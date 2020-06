VISSTE INGENTING: Da forlovelsesringen kom i posten, skjønte Eva Johnsen Aabø hvorfor de skulle kjøpe nye ringer for 7–8 år siden. Mannen, Kjell Reidar, hadde mistet sin. Foto: PRIVAT

Fikk forsvunnet ring i posten – nøyaktig 30 år etter forlovelsen

Forlovelsesringen har ligget gjemt i en Sauda-drosje i flere år.

For mindre enn 10 minutter siden

Eva og Kjell Reidar Johnsen Aabø var 21 og 18 år, nyforelsket og helt ferske kjærester da de forlovet seg 23. juni 1990. Fire år senere giftet de seg – med de samme ringene.

I 20 år pleide Kjell Reidar å ha gifteringen sin i lommeboken, siden han ikke kunne bruke den på jobb.

At han mistet den for rundt ti år siden, sa han aldri til Eva. Da de kjøpte to nye ringer et par år senere, fortalte han heller ikke om tapet.

Siden har ikke Kjell Reidar tenkt noe mer på forlovelsesringen.

Men så en dag fikk paret en e-post fra et taxiselskap i hjembyen deres Sauda i Rogaland. De lurte på om Eva og Kjell Reidar forlovet seg 23. juni 1990.

En av bilene til taxiselskapet hadde blitt solgt videre, og den nye eieren hadde funnet en ring mellom teppet og konsollen.

Inni den sto det «Din Eva».

– Eieren av bilen har prøvd å finne ut hvem som eier ringen i to år, men Statens vegvesen ville ikke gi ut informasjon om hvem som har eid bilen tidligere, sier Eva, som plutselig skjønte hvorfor de skulle kjøpe nye ringer for 7–8 år siden.

Men eieren av bilen fant dem til slutt. For i dag – på deres 30 års forlovelsesdag – lå ringen og ventet på dem i postkassen. På selveste sankthansaften.

På baksiden av konvolutten som ringen ble sendt i, står navnet: John-Petter Egge.

– En kjempekjekk tilfeldighet

– Jeg har prøvd i nesten to år for å finne eieren av ringen, og hadde i grunnen gitt opp håpet av å finne dem, sier finneren av ringen, John-Petter Egge til VG.

Egge bekrefter at ringen lå i en bil som hadde gått som taxi i Sauda. Han fant den da han tok ut konsollen i bilen for å installere en Bluetooth-mottaker.

Som et siste forsøk på å finne eieren, kontaktet han Vegvesenet for å få ut eierhistorikken på bilen.

– Da fikk jeg vite hvilket taxiselskap som hadde bilen før han som solgte bilen til meg, og heldigvis visste de hvem som hadde mistet ringen. To dager senere var ringen på vei i posten til dem, forteller han.

Grunnen til at fortsette å lete i to år, var helt enkelt at han hadde ønsket at noen hadde gjort det samme for ham.

– I disse tider tror jeg det er viktig å vise nestekjærlighet og ikke bare tenke på seg selv, sier han.

Men det heldige tidspunktet, forteller Egge, var ikke planlagt.

– At de fikk ringen tilbake til 30-årsdagen var bare en kjempekjekk tilfeldighet.

Når VG snakker med Eva og Kjell Reidar, har de fortsatt ikke kontaktet Egge. Men Eva forteller at hun har tenkt til å ringe ham – snart.

Hva skal du si til ham da?

– Jeg vet ikke helt. Jeg må summe meg litt. Men jeg synes det var veldig fint gjort av ham.

Publisert: 23.06.20 kl. 22:53

Mer om Ring Sauda Rogaland

Fra andre aviser