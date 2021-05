Listhaug til Frps landsmøte: Ut mot «klimahysteri» og MDG

I sin første tale som nyvalgt Frp-leder, gikk Sylvi Listhaug rett i strupen på MDG, «klimahysteri» og aktivister som «forsøker å stemple Norge som et rasistisk samfunn».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Sylvi Listhaug sier til Frps landsmøte at «Norge står i en tung verdikamp som bare har blitt verre de siste årene».

– Mens aktivister, politikere og medier har kastet seg på en bevegelse som forsøker å stemple Norge som et rasistisk samfunn, og hvor enhver ubehagelig diskusjon skal møtes med påstanden om at man nører opp under hat, er det dessverre nok en gang Fremskrittspartiet som er nødt til å sette foten ned for angrepene på våre verdier, sier Listhaug til landsmøtet.

Hun viser til at byrådet i Bergen vil «forby at nye gater skal oppkalles etter menn», og at det i Oslo er aktivister og politikere som har tatt til orde for å fjerne statuer av Winston Churchill.

Foto: Helge Mikalsen

Avviser «strukturell rasisme» i Norge

– Sentrale Ap-politikere har tatt til orde for at kommuneansatte skal kurses i «strukturell rasisme». Et begrep vi aldri har vært kjent med i Norge, sier Listhaug.

– For det er ikke sant. Norge er et av de frieste, beste landene i hele verden – for alle. Uavhengig av kjønn, religion eller etnisk opprinnelse.

– Denne verdikampen må vi stå mot. Det nye mantraet om å dele folk opp i grupper, etter identitetspolitiske hensyn, er noe sosialistene har ønsket seg i mange tiår. Endelig har de funnet en måte å gjøre det på, nemlig gjennom å påstå at Norge er et rasistisk samfunn, sier Listhaug.

I strupen på MDG

Listhaug tok et oppgjør med Miljøpartiet de Grønne (MDG)

– De nye sosialistene i MDG er som en vannmelon. Grønn utenpå – og knallrød inni. De skal tvinge folk i distriktene til å kjøpe flykvoter. En egen kjøttavgift på fredagstacoen, og pumpeprisen skal skytes oppover 20 kroner literen.

Hun fortsetter:

– De kan kalle seg grønn. De kan kalle seg rød. Men til syvende og sist er det formynderske sosialister som vil bestemme hver eneste detalj i ditt liv.

MOTSTANDERE: Sylvi Listhaug gikk i strupen på Miljøpartiet de Grønne. Her er Oslo-byråd Lan Marie Nguyen Berg og partileder Une Bastholm. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Ut mot «klimahysteri»

Angrepet gled over i klimadebatten:

– Det alle klimaaktivistene som brøler i klimahysteriets navn glemmer – er at Norge har ingen egen atmosfære. Selv om alle i hele Oslo begynte å sykle over natten, ville det ikke reddet verden når vi vet at Kinas utslipp overgår de samlede utslippene fra USA, EU, Norge og andre land i OECD, til sammen.

Hun la så frem sin klimaløsning.

– Selvsagt skal Norge kutte utslipp. Det gjør vi gjennom å kutte avgifter slik at flere kan kjøpe seg nye, trygge og miljøvennlige biler. Og gjennom å satse på norsk gass, slik at vi får erstattet enda mer av det skitne kullet som fortsatt gir strøm til store deler av Europa.

– Gjennom å satse på skogen som binder store mengder CO₂ og gjennom teknologiutvikling som ikke kan vedtas av politikere, men skapes av det private næringslivet, sier Listhaug.

TALER: Frp-leder Sylvi Listhaug Foto: Stian Lysberg Solum

Løfter om helse og eldre

Listhaug løftet helse- og eldrepolitikk i talen. Hun kom med flere løfter

– Vi vil kjempe for valgfrihet for våre eldre. Vi vil kjempe for at alle sykehjem skal ha et ordentlig kjøkken. Og at alle som trenger det skal sykehjemsplass.

– I tiden fremover skal våre sykepleiere og helsefagarbeidere få et etterlengtet løft. Lønnen må opp, og den daglige følelsen av å ikke strekke til skal lindres, sier Listhaug.

Lang politisk karriere

Listhaug ble valgt til ny leder av Frp lørdag ettermiddag etter Siv Jensen, som har vært leder i 15 år.

Listhaug har en lang politisk karriere i Frp. Hun var eldrebyråd i Oslo fra 2006 til 2011. Da Frp gikk i regjering med Høyre etter stortingsvalget i 2013, ble hun landbruks- og matminister.

I løpet av de 6,5 årene Frp satt i regjering, fram til januar 2020, bekledde hun flere ulike statsrådsposter: Hun var innvandrings- og integreringsminister fra 2015 til 2018, justis- og beredskapsminister en kort periode i 2018, eldre- og folkehelseminister i 2019 og til slutt olje- og energiminister fra desember 2019 til Frp gikk ut av regjering i januar 2020.

Listhaug trakk seg som justisminister i mars 2018 etter hun la ut en kontroversiell Facebook-post der hun hevdet at «Arbeiderpartiet mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».