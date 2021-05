LANGT FRA OVERRASKET: Psykiater og leder for Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening, Ingvild Skogen Bauge. Foto: Thomas B. Eckhoff

Ny undersøkelse: Stor psykiatermangel

Majoriteten av sykehus opplever store utfordringer med både rekruttering av og mangel på psykiatere, viser det helt ferske Legebarometeret for 2021.

Av Kari Spets

Dette har vært tilfelle i en årrekke, ifølge rapporten som offentliggjøres mandag.

Fakta: Hovedfunn fra rapporten 55 prosent av respondentene oppgir at de «i stor grad» opplever utfordringer med å rekruttere psykiatere i løpet av det siste året.

Ytterligere 30 prosent svarer «i noen grad».

Utfordringen virker å være ekstra stor ved de mindre enhetene og i Nord- og Midt-Norge.

Det er totalt cirka 130 ubemannede stillinger.

I overkant av halvparten svarer at de benytter vikarer (40 stillinger).

De 83 respondentene rapporterer om behov for cirka 150 ekstra stillinger (et nedre anslag ettersom ikke alle enheter har besvart undersøkelsen).

Det er opprettet flere stillinger innen psykisk helsevern de siste årene.

Overordnet virker mangelen på kandidater som kan fylle allerede opprettede stillinger å være hovedutfordringen.

Ubesatte stillinger og liten tid til pasientbehandling fører til bekymring for kvaliteten i pasientbehandlingen.

«Andre yrkesgrupper», som psykologer, utfører nå i økende grad oppgaver som psykiatere normalt ville ha utført.

Flere respondenter forteller at psykiatere nesten utelukkende driver med medisinsk behandling.

Rapporten indikerer at arbeidspresset innen psykisk helsevern har vært for stort i flere år, altså at rekrutteringsutfordringene ikke er nye. Kilde: Legebarometeret for 2021, gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse AS. Vis mer

83 ledere for psykiatriske sykehusenheter har svart på spørreundersøkelsen, som er gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse AS på oppdrag for Legeforeningen (DNLF). Det er også gjort dybdeintervjuer.

Samlet sett oppgir over halvparten at de «i stor grad» har opplevd rekrutteringsutfordringer det siste året.

– Dette er overhodet ingen overraskelse. Virkeligheten er kanskje enda mer dramatisk, sier psykiater Ingvild Skogen Bauge.

Hun er leder for Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening og styremedlem i Fagstyret i DNLF.

– Jeg har jobbet i feltet siden 2010 og kan si ut ifra min personlige erfaring at vi alltid har vært for få.

Hun jobber i Helse Bergen og forteller at man ikke engang klarer å rekruttere mange nok i Norges nest største by.

– Prosessen må styres fra toppen

Respondentene oppgir at 133 psykiater-stillinger er ubesatte. I tillegg fylles 40 stillinger av vikarer, som gjerne går i korte løp.

– Vi er veldig bekymret for at mangelen på fagfolk går ut over den faglige kvaliteten. Noe må skje, sier Skogen Bauge.

Undersøkelsen viser at politisk satsing på å øke statusen til psykiatrien ses på som det viktigste virkemiddelet for å løse floken.

DNLF har jobbet opp mot myndighetene over tid. Likevel opplever de at de ikke kommer til orde, forteller hun.

De mener at trengs en målrettet innsats for rekruttere fagfolk – og at prosessen må styres fra toppen.

– Det er regjering og storting som setter rammene for de regionale og lokale helseforetakene. Alle nivåer må ha ryggdekning oppover, sier Skogen Bauge.

Helse- og omsorgsdepartementet hadde ikke anledning til å kommentere funnene før publisering av denne saken, men vil komme tilbake med tilsvar.

– Har verdens beste jobb

Skogen Bauge påpeker at Norge jo ikke er et land hvor bedrifter ikke klarer å ansette dyktige folk.

– Rekrutteringsvirkemidlene er ikke hemmelige, sier hun.

Fakta: Legeforeningens rekrutteringsforslag Gi psykiatrien betydelig større plass i grunnutdanningen slik at studenter får et bedre innblikk i fagfeltet.

Ha fleksibilitet i arbeidshverdagen, slik at det for eksempel er mulig å hente i barnehagen/god ferieavvikling.

Betale psykiatere for overtidsjobbing.

Ha tid til å ta solid etterutdanning og å holde seg faglig oppdatert.

Få frem hvor viktig og givende det er å hjelpe en svak og stigmatisert gruppe i samfunnet til å få bedre liv.

Få på plass moderne digitale verktøy.

Ansette kontorpersonell som kan ta en del av de administrative oppgavene.

Sørge for gode fagmiljøer ved å ha flere psykiatere per enhet.

Å stille krav om lokal tilhørighet i området stillingen befinner seg i for å øke sannsynlighet for langvarig tiltredelse.

Satse på å beholde psykiaterne (og de under utdanning) som allerede jobber i sykehusene.

Opprette flere stillinger for leger i spesialisering psykiatri.

Vise at det er karrieremuligheter ved å ha psykiatere i lederstillinger.

Vurdere om helseforetak kan gi rekrutteringstillegg i lønn for å stille sterkere i konkurransen om å få kandidater. Kilde: Legeforeningen Vis mer

– Overordnet handler det om å øke statusen til fagfeltet. Psykisk syke er, til tross for alt snakk om åpenhet, kraftig stigmatisert i samfunnet.

For psykiateren er ingenting mer tilfredsstillende enn å hjelpe folk til å takle livet bedre.

– Jeg skulle ønske at flere legestudenter visste at jeg har verdens beste jobb slik at de valgte det samme som meg.

Et viktig virkemiddel er ifølge DNLF å gi fagfeltet betydelig større plass i legeutdanningen, slik at studentene får et bedre innblikk.

Bruker fritiden på å holde seg oppdatert

Det er også viktig å sikre rom for etterutdanning og faglig fordypning.

Eksempelvis: Få opplæring i en nye terapimetode eller rett og slett ha tid til å lese forskningsrapporter.

– Vi gjør det på fritiden, fordi vi er så engasjerte, sier Skogen Bauge.

Hun påpeker at det er lovpålagt at de skal holde seg oppdatert.

– Når vi skal ta ut den avtalefestede utdanningspermisjonen, tar ingen over pasientene våre. Da er det jammen ikke lett å gå.

Medisinering trumfer terapi

Å få mer tid til terapi oppgis i undersøkelsen som et viktig virkemiddel for å øke rekrutteringen.

Hver fjerde leder svarer at det er en så stor reduksjon i tid per pasient at de er bekymret for kvaliteten.

Fakta: Om undersøkelsen Gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse AS på oppdrag fra Legeforeningen.

Den har kartlagt mangel på sykehusleger i psykiatrien. I tillegg er årsaker til rekrutteringsutfordringene analysert.

Funnene i rapporten er basert på eksisterende litteratur, statistikk, intervju med representanter for sykehusleger i psykiatrien og spørreundersøkelse besvart av ledere ved psykiatriske enheter.

178 ledere for psykiatriske sykehusenheter ble bedt om å svare på spørreundersøkelsen. 83 av disse deltok. Vis mer

Flere av lederne forteller følgende: Psykiaterne driver nesten utelukkende med medisinering.

Skogen Bauge har opplevd å gjøre vurdering av hvilken medisin en pasient skal ha uten å ha gjort en selvstendig utredning, men sier at det ikke er like alvorlig som det høres ut:

– Jeg får psykologens vurdering og møter pasienten en til to ganger før medisinoppstart. Alt vi gjør er forsvarlig, sier hun.

– Men forsvarlig behandling kan være å gjøre det aller beste – eller det som akkurat er innenfor.

Sier opp grunnet arbeidspress

Mangelen på fagfolk kan føre til en ond sirkel:

Cirka én av fem respondenter oppgir at psykiatere velger å slutte som følge av høyt arbeidspress.

Inntrykket er at flere vil gjøre det samme fremover dersom det ikke tas grep.

Rapporten beskriver flere faktorer som kan være årsaker til problemene (se faktaboks).

Fakta: Årsaker til utfordringene Psykiatere ved sykehus velger å slutte som følge av høyt arbeidspress.

Geografisk beliggenhet – en desentralisert struktur.

Små fagmiljø.

Det er for få unge leger som velger å spesialisere seg i psykiatri/ønsker å bli psykiatere ved sykehus.

Mindre tid til pasienter og mer administrativt arbeid vurderes som lite attraktivt. Kravene har særlig blitt større med innføringen av pakkeforløp.

Psykiaternes egne vurderinger blir mindre viktig enn strukturelle og organisatoriske rammer.

Det er endringer i befolkningens behov for og forventninger til helsetjenestene.

Rammevilkårene påvirker psykiaternes ansvarsområder og arbeidsmengde. Kilde: Legebarometeret for 2021, gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse AS. Vis mer

Særlig trekkes den desentraliserte plasseringen i psykisk helsevern frem.

DNLF: Nei til sentralisering

Tilgangen til psykiatere er begrenset på nasjonalt nivå, og dette gir spesielt rekrutteringsutfordringer i distriktene.

Der er det også ofte små fagmiljø, som oppgis å være en annen viktig grunn til problemene.

DNLF er tydelig: Svaret ligger ikke i å droppe distriktene.

– I deler av landet er det allerede enormt lange avstander til hjelpen. Å sentralisere mer vil gi større forskjeller, sier Skogen Bauge.

Nøkkelen ligger i gode faglige fellesskap. Skogen Bauge sier at hun sjelden får drøftet enkeltpasienter med andre psykiatere.

Rapporteringskrav er lite attraktivt

I undersøkelsen pekes det også på stadig økende krav til rapportering.

Selv om det er bred enighet om at krav øker kvaliteten, pekes det på at detaljstyringen har gått for langt.

Flere opplever at det brukes mer tid ved PC-en enn med pasienter.

– Pasientene bryr seg om god behandling – ikke om den kodes riktig, sier Skogen Bauge.