DREPT: Thea Halvorsen Braavold. Foto: Per Skov

Tre venner fant Thea (31) brutalt drept

VESTFOLD TINGRETT (VG) Det var tre venner som fant Thea Braavold drept i sitt hjem i Sandefjord. De oppsøkte henne fordi hennes nå drapstiltalte kjæreste skal ha fortalt en av dem at Thea var død.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den dramatiske nødsamtalen som ble ringt inn etter at vennene dro hjem til Braavold ble spilt av i retten mandag.

– Dere er nødt til å komme med en gang!

Det sier Thea Braavolds venninne da hun ringer søndag ettermiddag 2. februar i fjor. Synet som møtte henne og to andre venner i leiligheten levner ingen tvil om at 31-åringen var drept.

«Er du helt sikker på at personen er død?» spør operatøren.

«Ja», svarer venninnen og forklarer hva det er de har sett.

Thea Braavold ble utsatt for massiv vold, ifølge tiltalen ved bruk av en kniv eller annen skarp gjenstand.

Vennene hadde på forhånd forsøkt å få tak i avdøde og var bekymret henne. De hadde forsøkt å ringe henne, og i tillegg hadde en av vennene hatt besøkt av den tiltalte mannen søndag formiddag.

– Tiltalte hadde vært på besøk hos ham mellom klokken 10–12 og da sa tiltalte at Thea var død. Det var bakgrunnen for at de var bekymret, sier aktor Anne M. Katteland i sitt innledningsforedrag.

Hun viser til at tiltalte har gitt uttrykk for at han ønsker å forklare seg, men at han likevel har forklart seg i svært liten grad for politiet.

– I sin forklaring har han knyttet noen bemerkningen rundt en tidligere dom, hvor han ble domfelt for et drap i Arendal. Han har sagt at drapet på Thea har noe med dette drapet å gjøre. Bevistemaet er ikke om det er et drap, men om vi har tiltalt rett gjerningsperson, sier Katteland.

Nekter straffskyld

Tiltalte nektet straffskyld da rettssaken mot ham startet i Vestfold tingrett mandag morgen.

Han ble ført inn i retten iført en såkalt «body-cuff», som hindrer bevegelsesfriheten. Etter anmodning fra forsvarer ga retten tiltalte lov til å slippe å bære denne under hovedforhandlingen.

ÅSTEDET: Thea Halvorsen Braavold ble funnet drept i sin egen leilighet i Sandefjord. Foto: Helge Mikalsen

Thea Braavold (31) ble funnet brutalt drept i sitt hjem i Sandefjord om ettermiddagen 2. februar i fjor.

Den tiltalte mannen ble samme ettermiddag pågrepet i en garasje, etter at en mann hadde ringt inn til politiet og fortalt at det satt en fremmed mann i bilen hans i garasjen.

Ifølge tiltalen tas det forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaring med en tidsramme på 21 år, subsidiært dom på overføring til tvungen psykisk helsevern.

Tidligere drapsdømt

46-åringen er domfelt ni ganger tidligere, og ble så sent som i 2018 løslatt etter å ha sonet en dom på 15 års fengsel for drap.

Som en av flere, ble han dømt for å ha mishandlet en mann til døde. Retten mente han hadde en sentral rolle i drapet, og av de tiltalte ble han idømt den strengeste straffen.

46-åringen sonet drapsdommen fullt ut uten prøveløslatelse, og ble sluppet ut av fengsel i september 2018. Dette på tross av at Kriminalomsorgen mente at det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig å ha ham ute i samfunnet. Loven åpner derimot ikke opp for videre oppfølging fra deres side etter soningen er over.