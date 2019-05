DØDE AV RABIES: Mandag døde Birgitte Kallestad (24) av rabies på Førde sentralsjukehus. Foto: Gisle Oddstad, VG

Birgitte døde av rabies: Ingen kjente symptomer hos andre

Ingen andre som lekte med valpen på Filippinene, skal ha tegn til rabies-symptomer.

Nå nettopp







Mandag døde Birgitte Kallestad (24) av rabies på Førde sentralsjukehus. Familien forteller at hun ble smittet da hun skulle redde en valp på ferie på Filippinene:

«De lekte med valpen i hagen. Alle i huset lekte med valpen, også familien som bodde i resorten, og naboungene. Etter hvert begynte valpen å bite etter dem på valpevis. Den nappet etter fingrene når de lekte. Alle fikk noen små valpebitt i ferien», skriver familien i en pressemelding.

Ingen av personene som er bosatt på Filippinene, og som var i kontakt med valpen, skal likevel ha utviklet symptomer på rabies, etter det Folkehelseinstituttet (FHI) kjenner til.

Det bekrefter overlege Are S. Berg til VG.

– Ville dere fått beskjed hvis noen av de aktuelle personene på Filippinene var blitt syke?

– Det ville være naturlig, sier han.

Han bekrefter at FHI har hatt kontakt med filippinske helsemyndigheter om rabies-dødsfallet i Norge.

MÅ FÅ MER KUNNSKAP: Overlege Are S. Berg sier FHI deler ønske til familien til Birgitte, ønske om økt kunnskap om rabiessmitte på reise. Foto: UiO/ Øystein Horgmo

– Dette er jo et velkjent problem der, så det er ikke sånn at vi har så mye å lære bort. Men det er interessant for dem å vite at det har vært et tilfelle i et bestemt område, sier Berg.

Om det norske reisefølget til Kallestad, sier Berg at disse er ivaretatt på best mulig måte.

Hverken Helse Førde eller familiens talsperson Jens Eikås har fått informasjon om at andre i det norske reisefølget skal ha utviklet symptomer.

les også Familiens talsmann roser sykehuset: – Jeg er faktisk litt imponert over at de mistenkte rabies

DØDE AV RABIES: «Vår kjære Birgitte elsket dyr», skriver familien. Foto: PRIVAT

Ønsker å redde andre

Birgitte kommer fra Fjell kommune i Hordaland, og var bosatt i Førde kommune. Hun var ansatt i Helse Førde og ved Førde sentralsykehus.

I pressemeldingen kom familien med følgende ønske:

«Vår kjære Birgitte elsket dyr. Vår redsel er at dette skal skje andre som har et varmt hjerte som henne. Vi ønsker at denne vaksinen blir med i programmet for steder hvor det kan være rabies, og at folk blir oppmerksomme på farene. Klarer vi å oppnå dette, kan vår solstråles død redde andre.»

les også Jobbet på sykehuset hun døde på

Berg sier at det ikke blir noen endringer i reiserådene fra FHI sin side.

– Det er en trist situasjon for familien og de pårørende, men det endrer ikke det store og hele bildet, sier han.

– Vi er glade for at familien er åpne om historien i denne tunge tiden, og vi deler familiens ønske om økt kunnskap om rabiessmitte på reise. Vi vil gjerne at rådene våre skal bli bedre kjent. Det går imidlertid ikke an å lage et program, rådene må tilpasses hver reise. Generelt anbefaler vi å søke råd hos reiseklinikker, lege og andre, fortsetter han.

Les også: Kaja er avhengig av at du vaksinerer deg

– Unngå kontakt med løse hunder

For nordmenn som skal besøke land hvor rabies er utbredt, har han følgende råd:

– Det viktigste rådet er å unngå kontakt med løse hunder og katter og ellers ville pattedyr. Skulle man være så uheldig å bli bitt eller sleiket der man har et åpent sår eller på slimhinner, bør man søke lokal helsetjeneste så snart som mulig. Forhåndsvaksinen gir bare delvis beskyttelse.

– Bør man ta ny vaksine hvis man blir bitt, men er vaksinert?

– Ja, det er anbefalt. Forskjellen er at har du tatt forhåndsvaksinen, slipper du unna med bare to doser etter et eventuelt bitt. For dem som ikke har tatt forhåndsvaksine, trengs fire doser etter et bitt.

les også Disse oppfriskningsvaksinene trenger du

Det er ved lengre reiser til rabiesområder, og ved reiser med særlig små barn, det kan være aktuelt å ta en forebyggende vaksine.

– Men de færreste har behov for dette ved en vanlig feriereise, sier Berg.

Dersom man blir bitt, skal man ifølge overlegen ta vaksine så snart som mulig for best mulig effekt.

– Hvis det ikke er gitt like etterpå skal man likevel sørge for å få vaksine, og eventuelt immunglobulin, selv om det har gått lang tid. Det kan gå svært lang tid fra smitte til sykdom utvikler seg, sier han.

Ifølge Berg er det individuelt hvor lang tid det går før man utvikler symptomer, og hvordan sykdomsforløpet utvikler seg.

Sjekk hvilke vaksiner du har på helsenorge.no.

les også Kvinne døde av rabies: – Familien er veldig berørt

– Ikke fornuftig å gi til alle

– Det er ikke fornuftig å gi rabiesvaksine til alle som skal ut og reise, men vi gir vaksinen til dem som ber om den, opplyser Gunnar Hasle, lege på Reiseklinikken i Oslo.

Han forteller at Reiseklinikken prøver å anbefale så få vaksiner som mulig, og at de ikke ønsker å hausse opp frykten for sykdommer. Hasle forteller at han forholder seg til Folkehelseinstituttet sine anbefalinger.

Generelt fraråder legen kontakt med pattedyr i land med rabies, men dersom uhellet er ute, presiserer også Hasle viktigheten av vaksine og immunglobulin (RIG). RIG inneholder ferdige antistoffer mot rabies, mens med en vaksine bruker kroppen et par uker på å lage egne antistoffer. RIG er derimot ikke tilgjengelig i alle land.

– Om man blir bitt på Bali, må man kanskje fly til Bangkok for å få tak RIG. Om man har tatt to doser rabiesvaksine før avreise, blir det mye enklere om man blir bitt. Da trenger man bare to doser vaksine med 3–4 dagers mellomrom og ingen RIG, sier han.

Hasle forteller at en hund alltid vil være død innen ti dager etter at den har blitt syk.

– Det er ofte vi får henvendelser av folk som har blitt bitt av hund diverse steder i landet, og da ber vi dem alltid sjekke opp hvorvidt hunden fortsatt lever. Hvis den er død, må du oppsøke hjelp så fort det lar seg gjøre, sier han.

les også WHO: Vaksinemotstand en av verdens største helsetrusler

Fritt for rabies

Også Veterinærinstituttet og Mattilsynet vurderer smittesituasjonen for norske dyr som uendret og opprettholder gjeldende anbefalinger for vaksinering av hund og katt, etter rabies-dødsfallet.

Fordi Fastlands-Norge er fritt for klassisk rabies, er ikke vaksinen en del av det vanlige vaksinasjonsprogrammet for hund i Norge, ifølge Hanna Joan Jørgensen, veterinær og forsker ved Veterinærinstituttet.

– Vaksinering mot rabies brukes for hunder som skal til Svalbard eller i forbindelse med reise til og innførsel fra andre land, sier hun.

Publisert: 11.05.19 kl. 06:46