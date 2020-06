POLITI: Oslo tingrett ville lørdag løslate Eirik Jensen frem til ankebehandlingen hans i Høyesterett, men beslutningen om å løslate ham ble anket og fengslingsspørsmålet avgjøres på mandag av Borgarting lagmannsrett. Foto: Frode Hansen

Flere saker kan bli gjenopptatt om Jensen-dommen blir rettskraftig

Den tidligere polititoppen Eirik Jensens (62) var involvert i flere saker som nå begjæres gjenopptatt. Hilmar Bertheussen (54), som ble dømt i flydropp-saken i 1994, er en av dem som vil ha sin sak behandlet på nytt.

Eirik Jensen ble i Borgarting lagmannsrett fredag enstemmig dømt for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikakriminalitet. Jensen ble dømt til 21 års fengsel.

Retten mener at Jensen hjalp hasjbaronen Gjermund Cappelen med å smugle tonnevis med hasj.

Lagmannsretten mener utgangspunktet er at de to tiltalte en gang før 1. januar 2004 inngikk en avtale om narkotikasamarbeid: en felles oppfatning om hva de to skulle yte for hverandre i forbindelse med Cappelens hasjimperium.

Dommen mot Jensen, om den blir rettskraftig, kan få en sentral rolle i flere begjæringer om gjenopptakelse av straffesaker. Jensen har anket til Høyesterett.

– Jeg kan bekrefte at vi har flere saker hvor dette er en del av anførslene som blir brukt som grunn til eventuell gjenopptakelse, sier Siv Hallgren som er leder av Gjennopptakelseskommisjonen til VG.

– Det er saker som har ligget en stund og ventet på dommen og utfallet i denne saken. Dommen er ikke rettskraftig, sier hun.

Gjenopptakelseskommisjonen Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, også kalt Gjenopptakelseskommisjonen, undersøker og avgjør om en straffedømt skal få saken sin behandlet på nytt i retten. Bare domfelte personer med en rettskraftig dom kan søke om gjenopptakelse. Vis mer

Flydropp-saken

Ifølge Eirik Jensen startet kildeforholdet til Cappelen med den såkalte flydropp-saken i 1993.

Det var en av norgeshistoriens største narkotikasaker. 13 kilo amfetamin ble flydd inn fra Nederland med småfly. Da stoffet ble droppet over Olstadtjernet ved Lillesand, sto Eirik Jensen og politikollegaen klare til å pågripe de involverte.

Bakgrunn: Domfelt i «flydroppsaken»: Hevder Cappelen lokket dem i en felle på oppdrag fra politiet

En av de som ble dømt i saken er Hilmar Bertheussen. Han vil nå be om å få saken sin gjenopptatt. Bertheussens begjæring vil komme i tillegg til de sakene som allerede er på kommisjonens bord.

DØMT: Hilmar Bertheussen ble dømt i flydropp-saken. Bildet er tatt i 2014. Foto: Berglund, Eirik Linaker

Han ble dømt til 8,5 års fengsel i Eidsivating lagmannsrett.

Etter å ha sonet dommen og vært rusavhengig i mange år, har han flyttet tilbake til Øst-Finnmark og sier at han i dag er rusfri.

– Hva tenker du i dag når du ser dommen mot Eirik Jensen?

– Ordet bitter er ikke riktig, men jeg er kraftig irritert. Jeg håper at politiet blir etterforsket, og at Gjenopptakelseskommisjonen ser alvorlig på saken, sier han til VG.

Oslo politidistrikt, hvor Jensen var ansatt, ønsker ikke å kommentere denne kritikken.

Flere forsøk

Den nå korrupsjonsdømte Eirik Jensen var svært sentral i etterforskningen av flydropp-saken. Den har vært omtalt som et gjennombrudd i karrieren hans.

De domfelte mener Cappelen ble brukt av politiet for å sette opp en felle for dem, og at de ble utsatt for såkalt «politiprovokasjon». De har flere ganger kjempet for å få saken gjenopptatt, foreløpig uten å lykkes.

Advokat Bjørnar Haugen jobber sammen med Bertheussen for å få gjenopptatt saken.

– Vi har sittet og ventet på dommen. Nå må vi kikke gjennom den, og så får vi sendt inn søknaden, sier han.

Haugen har god tro på at saken nå kan bli gjenopptatt.

– Vi mener at vi her har en god begrunnelse for gjenopptagelse, sier han.

Narkotikakriminalitet

I retten under flydropp-saken forklarte Bertheussen at en nordmann med navn «Gjermund» ga ham en bag med ca. 10 kilo amfetamin, som han skulle skjule på et angitt hotell. Forsvarerne hevdet i retten at dette var Gjermund Cappelen - som den gangen hadde etternavnet Thorud.

KRIMINELL: Hasjbaronen Gjermund Cappelen. Foto: Helge Mikalsen

– Jeg håper at vi får opp saken igjen. Provokasjonsspørsmålet ble tatt opp allerede i rettssaken i 1994, sier Bertheussen.

I dommen fra lagmannsretten står følgende:

«Forsvarerne hadde allerede før tiltale var reist tatt opp med statsadvokaten spørsmålet om politiet hadde benyttet utradisjonelle etterforskningsmetoder med provokasjonstilsnitt, men uten å få tilfredsstillende svar».

Lagmannsretten fant den gangen ikke at det var grunnlag for disse anførslene. Men det kan bli et spørsmål for Gjenopptakelseskommisjonen.

– Politiet har gjort alt de kunne for å beskytte Capppelen, og ført retten bak lyset. De kom med både stoff og fly til oss. Nå må alt frem. Dette er tross alt en snart 30 år gammel sak, sier Bertheussen.

