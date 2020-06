GLAD: Statsråd Sveinung Rotevatn er meget tilfreds med at Venstres landsstyre nå sier ja til EU. Foto: Frode Hansen

Rotevatn vil lede Venstre som Ja til EU-parti: – Splittelsen har ligget som en tung sky over partiet i mange tiår

Venstres eneste erklærte lederkandidat tror at et vedtak om å si ja til norsk medlemskap i EU til høsten kan bidra til vekst og fremgang for Norges eldste parti.

Oppdatert nå nettopp

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (33) er meget glad for at Venstres landsstyre – med 29 mot 11 – stemmer anbefalte partiets høyeste organ å gjøre et historisk vedtak i slutten av september.

I dette intervjuet med VG forteller Rotevatn at han har vært tilhenger av fullt medlemskap «så lenge han kan huske».

– Hva er den viktigste grunnen til at du er for medlemskap?

Krig og fred

– Når utfordringene våre flytter ut av nasjonalstaten, som for eksempel klimaendringene, handel, migrasjon og krig og fred, så må også politikken følge etter. Jeg er for at vi har demokratisk styring over samfunnsutviklingen, og over europeisk utvikling. Derfor er jeg for, sier Sveinung Rotevatn.

– Er det å kunne gå ut i valgkampen neste år med et tydelig standpunkt viktig for å sette Venstre på dagsordenen?

– Jeg tror ikke at EU-spørsmålet blir veldig viktig i valgkampen neste år. Det blir klima, velferd, trygghet. Men jeg mener det er viktig for et parti som Venstre å signalisere hvor en står, også i den type spørsmål. Og jeg mener at Venstre er det mest internasjonalt orienterte partiet i Norge, som er for at en samarbeider på tvers av landegrenser. Da er dette et prinsipielt riktig standpunkt å innta. Vi vet også at Venstres velgere er de mest EU-vennlige av alle. Derfor ligger det også et potensiale i dette som kan gi større oppslutning, sier Rotevatn.

I norsk politikk har partiene vært uhyre stabile i sitt syn på EU. Ingen har skiftet mening hverken før eller etter de to folkeavstemningene i 1972 og 1994, som begge endte med at folket sa nei.

ARGUMENTERER: Sveinung Rotevatn mener partisplittelsen i 1972 har ligget som en tung sky over partiet i årene etterpå. Foto: Frode Hansen

Særlig traumatisk har spørsmålet vært for det første partiet som nå sannsynligvis kommer til å skifte mening. Inntil landsmøtet på Røros i 1972, var Venstre et mellomstort og relativt betydningsfullt parti.

Men så sprakk partiet i to – i full offentlighet. Og i de 48 årene som har gått, har Venstre kjempet mot trusselen om utslettelse ved hvert eneste stortingsvalg.

– Venstre ble splittet i 1972 på grunn av uenighet EU. Sporene skremmer ikke?

– 1972 og Røros har ligget som en tung sky over partiet i mange tiår, og er grunnen til at det å diskutere EU-spørsmål i Venstre har vært veldig vanskelig. Rett og slett. Og de gangene man har gjort det, er det også blitt veldig betent. Jeg husker særlig 2009, det var sist gang det var en ordentlig hard EU-debatt i Venstre. Det var veldig jevnt på landsmøtet, veldig skarpe fronter, veldig dårlig stemning. Rett og slett, fastslår Rotevatn mens pannen strammer seg på bekymret vis.

Tar sjansen

Men nå tør han ta sjansen likevel.

– Mange har vært bekymret for en ny partisplittelse, at en ikke vil vekke det «dyret». Min opplevelse av situasjonen er at partiet er veldig annerledes nå. At folk har lavere skuldre enn før. Og at både de som er for og de som er imot, er komfortable med ulike utfall. Det ser vi også etter det landsstyrevedtaket lørdag kveld, som er et tydelig frampek mot landsmøtet, at det ikke har vekket veldig sterke reaksjoner internt. I landsstyremøtet var det en ryddig og raus diskusjon. I prinsipp-programkomitéen har vi opplevd at partiet nå er klar til å lande på et balansert, men tydelig standpunkt, sier Rotevatn.

– Norsk EU-medlemskap har – trolig aldri etter opprettelsen av Kull- og stålunionen mellom Tyskland og Frankrike i 1950 - hatt lavere oppslutning i det norske folk enn i dag. Hva tror du er forklaringen på det?

– Det er jo ikke helt sant, da. Det var flertall for norsk EU-medlemskap rundt øst-utvidelsen i 2004 og 2005. Så gikk støtten raskt nedover etter finanskrisen i 2008, og var på et bunn-nivå i de første årene etter. Nå har støtten økt litt igjen, selv om det fortsatt er et klart flertall imot. På målingene nå er det mellom 25 og 30 prosent som sier at de er positive. Stadig flere er også blitt tilhengere av EØS-avtalen, der det er et overveldende flertall, sier Rotevatn, og fortsetter:

Brexit

– Folk opplever ikke medlemskap som et særlig aktuelt spørsmål. Men man ser i Norge, som i alle andre europeiske land, at etter Brexit er stadig flere blitt positive til EU og EØS. Det tror jeg er fordi de ser at det en har tatt for gitt veldig lenge faktisk ikke er noe man kan ta for gitt, men noe man må kjempe for. Mange ser også hvilken enorm skade Brexit har gjort på Storbritannia.

URBAN: Sveinung Rotevatn i Akersgata i Oslo. Den tidligere lederen i Unge Venstre fra Sogn og Fjordane ligger for tiden best an til å etterfølge Trine Skei Grande som leder i Venstre. Foto: Frode Hansen

– Og denne massive motstanden skal et av de minste partiene i Norge endre på?

– Prosessen fram mot et eventuelt norsk EU-medlemskap vil nok ta lang tid. Det er et spørsmål som må modnes i folket, og ikke minst er det noe som i tilfelle må bli gjenstand for folkeavstemning. Og jeg tror ikke det er noen som ønsker å ta initiativ til en folkeavstemning man vet man vil tape, sier Rotevatn, som var stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane mellom 2013 og 2017.

– Men det er relativt symboltungt at Venstre ser ut til å snu, som første norske parti, og bli for. Jeg tror det er et tegn i tiden. Det EU-saken tradisjonelt har vist, er at debatter kan komme fortere enn en tror, fordi ting kan endre seg utenfor Norge. Venstre tar denne diskusjonen i prinsipp-programmet, ikke i stortingsvalg-programmet. Dette handler om en prinsipiell tilnærming til europeisk samarbeid.

Donald Trump

– I Norge har det alltid vært høy oppslutning om internasjonale organisasjoner som FN og ikke minst NATO. Siden Donald Trump ble valgt i 2016, har USA spilt en annen rolle i utenriks- og sikkerhetspolitikken enn Norge har vært vant til siden krigen. Gjør dette det mer attraktivt for Norge å samarbeide tettere med EU?

– Det er ingen tvil om at USA fortsatt er vår viktigste allierte, og det viktigste landet i NATO. Men jeg tror nok at det at USAs president har skapt usikkerhet rundt NATO gjør at mange i Norge ser at Europa er stadig viktigere, som også er viktig i et sikkerhetspolitisk perspektiv. Vi får virkelig håpe at USA holder seg i NATO, og så får vi se hvordan presidentvalget der går til høsten. Det kan påvirke en del.

– Er Venstre det eneste liberale partiet i Europa som er mot full deltagelse i EU?

– Ja, så vidt jeg vet så er vi det. I alle andre europeiske land, så er det slik at det egentlig bare er aller ytterste høyre og aller ytterste venstre som er imot EU, mens det er bred tilslutning blant både liberale, grønne, konservative og sosialdemokratiske partier. I Norge har det vært annerledes. Her er det tradisjonelt bare Høyre og Ap som har vært helt klart for, så har resten vært imot i ulike grader. Ikke minst har den brede venstresiden og miljøbevegelsen og store deler av fagbevegelsen vært imot. Det er ikke tilfellet i de fleste andre europeiske land.

Alltid EU-tilhenger

– Når ble du selv tilhenger av norsk medlemskap i EU?

– Det er et av de standpunktene som jeg av en eller annen grunn alltid har hatt. Det er ganske mange andre standpunkter hvor jeg kan huske akkurat når jeg inntok dem. Men EU har jeg vært for så lenge jeg kan huske. Jeg vet ikke helt hvorfor. Jeg har bare tenkt at det var naturlig at Norge var med på det, sier han.

– Flere profilerte politikere i konkurrenten MDG har det siste året flagget et tydelig ja-standpunkt. Har dette gjort det lettere for Venstre å si ja?

– Det tror jeg ikke, men det at flere i MDG nå markerer seg som positive til EU, tror jeg er litt av samme grunn som at flere i Venstre nå er blitt positive til EU. Det har nok mye med miljø å gjøre. I 1994 var mange i Venstre imot medlemskap fordi man mente det ville bli vanskelig å føre en ambisiøs miljøpolitikk. Nå tror jeg det er blitt veldig klart for mange i Venstre og MDG at tvert imot så er EU en veldig viktig arena for miljøpolitikk. EU legger føringene for den mest ambisiøse klimapolitikken i verden, og en utrolig viktig aktør i klimaforhandlingene, særlig nå når USA nå står på sidelinjen. 80 prosent av norsk miljølovgivning kommer fra EU, så jeg tror mange i Venstre har innsett at der tok man feil, ved at EU har utviklet seg i en annen retning enn man antok i 1994.

Sexy

– EU fremstår ikke akkurat som politisk sexy om dagen?

– Jeg vet ikke om det er et mål at EU skal være sexy. EU er en kjedelig, byråkratisk samarbeidsinstitusjon som skal hindre krig i Europa. Det er nok ikke så sexy, men det er utrolig viktig. Venstre har hele tiden vært sterke tilhengere av EØS, og av at EU skal finnes, men mot at Norge skal være med. Jeg tror noe av det som har skjedd er at en ser at det ikke kan tas for gitt av EØS og EU finnes. Det er veldig sterke krefter som ønsker å bryte ned dette samarbeidet, enten det er Vladimir Putin eller Boris Johnson. Skal du være for at EU finnes, så er det kanskje også en fordel å være med og sørge for at nettopp det skjer, ved å være medlem og drive utviklingen framover.

Publisert: 21.06.20 kl. 23:08 Oppdatert: 21.06.20 kl. 23:30

