner deg så høyt oppe på listen over folk som er egnet til å lede Høyre?

– Selvfølgelig. Jeg har fått tidenes tillit fra partiet til å være nestleder for Høyre. Jeg er utrolig stolt over det. Jeg ser det som et uttrykk for at folk mener jeg gjør en god jobb i det jeg gjør nå.

– Når Erna Solberg en gang skal gi seg, kan Høyre ha enda en kvinnelig leder da?

– Selvfølgelig kan Høyre det, sier Bru.

ARVTAGERE?: En gang i fremtiden må Høyre få en annen leder enn Erna Solberg. Det erkjenner til og med nestleder Tina Bru, her sammen med høyere utdanningsminister Henrik Asheim. De to politikerne midt i 30-årene blir ofte nevnt som «talenter» i Høyre, altså potensielle lederkandidater. Foto: Helge Mikalsen

– Vi har blitt bedt av Erna Solberg om å stille litt flere spørsmål fra høyre.

Bru ler og gjentar svaret:

– Selvfølgelig kan Høyre det. Hvorfor skulle ikke vi kunne hatt det?

– Blir ikke det litt lenge med kvinnelige ledere da?

– Nei, gud. Denne verdenen har blitt styrt av menn i hvor mange år. Det gjør ikke noe det.

Ser for seg kampvotering

– Ville det vært bedre med en kvinnelig leder enn en mannlig leder når hun gir seg?

– Som Høyre-dame må jeg jo si at det kommer først og fremst an på personen. Det er viktigst. Det kan godt hende vi har kvinner som kan være vel skikket til den jobben der, men vi har også masse dyktige menn, sier hun og legger til:

– Jeg tror jo det blir kampvotering mellom meg, Henrik, Linda og Ine, sier Bru spøkefullt.

Disse navnene er gjengangere på lister over Høyres «talenter». Henrik Asheim er høyere utdanningsminister, Linda Hofstad Helleland er distriksminister og utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Men hva med nestlederkollega og finansminister Jan Tore Sanner?

– Jo, Jan Tore kommer også til å være med. Den voteringen blir spennende.