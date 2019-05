ÅPNET GRAVER: I mai åpnet politiet flere graver i søket etter savnede Trine Frantzen. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Nye tips i Trine Frantzen-saken: Politiet gjør nye søk

Nye «detaljerte og konkrete» tips gjør at politiet vil gjennomføre nye søk etter Trine Frantzen på Øvsttun gravplass.

Politiet opplyser i en pressemelding at de er blitt kontakt av vitner som har gitt konkrete observasjoner fra tidsrommet da 31-årige Trine Frantzen forsvant.

Dette er opplysninger som til nå ikke har vært kjent for politiet.

- Opplysningene er så detaljerte og konkrete at vi har besluttet å gjennomføre ytterligere manuelle søk på nærmere angitt sted ved Øvsttun gravplass, skriver politiet.

Øvsttun gravplass i Fana er i nærheten av det siste stedet der Frantzen ble sett.

I mai åpnet politiet fem graver i søket etter Frantzen, uten å finne noe. Tidligere er det blitt benyttet georadar for å undersøke gravplassen.

Området som er aktuelt for søk vil bli gjennomsøkt med manuell graving, for å unngå at eventuelle bevis går tapt.

Søket vil gjennomføres mellom mandag 3. juni klokken 9 og tirsdag 4. juni klokken 15.

Frantzen forsvant fra sitt hjem i Os i mai 2004, og politiet har aldri klart å finne ut hva som skjedde med henne.

SAVNET: Trine Frantzen (31) forsvant i mai 2004. Politiet har aldri klart å finne ut hva som skjedde med 31-åringen. Foto: HANDOUT / POLITIET

