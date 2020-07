DREPT: En kvinne som satt og ventet på slektninger ved bussholdeplassen i Sarpsborg, ble knivdrept natt til onsdag. Foto: Gisle Oddstad, VG

Frikjent i voldssak i fjor: Har fått psykiatrisk behandling tidligere

SARPSBORG (VG) I 2016 var den drapssiktede 31-åringen involvert i en grov voldshendelse utenfor moskeen i Sarpsborg.

Oppdatert nå nettopp

I natt ble han pågrepet for å ha knivstukket tre kvinner på ulike steder i sentrum av byen. En kvinne i 50-årene er drept, en er alvorlig skadet mens den tredje kvinnen kom fra knivangrepet med lettere skader.

Mannen blir siktet for drap og drapsforsøk, men det er så langt ukjent hvordan han stiller seg anklagene.

Politiet sier at de har fått bekreftet at siktede har en relasjon til de to skadede kvinnene, men ikke til kvinnen som er drept.

Sarpsborg-ordføreren om knivdramaet: «Grufullt»

Den pågrepne mannen er norsk statsborger av somalisk opprinnelse. Ifølge opplysninger VG har tilgang til skal han ha bodd i Norge i flere år.

I 2019 ble han frifunnet for grov vold. I dommen går det frem at mannen for få år siden var innlagt på psykiatrisk sykehus, hvor han fikk behandling for paranoide vrangforestillinger.

Forteller at han ble vitne til pågripelsen: – Telte opp mot tolv politibiler

Den drapssiktede mannen ble innlagt på sykehus etter nattens pågripelse. Politiet sier at de etterforsker om mannens psykiske helse har hatt betydning for hendelsesforløpet.

Politiet håper å få avhørt mannen i løpet av dagen.

– Jeg er på vei til å møte klienten min nå. Det er planlagt avhør i dag rund klokken 15. Så får vi se om det lar seg gjennomføre, sier forsvarer Marius Otterstad til VG.

Tiltalt for grov vold

Politiet gikk onsdag formiddag ut med opplysninger om at mannen tidligere er dømt for vold, men dette er ikke riktig.

Mannen var derimot tiltalt for grov vold etter en voldshendelse i Sarpsborg i 2016, men han ble altså frifunnet i fjor. Aktor la den gang ned påstand om at mannen ble dømt til behandling hos distriktspsykiatrisk senter (DPS) og kommunen.

Ifølge tiltalen skal den nå drapssiktede mannen ha slått en mann flere ganger i hodet med en jernstang eller lignende, etter en uoverensstemmelse utenfor moskeen i Sandefjord.

Den drapssiktede skal den gang ha hevdet at den fornærmede mannen overvåket hans bolig, og at han slo mannen fordi han ble sint etter å ha blitt kalt «Hei, din homo».

Han skal deretter ha ropt ukvemsord tilbake, hvorpå fornærmede skal ha slått mannen i 30-årene i haken. Den nå drapssiktede mannen skal deretter å ha slått mannen med en plankebit eller jernstang, ifølge forklaringer i retten.

Det er uklart hva som ble brukt for å utøve volden.

Retten la til grunn at uttalelsene fra begge de to involverte blir ansett som alvorlige krenkelser i det somaliske miljøet, og at grovheten i ytringene og voldsbruken var tilnærmet lik fra begge parter.

Han ble derfor frifunnet for forholdet.

– Manglet sosialt nettverk

En mann som kjenner siktede forteller til VG at 31-åringen manglet et sosialt nettverk. Han forteller at mannen skal ha slitt med psykiske lidelser og ikke hadde så mange rundt seg lenger.

– Han har vært isolert, og det kan se ut som det raknet for ham i går kveld, sier han.

Han forteller videre at siktede har fått psykiatrisk behandling tidligere, men vet ikke om det fortsatt var et opplegg rundt ham. Det kan se ut som han har kommet seg ut av den situasjonen hvor han ble passet, forteller han.

MANGE AMBULANSER: Politiet rykket ut med alle ressurser, og det sto en rekke ambulanser i beredskap under det politiet anså som en pågående, livstruende situasjon. Foto: Gisle Oddstad, VG

Publisert: 15.07.20 kl. 12:17 Oppdatert: 15.07.20 kl. 12:32

Mer om Krim Drap Sarpsborg

Fra andre aviser