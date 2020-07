ÅPNING: Både statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Monica Mæland (H) var på plass da den nye avdelingen RISK ble åpnet på Stovner politistasjon onsdag. Foto: Thea Rosef / VG

Oppretter ny avdeling for vold i nære relasjoner: – Det er et stort problem

Det unike samarbeidet mot familievold har pågått i fire år på Stovner politistasjon i Oslo. Nå utvides det til en egen avdeling for vold i nære relasjoner. – En utfordring i minoritetsmiljøer, sier statsminister Erna Solberg.

– Vold i nære relasjoner er en av de store kildene til den grove kriminaliteten. Vi ser at man rekrutterer barn og unge som vokser opp i voldelige hjem, sier statsminister Erna Solberg, som var på plass ved åpningen av den nye avdelingen på Stovner politistasjon onsdag.

RISK (risikoanalyse og kriminalitetsforebygging av vold i nære relasjoner) er navnet på avdelingen som nå implementeres i Oslo politidistrikt.

Prosjekt November ble startet i 2016, hvor helsevesenet, barnevern og andre instanser skulle jobbe tettere med politiet i saker med vold i nære relasjoner. Solberg kaller prosjektet en suksess, som nå skal videreføres til en fast seksjon.

– Jeg blir veldig oppmuntret når jeg hører statsministeren si det hun gjør i dag. At hun synes dette er en god arbeidsmodell, og muligens noe vi bør implementere i hele landet, sier politioverbetjent og prosjektleder Hanne Finanger.

– Utfordring i minoritetsmiljøer

Finanger mener det å løfte forebygging og forhindre vold og overgrep i en tidlig fase, på likt nivå som når man igangsetter en straffesak, er en milepæl, og noe man ikke har sett i norsk politi tidligere.

– I mediebildet bare de siste dagene og ukene ser vi at vi ikke alltid klarer å beskytte de som blir utsatt for vold av sine nærmeste, og konsekvensen er fatal.

REVOLUSJONERENDE: Politioverbetjent og prosjektleder ved Stovner politistasjon Hanne Finanger mener den nye avdelingen RISK er noe man ikke har sett i norsk politi tidligere. Foto: Thea Rosef

Politioverbetjenten forteller at de nå styrker bemanningen med blant annet flere risikoanalytikere og sosialhelsefaglige.

– En viktig faktor med den sosialhelsefaglige biten har vært dialogen og kontakten med et stort spekter av andre hjelpeinstanser. For disse kjenner systemene og lovverkene og vi kommer raskt i dialog, som gjør at man får hjelp der man skal, sier Finanger.

Erna Solberg sier til VG at vi fortsatt har en lang vei å gå når det kommer til vold i nære relasjoner i dagens samfunn.

– Det er et stort problem. Selv om vi har kommet lenger i storparten av det norske samfunnet i det å tørre å forlate en voldelig partner, ser vi at man mange ganger ikke klarer dette likevel fordi man er glade i dem.

Statsministeren peker på at barn får et skjevt utgangspunkt og oppvekst etter å ha vært utsatt for vold.

– Så ser vi at det er en utfordring i minoritetsmiljøer, fordi de kanskje kommer fra en kultur hvor vold er mer akseptert og oversett enn det det etter hvert har blitt i det norske samfunnet, sier Solberg og legger til:

– Vi skal også huske at vi historisk sett heller ikke har vært et samfunn hvor det ikke har vært vold i oppdragelsen.

– Forferdelig overgrep

Justisminister Monica Mæland var også til stede under markeringen på Stovner politistasjon, og er svært fornøyd med arbeidet som foreløpig har vært lagt ned.

– Jeg er veldig oppløftet av de resultatene de har så langt. Jeg håper det fungerer videre, og ønsker dem lykke til i dette viktige arbeidet. For her må vi som samfunn jobbe enda bedre, det er en plikt vi har, sier Mæland til VG.

Justisministeren viser til evalueringen av Prosjekt November, hvor over 90 prosent av dem som har deltatt i prosjektet etter ett år opplevde at de ikke lenger er vold blant deres nærmeste.

– Det er jo et fantastisk resultat. Vi må bygge videre på dette. Vi trenger ny kunnskap, nye virkemidler, og ressursene må finne hverandre. Det klarer vi ikke godt nok i dag.

HANDLINGSPLAN: Monica Mæland sier at det nå jobbes med en oppdatert handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Foto: Gisle Oddstad

Mæland mener vold og trusler i nære relasjoner er noe av den mest alvorlige kriminaliteten vi har i samfunnet.

– Det at man opplever at hjemmet, som skal være en trygg havn, er det mest utrygge stedet du er. Det at dine nærmeste begår vold, trusler og overgrep mot deg, det er et så forferdelig overgrep, og en smerte langt utover den fysiske.

Justisministeren sier hun opplever at mange har jobbet svært godt med dette, men at det enda ikke er godt nok.

– Da må vi finne nye måter å jobbe på. Prosjekt November har en måte å jobbe på som er helt ny, hvor man går langt utover det politifaglige, og hvor politiet tar en koordinerende rolle.

Mæland sier at det nå jobbes med en oppdatert handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

– Her må vi må lære av Prosjekt November og måten de jobber på.

Publisert: 01.07.20 kl. 16:30

