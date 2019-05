SPØK: De to kompisene benyttet sjansen når Martin Amundrød var på ferie til å legge initialene til hans erkerivaler på låvetaket. Foto: Kristoffer Nilsen

Kompisene overrasket Arsenal-supporter med nytt låvetak

Martin Amundrød (32) er en lojal Arsenal-supporter. Men initialene som prydet hans nylagte låvetak ga et helt annet inntrykk.

Martin Amundrød fra Larvik hadde nylig bygget ny låve på gården, og det eneste som gjensto var å legge takstein. Det hadde han tenkt å fullføre da han kom hjem fra en tur til Belgia , men vennene Are Gudem og Christopher Thuv bestemte seg for å hjelpe til med arbeidet.

Kameratene er ivrige Liverpool-supportere og fant ut at de skulle prøve å omvende Amundrød.

– Martin elsker Arsenal, og Liverpool er vår klubb. Da vi fikk spørsmål om å legge tak og logo på lørdag, sa vi umiddelbart ja, sier Christopher Thuv til Østlands-Posten, som først omtalte saken.

La 150 kvadratmeter takstein

Thuv forteller til VG at han ble oppringt av svogeren til Amundrød forrige fredag.

– Han ringte og spurte om jeg hadde rød takstein. Han fortalte om ideen og jeg syns den var artig, så jeg ringte til en kompis som er snekker, og som også er Liverpool-supporter, og spurte.

Are Gudem sier han var litt usikker om han skulle gidde å bli med på skøyerstreken.

– Det er en litt jobb å legge takstein, men jeg tenkte at resultatet blir verdt det, så jeg ringte og bestilte og så satte vi i gang arbeidet med å legge 150 kvadrat takstein for moro skyld, forteller Gudem og ler.

GODT SYNLIG: Fotballklubbens initialer var godt synlig fra luften søndag, til gårdseierens store ergrelse. Foto: Kristoffer Nilsen

– Den steinen forsvant fort

Da VG ringer gårdseier Amundrød sitter han midt i en fotballkamp og ber iherdig om å få ringe opp når den er ferdig.

– Den steinen forsvant fort, forteller han ti minutter senere, og legger til:

– Nå er det slutt på Liverpool-reklame.

32-åringen ante fint lite om kompisenes stunt før mandag ettermiddag. Han dro i en konfirmasjon, men ble av flere av gjestene bedt om å dra hjem for å pynte seg.

– Og det av folk som vanligvis ikke bryr seg om hva jeg har på meg, så da skjønte jeg at det var noe i gjære:

– Da jeg kom hjem og så den gleden av faenskap de hadde stelt i stand fikk jeg magesår. De to sto ikke så høyt i kurs det døgnet før jeg fikk fjernet den, forteller han og ler.

Ikke første stunt

Han sier han ikke visste hva som var i ferd med å skje da han dro på ferie i forrige uke, men at Are og Christopher tidligere har sett sitt snitt til en spøk når han har reist bort.

GODE VENNER: Kompisgjengen finner ofte på sprell mot hverandre, og de sier de fortsatt er gode venner. Fra venstre: Are Gudem, Martin Amundrød og Christopher Thuv. Foto: Privat

– Da jeg tok over gården dro jeg til Italia på helgetur, og da jeg kom hjem oppdaget jeg at de hadde sveiset fast en Ford Granada-motor i flaggstangen, der propellen snurret i vinden. I tillegg hadde de satt en annen bilmotor utenfor soveromsvinduet mitt og dandert den som et blomsterbed:

– Jeg kjenner jo lusa på gangen, og visste at noe kunne skje nå også, sier han til VG.

Arsenal-drakter og T-skjorter: Han har over 700 Arsenal-plagg i skapet

Tirsdag var bokstavene dog borte fra taket, og Amundrød planlegger hevn.

– Folk som ikke er opptatt av fotball synes dette var artig, men jeg hadde altså magesår i et helt døgn mens de bokstavene sto der. Men nå er alt historie, bortsett fra hevn, sier han og flirer.

Likevel må han innrømme at vennene har spart ham for en del arbeid.

– Det tok meg halvannen time å fjerne den røde taksteinen og legge svart. Resten av taket hadde de jo lagt for meg.

