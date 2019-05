PÅ LANDSMØTE: Lan Marie Nguyen Berg Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

MDG-Lan: Jeg elsker bomringen!

FORNEBU (VG) Oslos miljøbyråd i permisjon, Lan Marie Nguyen Berg, sier bomringen i Oslo er rettferdig – og at den virker.

– Jeg elsker bomringen! utbryter hun i sin hilsningstale til Miljøpartiet De Grønnes landsmøte – og får stor applaus fra salen.

Oslos miljø og samferdselsbyråd er i permisjon etter å ha fått en datter, men har kommet til MDGs landsmøte for å hilse delegatene.

Her kaster hun seg inn i en betent og intens bompengedebatt som har rast de siste ukene. I Oslo skal det settes opp 52 nye bomstasjoner fra 1. juni.

– Bomringen hjelper alle de tusenvis av barna i Oslo som har astma og rammes av høy luftforurensning. Den hjelper alle som ikke har råd til bil og er avhengig av bedre kollektivtransporten. Den gjør hverdagen tryggere for barn som vil gå eller sykle i hverdagen. Den bidrar til at lufta er bedre enn på mange år. Til at klimautslippene går ned. Til mindre biltrafikk. Den sikrer penger til de viktige kollektivprosjektene.

– Skal bli nullutslippsby

Hun kommer også med et stikk til Frp. VG skrev tidligere denne uken at hun hadde kalt inn til et krisemøte om bompenger.

– Tenk det, at et parti kan ha samferdselsministeren og finansministeren i seks år, og så kommer det plutselig en bompengekrise seilende helt ut av det blå. Vi har en klimakrise. Vi har en naturmangfoldkrise, sier hun.

Berg benytter sin tale til MDG-landsmøtet til å snakke om klimatiltakene MDG har jobbet med i Oslo, og til å skryte av at Oslo har blitt FNs miljøhovedstad.

– I Oslo har vi satt oss ambisjonen om å bli verdens første utslippsfrie by.

Om elleve år skal utslippene i Oslo være null. Det er veldig ambisiøst. Det er ikke mange år til – men det er helt nødvendig, sier hun.

Hyller ungt engasjement

I sin tale skryter Berg også av den 19 år gamle MDG-eren Hunde Holdtedt, som denne våren har vært vara for partiets nasjonale talsperson Une Aina Bastholm og dermed ble tidenes yngste parlamentariske leder.

– Hun snakket om klimasaken som tidenes største generasjonssvik. Og fikk refs fordi hun brukte ordet «flopp», sier hun.

Berg trekker frem unge mennesker som har fått til store endringer flere steder i Verden - som 29-åringen Alexandria Ocasio-Cortez i USA, som ønsker en «Green New Deal», og Greta Thunberg som startet bevegelsen med skolestreik for klimaet.

Hun sier valget til høsten kommer til å stå mellom de som er for en grønn politikk, og de som ikke er det.

– Mellom oss som lytter til de klimastreikende barna, og de som har holdt seg for ørene i over 30 år.

