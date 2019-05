BLE SJOKKERT: Berg skjønner ikke at ledelsen i Vy skal bry seg om bildet han delte på Facebook. Foto: Privat

Tillitsvalgt i Nettbuss tullet med navnendringen til Vy – kalt inn på teppet

Tillitsvalgt i Nettbuss, Ole Roger Berg, delte et vitsebilde av Vy. Da reagerte ledelsen.

Nå nettopp







– Jeg ble litt sjokkert, men reagerte ikke med en gang. Så tenkte jeg; «Jeg har jobbet som tillitsvalgt på forskjellige nivåer i 50 år, og jeg har jobbet lojalt for at alt skal fungere for de ansatte og ledelsen. Så blir jeg kalt inn for en vitsetegning.» Det finner jeg meg ikke i! Det går på æren løs, sier han til VG.

Berg skrev et innlegg om saken i Fagbladet på fredag.

Han er bussjåfør og tillitsvalgt i Nettbuss . Da han tullet med det nye navnet på Facebook, reagerte Vy-ledelsen med å kalle han inn til personalpolitisk samtale. Ifølge Berg fikk han der beskjed om at det han gjorde ikke var greit fordi han svertet selskapet.

VITSEBILDET: Dette er innlegget Berg delte for å vise sin misnøye ved det nye navnet. Foto: Skjermdump

Han skjønner at det finnes grenser for hva man kan dele, men synes ikke dette var noe spesielt ille.

– Hvis du begynner med personkarakteristikker skjønner jeg reaksjonen. Dette skjønner jeg ikke.

Utfordret ledelsen

Berg mener reaksjonen er et forsøk på innskrenke ytringsfriheten hans.

Derfor har han utfordret ledelsen på hvor de faktisk setter grensen for sine tillitsvalgte. Dette gjorde han for over 14 dager siden - fortsatt uten svar, sier Berg.

– Jeg har fått beskjed om at det blir diskutert.

Da Berg senere skulle være med i voteringen om Nettbuss skulle endre navn til Vy, gjorde han det klart at han ville stemme imot. Nok en gang skal han ha blitt kalt inn på teppet. Ifølge Berg fikk han der beskjed om at det ikke var ønskelig at han stemte mot.

– Det var lett å stemme nei etter det jeg hadde opplevd, sier han om det valget.

les også Mannen bak Vy-parodi kontaktet av advokat: – Vil nok skremme meg til stillhet

– Begrenser ikke ytringsfriheten

Pressesjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, mener at det personalpolitiske møtet ikke var for å få Berg til å tie.

– Det var for å høre litt mer om meningene hans, Lundeby til VG.

At Berg igjen ble kalt inn etter han stemte imot forlaget om navnendring i Nettbuss, var ifølge Lundeby heller ikke noe forsøk på å holde Berg stille.

– Vi fikk vite at vedkommende ville stemme imot navnendringen, så denne kontakten handlet om hva protokolltilførselen hans ville være, sier pressesjefen

Han presiserer at Vy ikke har som praksis å begrense noens ytringsfrihet.

Lundeby vet ikke noe om utfordringen Berg sendte Vy og han sier de ikke vil kommentere saken ytterligere.

Kaller nytt navn nedtur

Ole Roger Berg lurer likevel på om dette er et nytt prinsipp for selskapet at ansatte har mer ytringsfrihet enn tillitsvalgte. For flere andre ansatte skal ha lagt ut mer graverende ting, mener Berg.

Grunnen til at han delte vitsebildet var at han syntes det viste hvor dumt det nye navnet var.

– Det ble for dyrt. Bildet var av en dorull med Vy-logoen, noe som viste hvordan pengene gikk «rett i dass».

Han mener også navnet er intetsigende med tanke på virksomheten de driver, og finner det kritikkverdig at ikke han som tillitsvalgt fikk vite navnet før det ble kjent i mediene.

– Jeg ble veldig skuffet fordi de ikke sa noe. Det nye navnet ble en skikkelig nedtur. Man gikk fra NSB , som kanskje er Norges nest mest kjente navn, til Vy, som ingen vet hva er.

Tidligere har Jonas Ali Ghanizadeh fått Vy på nakken da han lagde en falsk parodi-konto i Vy sitt navn hvor han vitset med selskapet. Han fikk beskjed om å legge ned kontoen og Vy truet med advokat fordi de mente parodikontoen lignet for mye på den ekte og kunne lure folk.

Det hele endte med at Vy ikke valgte å gå til rettslige skritt mot kontoen, som fortsatt lever i beste velgående.

Publisert: 13.05.19 kl. 08:14