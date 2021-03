VISSTE IKKE: Camilla Stoltenberg, FHI og Audun Hågå, Legemiddelverket (t.v.) under pressekonferanse om AstraZeneca-vaksinen 11. mars. På dette tidspunktet var det ukjent for norske helsemyndigheter at det fantes norske tilfeller. Foto: Berit Roald

Pasient med blodpropp innlagt 6. mars – OUS varslet først fem dager senere

Da helsemyndighetene stoppet AstraZeneca-vaksinen etter et dødsfall i Danmark, visste de ikke at en person med samme sykdomsbilde var innlagt i Norge.

VG kan i dag fortelle at den første pasienten med kombinasjonen lave blodplater, blodpropp og blødninger ble innlagt ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet 6. mars.

Allerede ved innleggelse ble det diskutert om sykdomsforløpet kunne ha sammenheng med at pasienten nylig hadde tatt AstraZeneca-vaksinen.

Likevel ventet Oslo universitetssykehus (OUS) fem dager med å varsle norske helsemyndigheter om den mulige sammenhengen.

Ved mistanke om mulig, alvorlig bivirkning av en vaksine skal helsepersonell varsle «så snart som mulig,» ifølge Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Ifølge lovforskriften om varsling av vaksinebivirkninger skal «melding om bivirkning eller mistanke om bivirkning meldes så snart den blir kjent for helsepersonellet.»

Varselet skal sendes til Legemiddelverket via tjenesten melde.no.

– På generelt grunnlag kan vi si at legene skal melde bivirkninger på mistanke om sammenheng, sier seniorrådgiver i Legemiddelverket, Pernille Harg.

Ved vanlige bivirkninger av legemidler, har ikke helsepersonell noe tidsfrist for å melde. I forskriften knyttet til vaksinering er det presisert at varselet skal sendes så fort som mulig ved mistanke.

BEHANDLES HER: Pasientene som har fått mulige bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinen er blitt behandlet ved Rikshospitalet. Foto: Robert S. Eik

Diskutere sammenheng med vaksine

OUS bekrefter at det ved innleggelse ble diskutert om sykdomsforløpet hadde sammenheng med vaksinen. Pasienten ble overflyttet fra Akershus Universitetssykehus lørdag 6. mars.

VG får opplyst at det er dialog mellom sykehusene angående varsling samme dag.

Ifølge Akershus Universitetssykehus hadde sykehuset «en klar forståelse av at OUS skulle vurdere å melde mulig sammenheng med covid-vaksinen til Legemiddelverket».

Ahus oppdaget først noen dager senere at dette ikke var blitt gjort, skriver sykehuset.

På spørsmål om hvorfor OUS ventet fem dager med å varsle, svarer sykehuset at årsaken var at sammenhengen mellom vaksinen og sykdomsforløpet kun var en mulig indikasjon.

Legene arbeidet ut ifra en bred, diagnostisk tilnærming fra start, skriver OUS i en e-post.

OUS forklarer at i dagene etter 6. mars falt en del av de alternative forklaringene på pasientens sykdomstilstand bort, og mistanken om bivirkninger av vaksinen ble styrket.

«Spørsmålet om melding til Statens legemiddelverk (LMV) blir tatt opp både 9. og 11. mars,» skriver sykehuset i en e-post.

Varselet ble først sendt torsdag 11. mars.

«Om dette indikerer for sen varsling til LMV får andre ta stilling til. Vi minner om at vi i hele denne perioden hadde hovedfokus på å gi pasienten den beste medisinske behandling ut ifra en uavklart tilstand – og at dette var mer enn krevende for alt involvert helsepersonell,» skriver OUS i en e-post.

HOLDT PRESSEKONFERANSE: 15. mars holdt professor Pål Andre Holme en pressekonferanse om pasientene som var innlagt på Rikshospitalet. Han fortalte at pasientene hadde et spesielt sykdomsbilde med lave blodplater, blødninger og blodpropp. Foto: Stian Lysberg Solum

Visste ikke om norsk pasient

Norske helsemyndigheter pauset vaksineringen med AstraZeneca 11. mars etter meldinger fra Danmark om et dødsfall, som muligens kunne knyttes til vaksinen.

En kvinne hadde fått alvorlig blodpropp kort tid etter vaksinering, og døde som følge av dette.

Klokken 14.00 samme dag holdt norske helsemyndigheter en pressekonferanse i Oslo.

Folkehelseinstituttet valgte å stoppe vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen som et såkalt «føre var»-prinsipp.

På pressekonferansen uttalte smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm, at det kun var kommet en melding om blodpropp tilknyttet AstraZeneca-vaksinen, og at dette tilfellet ikke var alvorlig.

Han forklarte at basert på de norske dataene, var det egentlig ikke grunnlag for å stoppe vaksineringen med AstraZeneca i Norge:

– Grunnen til at vi gjør det nå, er fordi det er skapt usikkerhet og for å vise at vi tar dette på alvor, sa Bukholm 11. mars.

Bukholm visste ikke på dette tidspunktet at det lå en pasient på Oslo universitetssykehus med et lignende sykdomsbilde.

Hverken FHI eller Legemiddelverket hadde fått varsel om dette da de møtte opp på pressekonferansen 11. mars.

Fikk varsel fire timer senere

Ifølge Legemiddelverket og FHI kommer den første meldingen om mulige, alvorlige bivirkninger av vaksinen fra Oslo universitetssykehus klokken 17.16 denne dagen.

– Vi tok vår beslutning basert på flere vurderinger og meldinger fra andre land. Det er vanskelig å vite hvordan dette tilfellet ville påvirket beslutningsgrunnlaget vårt. Det kommer blant annet an på hvordan dette tilfellet ville blitt beskrevet på det aktuelle tidspunktet, sier smitteverndirektør, Geir Bukholm, i dag.

– Ville FHI hatt et annet grunnlag til å vurdere informasjonen fra Danmark, dersom dere også hadde visst om lignende tilfeller i Norge?

– All ekstra informasjon om slike tilfeller ville ha styrket vårt beslutningsgrunnlag, sier Bukholm.

Ifølge Oslo universitetssykehus ble varselet til Legemiddelverket sendt 11. mars klokken 13.57 – tre minutter før pressekonferansen.

Varslet inneholdt en kort beskrivelse av pasient-casen og mulig kobling til vaksinen.

«Før dette ble det også gjort et telefonisk forsøk. Legen får neste dag svar tilbake på sin mailvarsling, altså 12. mars kl. 11:22, at Legemiddelverket ikke kan motta bivirkningsmeldinger fra helsepersonell per e-post.»

– Flere tilfeller samtidig bidro til å åpne øynene våre

Overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket bekrefter at han ikke visste om noen norske tilfeller da de første meldingen fra Danmark kom, men sier at ett sykdomstilfelle i Norge ikke ville vært nok til å stoppe vaksineringen tidligere:

– Hadde vi fått melding om ett slikt sykdomsbilde, uten at vi hadde hatt bakgrunnsinformasjonen om tilfeller i Danmark og andre land, hadde vi nok ikke gjort noe annet enn å melde det inn i vår nasjonale database og samtidig registrert det i den europeiske databasen, sier Hortemo.

– Det at Rikshospitalet fikk flere tilfeller samtidig, bidro til å åpne øynene våre, det må vi kunne si. At man fikk flere lignende tilfeller på en gang, samt meldinger om lignende tilfeller i Østerrike og Danmark, bidro til at man så et tydeligere mønster.