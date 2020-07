ÅSTEDET: Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen ble drept i sitt eget hjem i Lørenskog og senere fraktet bort. Ektemannen Tom Hagen er siktet i drapssaken, men nekter straffskyld. Foto: Jørgen Braastad / VG

Polititeori: Mobilapp avslører brå bevegelse

Politiet mener en skrittsensor på mobiltelefonen til Anne-Elisabeth Hagen kan avsløre at drapshandlingen startet i husets 2. etasje – og med et fall ned trappen.

Den aktuelle applikasjonen med skrittsensor viser en brå bevegelse eller et brått fall i tidsrommet mellom klokken 09.16 og 10.07 på forsvinningsdagen, 31. oktober 2018, får VG opplyst.

I løpet av etterforskningen har politiet gjort grundige undersøkelser av innholdet på mobiltelefonen, deriblant en rekonstruksjon av den brå bevegelsen som er loggført i telefonens historikk.

Ifølge VGs opplysninger viser skrittsensoren et tydelig brudd på Anne-Elisabeth Hagens bevegelsesmønster.

Flere bevis

Bevegelsen beskrives som for rask til at telefonen kan ha blitt kastet ned trappen, får VG opplyst. Politiet mener også at hastigheten er såpass høy at Anne-Elisabeth trolig ikke kan ha vært i stand til selv å gå ned trappen i dette tempoet.

Isteden tror politiet at hastigheten på mobilen kan sammenfalle med et fall, blant annet fordi skrittsensoren viser et hopp som tilsvarer flere trappetrinn i en og samme bevegelse, ifølge VGs opplysninger.

Det er imidlertid knyttet en viss usikkerhet til applikasjonens nøyaktighet, noe som gjør det utfordrende for etterforskerne å trekke konklusjoner.

Politiet mener også at andre tekniske bevis kan støtte opp om denne fall-teorien, nærmere bestemt DNA-spor fra Anne-Elisabeth Hagen som er funnet på veggen langs trappe-nedløpet fra huset andreetasje, får VG opplyst.

– Politiet kan ikke kommentere ulike teorier om hva som kan ha skjedd på åstedet eller våre vurderinger knyttet til dette, sier politiadvokat Haris Hrenovica i Øst politidistrikt til VG.

BORTE: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem for drøyt 20 måneder siden. Ingen har mottatt noen former for livstegn fra henne siden. Foto: PRIVAT

Den siste samtalen

Politiet mener at undersøkelsene av mobiltelefonen viser at Anne-Elisabeth Hagen trolig sto opp ved 7-tiden forsvinningsdagen, men at hun ikke brukte telefonen før hun ringte en ansatt ved ektemannens arbeidsplass på Futurum i Lørenskog klokken 08.45.

Denne samtalen varte i drøyt ti minutter, og politiet mener hun også bruker telefonen etter at denne samtalen er avsluttet, får VG opplyst.

Klokken 09.10 ble det sendt en tekstmelding fra Anne-Elisabeths mobiltelefon til et familiemedlem. Politiet tror det er Anne-Elisabeth som sendte meldingen.

Klokken 9.14 ringte hun til sønnen og snakket med ham i 92 sekunder. Sønnen har forklart seg i flere avhør om innholdet i samtalen, som ansees som det siste sikre livstegnet fra Anne-Elisabeth Hagen.

Deretter er det ingen aktivitet som viser bruk av mobiltelefonen. Politiets undersøkelser viser imidlertid bevegelse, deriblant den brå bevegelsen.

Etter klokken 10.07 ble det helt stille.

Alibi

Ifølge VGs opplysninger skal ektemannen Tom Hagen ha et alibi som var en medvirkende årsak til at den drapssiktede milliardæren ble løslatt.

Politiet har sikret seg et videoopptak av Hagens bil som kom kjørende inn på Hagens arbeidsplass mellom klokken 9.10 og 9.15 på forsvinningsdagen.

Hvis man skal legge dette opptaket til grunn, og at det er Tom Hagen som kjører bilen, så var han ikke til stede i Sloraveien 4 da den kriminelle handlingen mot kona trolig fant sted.

